Le triomphe européen de United en milieu de semaine a insufflé une positivité vitale au sein du groupe, et Martinez a reconnu l'importance du résultat. « Bien sûr, quand on gagne, la confiance augmente, vous savez », a-t-il expliqué. « Mais maintenant, nous devons rester calmes, nous devons être humbles et profiter de ce soir, puis demain nous devrons penser au derby, qui est vraiment important pour nous. »

City aura profité de 48 heures de repos supplémentaires avant cette rencontre, mais Martinez ne se laisse pas perturber par le calendrier. « C'est ce que nous voulons, jouer tous les trois jours, jouer dans toutes les compétitions », a-t-il ajouté. « C'est ce que nous voulons depuis longtemps, vous savez, et maintenant nous sommes prêts. Nous devons récupérer maintenant et c'est le niveau d'exigence que nous voulons avoir en tant qu'équipe. »

Le défenseur a même trouvé le chemin des filets contre Sabah, même s'il a insisté sur le fait que son attention première reste portée sur ses tâches défensives. « Eh bien, je suis content de la performance et du clean sheet », a conclu Martinez. « Je suis défenseur, vous savez, et si je marque, c'est bien, si je ne marque pas, ce n'est pas grave, vous savez. Pour moi, l'important, c'est de prendre les trois points, de gagner et de bien jouer au football, c'est le plus important pour moi, et c'est tout. »



