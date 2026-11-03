Rappelons que Locatelli sera absent jusqu’au mois de mars en raison d’une blessure, tandis que Zhegrova n’avait pas été inscrit sur la liste UEFA en début de saison, tout comme Jeff Ekhator, qui était blessé au moment de l’établissement des listes. L’ancien joueur du Genoa, né en 2006, a fait son retour parmi les joueurs convoqués en championnat à l’occasion du match remporté dimanche soir à l’Allianz Stadium contre le Napoli sur le score de 2-0.