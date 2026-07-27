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Lisandro Martínez éclaire les raisons pour lesquelles l’équipe d’Argentine a boycoté la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du monde en Espagne, tout en balayant les accusations d’« arrogance »
Martinez défend l'attitude de l'Argentine
Martinez a répondu avec fermeté à la vague de critiques qui a frappé l’Argentine après sa défaite en finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, à New Jersey. Le défenseur de Manchester United assure que les images, devenues virales, où son équipe tourne le dos à la remise du trophée ne constituent pas un manque de respect envers les vainqueurs, mais un instant partagé avec leurs supporters présents pour les encourager.
- AFP
Le respect envers les supporters
La photo de l’équipe d’Argentine tournant le dos au podium au MetLife Stadium a immédiatement déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux, où nombreux sont ceux qui ont qualifié le groupe de Lionel Scaloni de « sans classe ». Cependant, Martínez a insisté sur le fait que ce geste avait été mal interprété par les téléspectateurs.
« Sur cette image où l’on apparaît dos à la caméra, c’est parce que nous continuions à chanter avec nos supporters », a précisé le défenseur. « C’était une marque de respect envers les supporters argentins, nous ne pouvions pas partir. Après la finale, nous avons salué tous les joueurs espagnols ainsi que le staff technique. »
Martinez balaye les accusations d’« arrogance »
La polémique autour du comportement de l’Argentine s’est intensifiée à la suite d’une série d’incidents survenus après la finale. Leandro Paredes s’est vivement disputé avec Gavi et Eric Garcia sur la pelouse, tandis que l’entraîneur adjoint Roberto Ayala a également été impliqué dans une altercation avec Dani Olmo, attisant encore les critiques. Cependant, Martinez a rejeté les accusations visant l’Albiceleste, estimant qu’une grande partie de ces réactions était infondée.
« J’ai des sentiments mitigés. Cela me met un peu en colère, car ils n’ont aucune raison de nourrir cette haine », a ajouté Martínez. « Ils disent que nous sommes arrogants, mais cela en dit peut-être plus long sur ceux qui tiennent ces propos que sur nous. Nous avons toujours fait preuve de respect envers nos adversaires. »
- (C)Getty Images
Scaloni maintient sa confiance en son équipe
Malgré les critiques adressées à l’Argentine après la finale, Scaloni a défendu le comportement de ses joueurs, soulignant qu’ils avaient donné un exemple positif dans la défaite. Le sélectionneur a salué leur attitude et affirmé qu’ils avaient géré cette déception avec dignité.
« Nous acceptons cette défaite, nous avons tout donné, nous sommes arrivés à un moment décisif, mais s’ils se donnent à fond sur le terrain comme ils l’ont fait aujourd’hui, c’est un excellent exemple pour notre peuple et notre pays. On perd et il faut se relever. Aujourd’hui, nous avons montré que nous savions perdre », a-t-il déclaré après le match.
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