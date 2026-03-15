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Liverpool a déclenché la prolongation de 12 mois du contrat de son joueur emblématique, mettant ainsi fin aux rumeurs de transfert indésirables
Les géants d'Anfield passent à l'action pour s'assurer la première place
Comme le rapporte ESPN, cette décision intervient à un moment crucial pour les Reds, qui cherchent à conserver un noyau de joueurs expérimentés au sein de leur effectif. Alisson est un pilier essentiel du succès du club depuis son arrivée en provenance de l'AS Rome en 2018, remportant à la fois la Premier League et la Ligue des champions. En activant cette clause, le club s'est assuré que l'un des meilleurs gardiens de but au monde ne partirait pas sans contrepartie, alors qu'Arne Slot continue d'imprimer sa marque sur l'équipe.
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Repousser les avances de l'Italie
La décision de prolonger le contrat d'Alisson porte également un coup stratégique à plusieurs grands clubs européens qui suivaient sa situation de près. Les géants de la Serie A, l'Inter et la Juventus, avaient identifié le Brésilien comme une cible prioritaire pour résoudre leurs problèmes respectifs au poste de gardien. Avec l'arrivée de Giorgi Mamardashvili en provenance de Valence l'été dernier, certains spéculaient sur le fait que le Brésilien pourrait ne plus être indispensable.
Cependant, cette prolongation de contrat constitue un avertissement clair à ceux qui, en Italie, espéraient s'en emparer. Si l'arrivée de Mamardashvili suggère qu'un plan de succession à long terme est en place, Liverpool apprécie clairement l'expérience et le leadership d'Alisson. Protéger sa valeur marchande garantit également que, si un transfert devait avoir lieu à l'avenir, les Reds pourraient exiger une somme importante pour un joueur qui reste au sommet de son art malgré quelques petits soucis physiques.
Slot fait le point sur son état de forme avant le match contre les Spurs
Si son avenir semble assuré, la disponibilité immédiate d’Alisson reste un sujet de discussion. Il a manqué la récente défaite en Ligue des champions contre Galatasaray à Istanbul en raison d’un léger problème musculaire. Slot a confirmé que, bien que le gardien ait travaillé avec le staff médical, aucune décision définitive n’avait encore été prise quant à sa participation au prochain match de Premier League contre Tottenham.
S'adressant aux médias, Slot a indiqué que le joueur avait suivi un programme de rééducation et qu'il espérait qu'il puisse rejoindre le groupe principal. L'entraîneur principal a expliqué : « Il a travaillé avec les kinésithérapeutes et suivi un programme de rééducation jusqu'à présent. Comme vous le savez, nous nous entraînons aujourd'hui, nous verrons donc s'il peut participer à la séance d'entraînement collective. C'est ce que j'espère, mais je n'en suis pas encore sûr à 100 % car je ne lui ai pas encore parlé, ni au staff médical, ce matin. J'ai bon espoir, j'ai bon espoir. Mais cela ne veut pas dire que j'en suis sûr à 100 % ».
- AFP
Viser le « maximum » dans la dernière ligne droite de la saison
Cette nouvelle concernant le contrat arrive à point nommé pour l'équipe de Liverpool, qui cherche à retrouver une certaine régularité dans les derniers mois de la saison. Slot a mis son effectif au défi de maintenir son intensité, indépendamment de la situation contractuelle de chacun ou des rumeurs de transfert. L'entraîneur insiste sur le fait que l'accent doit rester mis sur l'amélioration quotidienne afin d'assurer une fin de saison en beauté.
Slot a clairement exprimé ses attentes envers l'équipe, déclarant : « Ce que je veux, c'est que chaque joueur tire le maximum de chaque séance d'entraînement et de chaque match que nous disputerons d'ici la fin de la saison. C'est mon objectif, et cela devrait être celui des joueurs, car c'est la seule façon de tirer le meilleur parti de ce qui est à notre portée, de ce que nous avons à gagner. Quant à savoir ce que cela donnera exactement, ce n'est pas toujours facile à dire à l'avance, car il faut parfois un peu de chance. »
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