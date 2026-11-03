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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Liste UEFA de la Juventus : Carnevali confirme : « Zhegrova ne peut pas remplacer Locatelli, Ekhator si »

Juventus FC
E. Zhegrova
J. Ekhator
Ligue Europa

Le directeur général de la Juventus s’exprime lors de l’assemblée des actionnaires.

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L’administrateur délégué de la Juventus, Giovanni Carnevali, lors de l’assemblée des actionnaires du club, confirme que les règlements ne permettent pas d’inscrire Edon Zhegrova sur la liste UEFA à la place de Manuel Locatelli : « Locatelli est un joueur formé en Italie et ne peut être remplacé que par un joueur formé en Italie : donc Ekhator, et non Zhegrova. »

  • Rappelons que Locatelli sera absent jusqu’au mois de mars en raison d’une blessure, tandis que Zhegrova n’avait pas été inscrit sur la liste UEFA en début de saison, tout comme Jeff Ekhator, qui était blessé au moment de l’établissement des listes. L’ancien joueur du Genoa, né en 2006, a fait son retour parmi les joueurs convoqués en championnat à l’occasion du match remporté dimanche soir à l’Allianz Stadium contre le Napoli sur le score de 2-0.

  • La Juventus a donc décidé de modifier sa liste (une opération possible en cas de blessures graves) et y a ajouté l’avant-centre recruté cet été auprès du Genoa, que l’entraîneur peut désormais aligner.

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