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Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Lisa Baum : Pourquoi Arsenal, Barcelone, Manchester United et plusieurs autres clubs se livrent-ils à une course aux transferts pour s'attacher les services de l'ailier de 19 ans du RB Leipzig ?

Analysis
Arsenal Women
Barcelona
Manchester United Women
Bayern Munich
L. Baum
RB Leipzig
Bundesliga
WSL Série printemps
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London City Lionesses
OL Lyonnes
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Premiere Ligue
Hamburger SV

De nombreuses grandes figures du football féminin s’apprêtent à changer d’équipe lors de ce mercato estival. D’Alexia Putellas à Georgia Stanway, en passant par Sam Kerr, Mary Earps, Ona Batlle et Mapi León, les prochaines semaines s’annoncent riches en rebondissements, d’autant plus que des joueuses comme Beth Mead et Katie McCabe ont déjà finalisé leur transfert. Plusieurs jeunes talents, moins exposés mais au potentiel considérable, devraient également attirer l’attention durant ce mercato estival.

Felicia Schroder, l’attaquante internationale suédoise, s’est imposée comme la référence dans cette catégorie au cours du dernier mois. La jeune femme de 19 ans a inscrit 30 buts et délivré neuf passes décisives en Damallsvenskan l’année dernière, avant de mener Hacken à la victoire en Coupe d’Europe en mai grâce à ses huit buts, le meilleur total de la compétition. En conséquence, elle aurait fait l’objet d’une offre record de la part de Chelsea, et de nombreux autres grands clubs du football féminin s’intéresseraient également à elle.

Autre talent surveillé : Erica Parkinson, la plus jeune joueuse convoquée en équipe d’Angleterre sous l’ère prolifique de Sarina Wiegman, devrait bientôt changer d’air. À 18 ans, elle a été couronnée Meilleure Jeune Joueuse du championnat portugais lors de la saison 2024-2025, avant d’améliorer ses totaux de buts et de passes décisives avec Valadares Gaia l’exercice suivant. Son nom est évoqué dans le cadre d’un transfert vers la NWSL, où de nombreux jeunes talents anglais ont récemment posé leurs valises. Autre pépite surveillée : Laila Harbert, 15e du classement NXGN 2026 des meilleures adolescentes du ballon rond, qui pourrait elle aussi prendre la direction des États-Unis.

Dernière pépite à rejoindre cette liste : Lisa Baum, l’ailière de 19 ans du RB Leipzig. Selon Bild, le club allemand s’apprêterait à percevoir une somme importante pour la jeune internationale, courtisée par le FC Barcelone, l’OL, Manchester United, le Bayern Munich et les London City Lionesses. Mais c’est Arsenal qui, d’après l’article, serait en pole position pour recruter Baum.

Mais qui est donc cette jeune attaquante talentueuse qui a attiré l’attention d’un si grand nombre de clubs d’élite européens ? Qu’apporte Baum, et qu’est-ce qui la rend si spéciale ?

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    Le berceau du club

    Née en Tanzanie d’un père allemand et d’une mère tanzanienne, Baum a rejoint l’Allemagne avec sa famille à l’âge de quatre ans. Sa passion pour le football était déjà vive : elle jouait souvent avec son frère aîné Dennis, tragiquement disparu dans un accident de voiture à 17 ans.

    Pour perpétuer son souvenir, elle porte ses initiales sur ses crampons et arbore un bandeau au poignet où sont gravés son nom et une citation : « Comme ça, il est toujours avec moi », a-t-elle confié à Die Welt. « J’aimerais qu’il soit là et qu’il puisse voir tout ce que je fais. »

    À son arrivée en Allemagne, elle débute au club local du MTV Ahrensbok puis rejoint le TSV Pansdorf, où elle est la seule fille. Ses performances attirent rapidement l’attention du Hambourg SV, dont elle intègre le centre de formation durant son adolescence. En août 2022, à seulement 15 ans, elle signe un premier contrat professionnel avec l’équipe première, valable jusqu’en 2025.

    Elle quittera toutefois le club à l’expiration de son contrat pour rejoindre le RB Leipzig en transfert libre. Pendant ses trois années à Hambourg, elle a joué un rôle clé dans la remontée du club en Frauen-Bundesliga, une première depuis 2012. Sa première saison s’est conclue par la montée en deuxième division et par une qualification pour les demi-finales de la DFB-Pokal, avant que le club ne décroche l’accession à l’élite la même année.

    Parallèlement à sa progression chez les seniors, cette attaquante technique s’est imposée au sein des sélections jeunes allemandes. Elle a intégré l’équipe des moins de 16 ans à seulement 14 ans, puis celle des moins de 17 ans l’année suivante. À 17 ans, elle a disputé les cinq matchs de la Coupe du monde U20, contribuant à la qualification de l’Allemagne pour les quarts de finale. Depuis quelques mois, elle est régulièrement alignée avec les moins de 23 ans, bien qu’elle n’ait que 19 ans.

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  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    La grande percée

    Très courtisée l’été dernier, Baum avait été approchée par le Bayern Munich, le club de son enfance, selon le magazine *kicker*. Elle a néanmoins opté pour Leipzig, estimant qu’un « nouveau départ » lui serait bénéfique après quatre saisons à Hambourg, tout en soulignant l’ambition du club comme un atout majeur.

    Promu en Bundesliga seulement en 2023, Leipzig est encore en phase de consolidation parmi l’élite plutôt qu’un cador déjà installé avec un effectif de stars. Baum a donc eu l’assurance d’un temps de jeu conséquent, ce que les statistiques confirment : seules trois coéquipières ont passé plus de minutes sur la pelouse qu’elle en championnat la saison passée.

    Grâce à ce temps de jeu, elle a terminé la saison co-meilleure buteuse du club avec six réalisations et deux passes décisives en 23 titularisations, contribuant à la 10e place de Leipzig au classement. Son impact, notamment ses débordements percutants et sa faculté à se défaire de son marquage, a attiré l’attention et déclenché les nombreuses rumeurs de transfert qui circulent aujourd’hui.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Comment ça va ?

    Bien que l’année dernière ait représenté la première saison de Baum à Leipzig et son baptême dans l’élite allemande, la jeune joueuse de 19 ans semble prête à franchir un cap. Le Bayern est de nouveau sur les rangs pour la recruter, tout comme Barcelone, tenant du titre continental, que la jeune joueuse a cité comme l’un de ses clubs préférés à regarder. Manchester United, London City et Lyon – battu en finale de la Ligue des champions par le Barça le mois dernier – sont aussi sur la liste.

    Selon Bild, c’est toutefois Arsenal qui mène actuellement la course pour s’attacher ses services. Les Gunners, qui ont vu partir plusieurs joueuses clés ces dernières semaines dont l’internationale anglaise Mead, en direction de Manchester City, doivent renforcer leurs ailes. Renee Slegers, l’entraîneuse néerlandaise, aurait déjà identifié en Baum le profil idéal pour compléter son effectif.

  • Lisa Baum Germany U23 Women 2026Getty Images

    Principaux atouts

    Baum se distingue avant tout par son jeu direct. Son envie d’agir positivement et de faire progresser l’équipe le plus vite possible en fait une menace constante, car elle ne recule pas devant l’idée de percer les défenses adverses. Sa vitesse, associée à sa technique balle au pied et à sa capacité à utiliser les deux pieds, rend son style encore plus redoutable. Cette polyvalence la rend particulièrement imprévisible.

    Elle peut ainsi couper vers l’intérieur pour tirer ou repérer l’espace idéal pour centrer, faisant preuve d’une maturité surprenante dans ses choix. Ce secteur peut encore progresser, mais sa 7e place ex aequo au classement des passeuses décisives de Bundesliga la saison passée, alors qu’elle portait les couleurs d’une équipe 10e au classement, atteste de son influence.

    Sa menace offensive est renforcée par une frappe puissante, surtout du gauche, ainsi qu’une capacité à anticiper les espaces et à se projeter dans la surface au moment idéal. Sans le ballon, la jeune femme de 19 ans démontre une activité débordante : son pressing intense et son sens du travail font d’elle une atout précieux pour son équipe.

    Cette mentalité est saluée par ceux qui l’ont encadrée. Marwin Bolz, son entraîneur à Hambourg, la décrit comme une joueuse « déterminée à s’améliorer », tant sur le plan technique que physique et mental, a-t-il confié au Hamburger Morgenpost.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Il reste des marges de progression.

    L’attitude de Baum mérite d’être soulignée : comme toute jeune joueuse, elle présente des axes d’amélioration qui se corrigeront avec le temps et l’expérience. Son enthousiasme dans le pressing est visible, mais elle doit encore affiner ses gestes pour optimiser son efficacité.

    Elle doit également apprendre à distinguer les situations où elle doit percuter pour mettre la pression sur l’adversaire et celles où il est préférable de conserver le ballon afin d’aider l’équipe à construire le jeu de manière plus posée. Ses qualités de passeuse lui permettront de corriger ces points, surtout lorsqu’elle évoluera dans un grand club dominant la possession. Dans un collectif comme Leipzig, encore en phase d’affirmation, il est naturel qu’elle cherche à se projeter en transition offensive.

    Enfin, son niveau de performance reste parfois irrégulier, mais cette inconstance est inévitable chez une jeune attaquante ; l’expérience lui permettra d’imposer son influence de manière plus constante et de s’adapter au jeu physique du plus haut niveau. Pour l’heure, elle n’a disputé qu’une seule saison dans l’élite.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Prochaine sur la liste : Kerolin ?

    En observant Baum évoluer sur le terrain, plusieurs comparaisons surgissent naturellement. Grâce à son excellent contrôle du ballon, à ses feintes de dribble et à son goût pour le jeu direct, elle rappelle Kerolin, la star de Manchester City.

    Tout comme Baum, la Brésilienne peut évoluer à plusieurs postes offensifs et, où qu’elle soit alignée, elle cherche toujours à prendre de vitesse les défenseuses pour créer des occasions, qu’il s’agisse de servir ses coéquipières ou de se mettre en position de frappe. Baum, légèrement plus grande, possède toutefois le potentiel pour devenir une joueuse plus imposante physiquement.

    Quand la jeune joueuse de 19 ans utilise son agilité pour se recentrer et frapper de loin, on pense aussi à Salma Paralluelo, l’attaquante du FC Barcelone. Paralluelo a démontré son efficacité dans cet exercice lors de la finale de la Ligue des champions, inscrivant un but magnifique qui a donné une avance de 3-0 au Barça avant d’en ajouter un quatrième quelques minutes plus tard. Cette arme devient progressivement l’un de ses atouts majeurs, même si, contrairement à Paralluelo souvent alignée en pointe, Baum affiche encore les caractéristiques traditionnelles d’une ailière.

  • Germany v Belgium - Women's Under-23 International FriendlyGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    Ayant disputé une seule saison en Bundesliga, la prochaine étape de la carrière de Baum et sa capacité d’adaptation suscitent la curiosité. Si son expérience au plus haut niveau reste limitée, elle peut toutefois se prévaloir de plusieurs saisons chez les seniors, même si la plupart se sont déroulées en division inférieure.

    Jusqu’ici, un éventuel transfert à Arsenal, club favori pour recruter Baum, aurait pu susciter davantage d’inquiétudes. Les Gunners ont recruté plusieurs jeunes joueuses ces dernières années, mais ont eu du mal à les intégrer dans l’équipe première, comme Kathrine Kuhl, Rosa Kafaji et Gio Queiroz. Les progrès de Smilla Holmberg cette saison sont toutefois peut-être le signe que les choses seront différentes sous la houlette de Slegers, qui n’a pris ses fonctions à titre définitif qu’en janvier de l’année dernière.

    Sur le plan tactique, le choix de rejoindre le club londonien pourrait aussi s’avérer pertinent : Slegers est connue pour faire tourner ses ailières, tant d’un match à l’autre qu’en cours de rencontre, souvent en les remplaçant vers l’heure de jeu. Cette montée en puissance progressive dans la Women’s Super League pourrait profiter à Baum, dont le manque d’expérience serait ainsi compensé par une gestion ciblée des temps de jeu.

    Rien ne garantit toutefois que Baum choisisse bien les Gunners. D’autres cadors comme le Barça, Lyon ou le Bayern pourraient aussi s’attacher ses services. Ces trois formations, également réputées pour lancer les jeunes talents, constituent des options crédibles. À l’inverse, London City ou Manchester United pourraient offrir d’emblée davantage de temps de jeu à la jeune joueuse de 19 ans.

    La décision finale revient à Baum et à son entourage. Un choix crucial, mais tout indique qu’elle possède l’équilibre nécessaire pour tracer la meilleure trajectoire.

    « Mon objectif n’est pas de devenir une star, je veux avant tout être heureuse dans ce que je fais », a-t-elle confié au journal Die Welt début 2024, écartant l’idée de participer à la Coupe du monde seniors de l’été prochain et visant plutôt l’Euro à domicile en 2029. Cette vision à long terme, associée à un talent exceptionnel et à une grande lucidité, pourrait mener Baum très loin.