Liverpool a déclenché la prolongation de 12 mois du contrat de son joueur emblématique, mettant ainsi fin aux rumeurs de transfert indésirables

La décision de prolonger le contrat d'Alisson porte également un coup stratégique à plusieurs grands clubs européens qui suivaient sa situation de près. Les géants de la Serie A, l'Inter et la Juventus, avaient identifié le Brésilien comme une cible prioritaire pour résoudre leurs problèmes respectifs au poste de gardien. Avec l'arrivée de Giorgi Mamardashvili en provenance de Valence l'été dernier, certains spéculaient sur le fait que le Brésilien pourrait ne plus être indispensable.

Cependant, cette prolongation de contrat constitue un avertissement clair à ceux qui, en Italie, espéraient s'en emparer. Si l'arrivée de Mamardashvili suggère qu'un plan de succession à long terme est en place, Liverpool apprécie clairement l'expérience et le leadership d'Alisson. Protéger sa valeur marchande garantit également que, si un transfert devait avoir lieu à l'avenir, les Reds pourraient exiger une somme importante pour un joueur qui reste au sommet de son art malgré quelques petits soucis physiques.