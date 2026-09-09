Liste des candidates au Ballon d’Or féminin 2026 : aucune Italienne, Aitana Bonmatí absente également

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre et, cette année, elle se tiendra pour la première fois à Londres plutôt qu’à Paris. Le prix est géré par le magazine sportif français France Football, mais à l’occasion du 70e anniversaire du trophée, il a été décidé de célébrer le vainqueur de la première édition de 1956, le footballeur anglais Stanley Matthews, en organisant la cérémonie en Angleterre.



