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Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Lisandro Martinez lance un avertissement défiant à Erling Haaland alors que le défenseur de Manchester United se prépare pour le choc du derby contre Manchester City

L. Martinez
Manchester United
E. Haaland
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Premier League

Lisandro Martinez est sorti du silence au sujet de sa rivalité persistante avec Erling Haaland avant le choc à hauts enjeux entre Manchester United et Manchester City ce week-end. Le défenseur argentin s’est imposé comme un adversaire redoutable pour l’attaquant norvégien, mais il refuse de se reposer sur ses succès passés alors que les deux hommes s’apprêtent à se retrouver une nouvelle fois à Old Trafford.

  • Mise en bouche avant le derby de Manchester

    Manchester United recevra son rival local Manchester City à Old Trafford dimanche après-midi. Manchester United a connu un début de campagne de Premier League poussif, mais aborde ce derby après une victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah jeudi soir, un succès bon pour le moral.

    La rencontre à venir verra Martinez et Haaland reprendre leur duel individuel sur le terrain. Malgré le triplé inscrit par Haaland lors des débuts de Martinez dans le derby, le Norvégien n’a pas réussi à marquer lors des cinq confrontations suivantes impliquant l’Argentin. À noter que Martinez avait livré une prestation défensive irréprochable lors de la victoire 2-0 de United en janvier sous les ordres de Michael Carrick, faisant taire les doutes émis plus tôt sur sa capacité à contenir le prolifique attaquant de City.


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    Martinez balaie les batailles passées

    Malgré son impressionnant bilan récent face à Haaland, Martinez refuse de s’attarder sur leurs précédents duels. S’exprimant devant les journalistes après la victoire européenne contre Sabah, le défenseur central a été interrogé sur son historique consistant à museler le talisman de Manchester City.

    « Oui, mais ça, c’est du passé, a répondu Martinez. C’est du passé, vous savez, c’est derrière nous, et maintenant nous devons, je dois être prêt pour ce match parce qu’il va être très différent du dernier. »


  • Retrouver la forme au bon moment

    Le triomphe européen de United en milieu de semaine a insufflé une positivité vitale au sein du groupe, et Martinez a reconnu l'importance du résultat. « Bien sûr, quand on gagne, la confiance augmente, vous savez », a-t-il expliqué. « Mais maintenant, nous devons rester calmes, nous devons être humbles et profiter de ce soir, puis demain nous devrons penser au derby, qui est vraiment important pour nous. »

    City aura profité de 48 heures de repos supplémentaires avant cette rencontre, mais Martinez ne se laisse pas perturber par le calendrier. « C'est ce que nous voulons, jouer tous les trois jours, jouer dans toutes les compétitions », a-t-il ajouté. « C'est ce que nous voulons depuis longtemps, vous savez, et maintenant nous sommes prêts. Nous devons récupérer maintenant et c'est le niveau d'exigence que nous voulons avoir en tant qu'équipe. »

    Le défenseur a même trouvé le chemin des filets contre Sabah, même s'il a insisté sur le fait que son attention première reste portée sur ses tâches défensives. « Eh bien, je suis content de la performance et du clean sheet », a conclu Martinez. « Je suis défenseur, vous savez, et si je marque, c'est bien, si je ne marque pas, ce n'est pas grave, vous savez. Pour moi, l'important, c'est de prendre les trois points, de gagner et de bien jouer au football, c'est le plus important pour moi, et c'est tout. »


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Un test crucial à Old Trafford

    Manchester United fait désormais face au test national ultime avec l’arrivée de l’équipe d’Enzo Maresca à Old Trafford. Obtenir un résultat positif dans le derby pourrait marquer un véritable tournant dans la campagne hésitante de Manchester United en Premier League.

    Pour Martinez, l’objectif immédiat sera de récupérer avant le choc de dimanche. Sa capacité à museler de nouveau Haaland pourrait s’avérer décisive pour déterminer quel club de Manchester s’adjugera le droit de fanfaronner.

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