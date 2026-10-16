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Lisandro Martinez présente publiquement ses excuses après avoir vivement critiqué la direction de Manchester United à la suite d’une défaite en Ligue des champions
Carrick convoque une star pour une réunion de crise
Selon le Manchester Evening News, Martinez a été convoqué jeudi au centre d’entraînement de Carrington pour une réunion destinée à mettre les choses au clair. Il a dû s’expliquer sur son comportement récent devant l’entraîneur Michael Carrick et des membres de la direction de Manchester United. Cette réunion fait suite à une période d’examen attentif de la prise de position publique du défenseur sur la gestion interne du club.
Si le géant de Premier League a gardé confidentiels les détails d’éventuelles mesures disciplinaires internes, il est largement admis que l’ancien joueur de l’Ajax s’est vu infliger une amende importante. Cette lourde sanction témoigne de la fermeté de la direction du club, qui entend clore la polémique et rétablir la discipline dans le vestiaire.
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Une confrontation à Carrington débouche sur des excuses publiques
Martinez a cherché à apaiser les tensions à Old Trafford en présentant des excuses officielles après ses récentes critiques contre la direction du club. Peu après ces échanges, Martinez a exprimé ses regrets sur les réseaux sociaux. Le club a affirmé que la décision de publier un communiqué avait été prise par le joueur seul, alors qu’il cherche à tourner la page de cette polémique.
Dans une publication sur son compte Instagram, le joueur de 28 ans a voulu expliquer les émotions qui l’avaient poussé à tenir ces propos. « Aujourd’hui, j’ai rencontré la direction du club et l’entraîneur. Ce fut une conversation très positive, au cours de laquelle nous avons pu échanger nos points de vue et parler ouvertement de ce qui s’est passé après le match de mardi », a déclaré Martinez.
La frustration éclate face à l’Atlético
La controverse trouve son origine dans l’interview sans détour accordée par Martinez après une difficile défaite en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Visiblement frustré, le défenseur n’a pas mâché ses mots en évoquant l’état actuel de l’effectif et l’absence de recrues estivales. Il a directement mis en cause les dirigeants du club pour ne pas avoir consolidé les bases posées lors de la saison précédente, laissant entendre que le groupe actuel manquait de profondeur pour rivaliser avec l’élite européenne.
« Tout le monde sait que je suis quelqu’un de passionné et que je vis le football avec une grande intensité. La frustration de la défaite m’a amené à exprimer ce que je ressentais à un moment et dans un lieu qui n’étaient peut-être pas les bons, et je tiens à m’en excuser. Notre club donne le meilleur de lui-même lorsque nous sommes tous unis, et je reconnais que mes paroles à cet instant n’y ont pas contribué. Je sais que chaque personne à Manchester United fait tout son possible pour atteindre notre ambition commune : apporter à ce club et à ses supporters le succès qu’ils méritent », a-t-il ajouté dans son communiqué.
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Des attaques directes contre Jason Wilcox
Lors de sa première interview d’après-match sur Amazon Prime, Martinez s’est montré particulièrement critique envers le directeur technique Jason Wilcox. L’international argentin estime que le service chargé du recrutement n’a pas été à la hauteur pour l’équipe. « Je dois beaucoup me retenir. Mais parfois, cela reflète la situation actuelle de notre club, vous savez ? Nous avons fait une saison fantastique l’an dernier et, aujourd’hui, nous attendons davantage de nos dirigeants, qu’ils recrutent plus de joueurs pour que nous puissions être compétitifs », a-t-il déclaré lors de cette première interview.
Interrogé directement sur le niveau de l’effectif et sa capacité à disputer la Ligue des champions, le défenseur a répondu sans détour : « J’en attendais davantage, honnêtement. J’en attendais davantage. » Il a confirmé qu’il faisait précisément référence aux investissements réalisés cet été, ajoutant : « Oui, à 100 %. J’en attendais davantage de notre directeur technique. Je dois être honnête, vous savez ? Et nous, les joueurs, devons aussi faire plus. Mais il est également important de constituer un effectif solide pour être prêts pour ce genre de soirées. De manière générale, je pense que nous avons tout fait la saison dernière ; nous avons posé les bases pour bâtir une équipe formidable. »
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