Le défenseur central argentin était furieux de la décision de la VAR qui a permis au but de la victoire de City à la 60e minute d’être validé. Il a soutenu que le déplacement de Fernandez, en position de hors-jeu, avait clairement perturbé la ligne défensive avant que Haaland ne pousse le ballon au fond des filets.

S’exprimant auprès d’ESPNaprès le coup de sifflet final, Martinez a affirmé : « C’est plus qu’évident, tout le monde l’a vu. Le but de Haaland a clairement été influencé par l’incident, parce que je le suivais et cela a laissé Haaland sans marquage derrière nous. Mais ce n’est pas grave, il n’y a que quelques matches de joués et ils ont déjà beaucoup de choses à régler. »

Le joueur de 28 ans a d’abord tenté de contenir sa frustration afin d’éviter d’éventuelles sanctions disciplinaires de la part de la Fédération anglaise de football (FA). Il a toutefois vivement dénoncé le niveau de l’arbitre Michael Oliver et des officiels de la VAR dans l’élite anglaise.

« Les arbitres ici... Je ne peux pas trop en dire parce que si vous dites quoi que ce soit, vous êtes puni pour rien, parfois juste pour avoir dit la vérité. Mais ce n’est pas grave, nous devons l’accepter maintenant et les laisser, eux et tout le monde, voir les erreurs et les décisions évidentes », a-t-il ajouté.

« Ce que je ne comprends pas, c’est ceci : avec autant de caméras ici, dans le meilleur championnat du monde, avec autant de gens qui regardent, laisser cela entre les mains de cinq ou six personnes assises là, qui continuent de prendre ce genre de décisions, c’est incroyable... Ça vous touche, ça vous enlève trois points, ça fait mal, vous perdez un derby, mais c’est comme ça. »