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Lisandro Martinez fustige des décisions de la VAR « incroyables » après la défaite de Manchester United dans le derby, et le défenseur s’en prend aux arbitres de Premier League
Le but de Haaland provoque la fureur
Malgré l’expulsion directe de Phil Foden à la 23e minute pour une faute sur Bruno Fernandes, les visiteurs ont pris les trois points grâce à une contre-attaque rapide à l’heure de jeu. Haaland a inscrit le but décisif sur un centre en retrait de Josko Gvardiol, après que la VAR a validé le but, même si Fernandez semblait disputer le ballon en position de hors-jeu. Incapable de capitaliser sur sa supériorité numérique, Manchester United a dû avaler une amère défaite à domicile.
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Martinez s’en prend aux officiels du match
Le défenseur central argentin était furieux de la décision de la VAR qui a permis au but de la victoire de City à la 60e minute d’être validé. Il a soutenu que le déplacement de Fernandez, en position de hors-jeu, avait clairement perturbé la ligne défensive avant que Haaland ne pousse le ballon au fond des filets.
S’exprimant auprès d’ESPNaprès le coup de sifflet final, Martinez a affirmé : « C’est plus qu’évident, tout le monde l’a vu. Le but de Haaland a clairement été influencé par l’incident, parce que je le suivais et cela a laissé Haaland sans marquage derrière nous. Mais ce n’est pas grave, il n’y a que quelques matches de joués et ils ont déjà beaucoup de choses à régler. »
Le joueur de 28 ans a d’abord tenté de contenir sa frustration afin d’éviter d’éventuelles sanctions disciplinaires de la part de la Fédération anglaise de football (FA). Il a toutefois vivement dénoncé le niveau de l’arbitre Michael Oliver et des officiels de la VAR dans l’élite anglaise.
« Les arbitres ici... Je ne peux pas trop en dire parce que si vous dites quoi que ce soit, vous êtes puni pour rien, parfois juste pour avoir dit la vérité. Mais ce n’est pas grave, nous devons l’accepter maintenant et les laisser, eux et tout le monde, voir les erreurs et les décisions évidentes », a-t-il ajouté.
« Ce que je ne comprends pas, c’est ceci : avec autant de caméras ici, dans le meilleur championnat du monde, avec autant de gens qui regardent, laisser cela entre les mains de cinq ou six personnes assises là, qui continuent de prendre ce genre de décisions, c’est incroyable... Ça vous touche, ça vous enlève trois points, ça fait mal, vous perdez un derby, mais c’est comme ça. »
Le défenseur exige une amélioration urgente
L'international argentin a également souligné à quel point le carton rouge de l'adversaire a finalement eu l'effet inverse pour son équipe. Malgré 55 % de possession contre 45 % pour City, United a eu du mal à se créer de véritables occasions en raison du bloc défensif bas de City.
Revenant sur la physionomie du match à onze contre dix, Martinez a expliqué : « Oui, sans aucun doute... Parfois, on pense qu'à dix contre onze, on aura évidemment plus de possession, mais nous n'avons pas réussi à créer de réel danger parce qu'ils étaient regroupés très bas. Malgré tout, nous devons nous adapter au match et à ce qui se passe. Nous étions vraiment très bons à 11 contre 11, puis Foden a été expulsé et tout a complètement changé. Et bon, ils ont des joueurs rapides qui conservent très bien le ballon, et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. »
Cette défaite dans le derby aggrave encore un début de saison morose pour United, qui occupe la 13e place du classement après avoir encaissé lors de chaque match de championnat : « Nous ne traversons pas notre meilleur moment et, évidemment, nous n'avons pas commencé comme nous le voulions. Il nous manque la régularité nécessaire pour gagner des matches, quoi qu'il arrive. Parfois, tu joues mal, parfois tu joues bien, mais tu dois gagner. Il est clair que nous avons beaucoup de choses à améliorer. Nous devons faire preuve de beaucoup d'autocritique et montrer un tout autre visage. »
- Sportimage
Le match de coupe offre une rédemption
L’équipe de Michael Carrick doit rapidement se remobiliser lorsqu’elle recevra Brighton au troisième tour de la Carabao Cup, le mercredi 16 septembre. Sa solidité sur la scène nationale sera de nouveau mise à l’épreuve en déplacement à Fulham avant d’affronter Tottenham Hotspur le mois prochain. L’entraîneur doit vite trouver la bonne formule pour gagner en efficacité, mettre fin aux errements défensifs et éloigner le club de la seconde moitié du classement.
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