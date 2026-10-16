La controverse trouve son origine dans l’interview sans détour accordée par Martinez après une difficile défaite en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Visiblement frustré, le défenseur n’a pas mâché ses mots en évoquant l’état actuel de l’effectif et l’absence de recrues estivales. Il a directement mis en cause les dirigeants du club pour ne pas avoir consolidé les bases posées lors de la saison précédente, laissant entendre que le groupe actuel manquait de profondeur pour rivaliser avec l’élite européenne.

« Tout le monde sait que je suis quelqu’un de passionné et que je vis le football avec une grande intensité. La frustration de la défaite m’a amené à exprimer ce que je ressentais à un moment et dans un lieu qui n’étaient peut-être pas les bons, et je tiens à m’en excuser. Notre club donne le meilleur de lui-même lorsque nous sommes tous unis, et je reconnais que mes paroles à cet instant n’y ont pas contribué. Je sais que chaque personne à Manchester United fait tout son possible pour atteindre notre ambition commune : apporter à ce club et à ses supporters le succès qu’ils méritent », a-t-il ajouté dans son communiqué.