Lisa Baum : Pourquoi Arsenal, Barcelone, Manchester United et plusieurs autres clubs se livrent-ils à une course aux transferts pour s'attacher les services de l'ailier de 19 ans du RB Leipzig ?

Felicia Schroder, l’attaquante internationale suédoise, s’est imposée comme la référence dans cette catégorie au cours du dernier mois. La jeune femme de 19 ans a inscrit 30 buts et délivré neuf passes décisives en Damallsvenskan l’année dernière, avant de mener Hacken à la victoire en Coupe d’Europe en mai grâce à ses huit buts, le meilleur total de la compétition. En conséquence, elle aurait fait l’objet d’une offre record de la part de Chelsea, et de nombreux autres grands clubs du football féminin s’intéresseraient également à elle.

Autre talent surveillé : Erica Parkinson, la plus jeune joueuse convoquée en équipe d’Angleterre sous l’ère prolifique de Sarina Wiegman, devrait bientôt changer d’air. À 18 ans, elle a été couronnée Meilleure Jeune Joueuse du championnat portugais lors de la saison 2024-2025, avant d’améliorer ses totaux de buts et de passes décisives avec Valadares Gaia l’exercice suivant. Son nom est évoqué dans le cadre d’un transfert vers la NWSL, où de nombreux jeunes talents anglais ont récemment posé leurs valises. Autre pépite surveillée : Laila Harbert, 15e du classement NXGN 2026 des meilleures adolescentes du ballon rond, qui pourrait elle aussi prendre la direction des États-Unis.

Dernière pépite à rejoindre cette liste : Lisa Baum, l’ailière de 19 ans du RB Leipzig. Selon Bild, le club allemand s’apprêterait à percevoir une somme importante pour la jeune internationale, courtisée par le FC Barcelone, l’OL, Manchester United, le Bayern Munich et les London City Lionesses. Mais c’est Arsenal qui, d’après l’article, serait en pole position pour recruter Baum.

Mais qui est donc cette jeune attaquante talentueuse qui a attiré l’attention d’un si grand nombre de clubs d’élite européens ? Qu’apporte Baum, et qu’est-ce qui la rend si spéciale ?