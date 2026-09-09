Aucune Italienne ne figure parmi les 30 candidates au Ballon d’Or. L’an dernier, Cristiana Girelli, qui avait terminé 16e, et Sofia Cantore, 24e, étaient présentes dans la liste. Il y a deux ans, Manuela Giugliano, la première Italienne de l’histoire nommée pour le trophée le plus prestigieux, avait terminé à la 27e place. La seule « italienne » de club présente parmi les candidates est l’attaquante belge Tessa Wullaert, qui évolue à Côme.
Traduit par
Liste des candidates au Ballon d’Or féminin 2026 : aucune Italienne, Aitana Bonmatí absente également
Aitana Bonmatí n’est pas là
En revanche, parmi les candidates au Ballon d’Or féminin, ne figure pas la tenante du titre Aitana Bonmatí, du FC Barcelone, seule joueuse à avoir remporté au moins trois Ballons d’Or consécutifs, avec Michel Platini (de 1982 à 1984) et Lionel Messi lui-même (de 2009 à 2012). En novembre, elle s’est cassé la jambe et a donc manqué une grande partie de la saison.
La liste des candidates
Selma Bacha (France, OL Lyonnes)
Barbra Banda (Zambie, Orlando Pride)
Esmee Brugts (Pays-Bas, Barcelone)
Klara Bühl (Allemagne, Bayern Munich)
Mariona Caldentey (Espagne, Arsenal)
Scarlett Camberos (Mexique, Club América)
Kerstin Casparij (Pays-Bas, Manchester City)
Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
Cata Coll (Espagne, Barcelone)
Melchie Dumornay (Haïti, OL Lyonnes)
Caroline Graham Hansen (Norvège, Barcelone)
Alex Greenwood (Angleterre, Manchester City)
Patri Guijarro (Espagne, Barcelone)
Pernille Harder (Danemark, Bayern Munich)
Yui Hasegawa (Japon, Manchester City)
Rose Lavelle (États-Unis, Gotham FC)
Mapi León (Espagne, Barcelone/London City Lionesses)
Lorena (Brésil, Kansas City Current)
Melvine Malard (France, Manchester United/Chelsea)
Manaka Matsukubo (Japon, North Carolina Courage/Chelsea)
Vivianne Miedema (Pays-Bas, Manchester City)
Ewa Pajor (Pologne, Barcelone)
Clàudia Pina (Espagne, Barcelone)
Alexia Putellas (Espagne, Barcelone/London City Lionesses)
Wendie Renard (France, OL Lyonnes)
Alessia Russo (Angleterre, Arsenal)
Khadija Shaw (Jamaïque, Manchester City)
Momoko Tanikawa (Japon, Bayern Munich)
Caroline Weir (Écosse, Real Madrid/OL Lyonnes)
Tessa Wullaert (Belgique, Inter/Como)
CÉRÉMONIE À LONDRES
La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre et, cette année, elle se tiendra pour la première fois à Londres plutôt qu’à Paris. Le prix est géré par le magazine sportif français France Football, mais à l’occasion du 70e anniversaire du trophée, il a été décidé de célébrer le vainqueur de la première édition de 1956, le footballeur anglais Stanley Matthews, en organisant la cérémonie en Angleterre.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles