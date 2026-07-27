La photo de l’équipe d’Argentine tournant le dos au podium au MetLife Stadium a immédiatement déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux, où nombreux sont ceux qui ont qualifié le groupe de Lionel Scaloni de « sans classe ». Cependant, Martínez a insisté sur le fait que ce geste avait été mal interprété par les téléspectateurs.

« Sur cette image où l’on apparaît dos à la caméra, c’est parce que nous continuions à chanter avec nos supporters », a précisé le défenseur. « C’était une marque de respect envers les supporters argentins, nous ne pouvions pas partir. Après la finale, nous avons salué tous les joueurs espagnols ainsi que le staff technique. »



