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Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Lisa Baum : le nouvel ailier de 19 ans d’Arsenal, que les Gunners ont réussi à recruter en devançant Barcelone, Manchester United et d’autres clubs

Analysis
Arsenal Women
L. Baum
WSL Série printemps
Ligue des Champions
FEATURES

De nombreuses stars du football féminin ont changé d’équipe lors de ce mercato estival. D’Alexia Putellas à Georgia Stanway, en passant par Sam Kerr, Mary Earps, Beth Mead et Katie McCabe, cette intersaison s’annonce déjà comme un véritable événement. On note aussi plusieurs transferts de talents moins connus, de jeunes joueuses au potentiel énorme.

Felicia Schroder, l’attaquante internationale suédoise, arrive en tête de liste. À seulement 19 ans, elle a inscrit 30 buts et délivré neuf passes décisives en Damallsvenskan la saison passée, avant de guider Hacken vers la victoire en Coupe d’Europe en mai, avec huit réalisations au compteur, soit le meilleur total de la compétition. Chelsea a tenté de la recruter via une offre colossale, mais c’est finalement au Real Madrid qu’elle s’est engagée, pour ce qui semble être le deuxième transfert le plus onéreux de l’histoire du football féminin.

Autre talent à avoir bougé : Erica Parkinson, la plus jeune joueuse convoquée en équipe d’Angleterre sous l’ère prolifique de Sarina Wiegman. À seulement 18 ans, elle a été couronnée meilleure jeune du championnat portugais 2024-2025 puis a encore fait mieux au niveau des buts et des passes décisives avec Valadares Gaia la saison suivante. Ses performances ont alerté le North Carolina Courage en NWSL, où plusieurs jeunes talents anglais ont récemment posé leurs valises. Autre espoir surveillé de près, Laila Harbert, 15e du classement NXGN 2026 des meilleures adolescentes, pourrait elle aussi prendre la direction des États-Unis.

Lisa Baum vient à son tour grossir les rangs de cette nouvelle garde. En mai, Bild révélait que son club allemand s’apprêtait à percevoir une somme importante, Barcelone, Lyon, Manchester United, le Bayern Munich et les London City Lionesses étant sur les rangs. Mais Arsenal a constamment mené la danse et, mardi, le club a officialisé l’arrivée de la jeune joueuse comme cinquième recrue d’un mercato estival déjà riche.

Mais qui est donc cette jeune attaquante talentueuse qui a attiré l’attention d’un si grand nombre de clubs d’élite européens ? Qu’apporte Baum à une équipe d’Arsenal qui cherche à remporter son premier titre de Women’s Super League depuis 2019 ? Qu’est-ce qui la rend si spéciale ?

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    Le berceau du club

    Née en Tanzanie d’un père allemand et d’une mère tanzanienne, Baum a suivi sa famille en Allemagne à l’âge de quatre ans. Sa passion pour le football s’était déjà manifestée bien avant cela, puisqu’elle jouait régulièrement avec son frère aîné, Dennis, décédé tragiquement dans un accident de voiture à 17 ans.

    Pour perpétuer son souvenir, elle porte ses initiales sur ses chaussures et un bandeau au poignet où sont inscrits son nom et une citation. « Comme ça, il est toujours avec moi », a-t-elle confié au journal Die Welt. « J’aimerais qu’il soit là et qu’il puisse voir tout ce que je fais. »

    À son arrivée en Allemagne, elle endosse d’abord le maillot du club local du MTV Ahrensbok, puis rejoint le TSV Pansdorf, où elle est la seule fille. Ses performances attirent rapidement l’attention, et le club la met à la disposition du Hambourg SV. Baum intègre alors le centre de formation du club hanovrien durant son adolescence. En août 2022, à seulement 15 ans, elle signe un contrat avec l’équipe première du HSV, qui la lie au club jusqu’en 2025.

    Elle quittera le club à l’expiration de ce contrat pour rejoindre le RB Leipzig en transfert libre, mais elle aura joué un rôle déterminant dans la remontée de Hambourg en Frauen-Bundesliga, une première depuis 2012. Sa première saison s’est conclue par la montée en deuxième division et elle a également contribué à propulser le club jusqu’aux demi-finales de la DFB-Pokal la même année.

    Parallèlement à sa progression chez les seniors, cette attaquante technique s’est imposée au sein des sélections jeunes allemandes. Présente dès l’équipe des moins de 16 ans alors qu’elle n’avait que 14 ans, puis chez les moins de 17 ans à 15 ans, elle a ensuite disputé les cinq rencontres qui ont conduit l’Allemagne jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde U20, à seulement 17 ans. Depuis quelques mois, elle évolue régulièrement avec les moins de 23 ans, bien qu’elle n’ait que 19 ans.

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  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    La grande percée

    L’été dernier, Baum était très courtisée : d’après le magazine kicker, le Bayern Munich, le club de ses rêves enfant, la suivait de près. Elle a néanmoins opté pour Leipzig, convaincue qu’un « nouveau départ » lui serait bénéfique après quatre saisons à Hambourg, tout en soulignant l’ambition du club comme un atout déterminant.

    Promu en Bundesliga seulement en 2023, Leipzig est encore en phase de consolidation parmi l’élite plutôt qu’un cador au effectif étoilé. Baum avait donc de réelles chances d’obtenir du temps de jeu, ce qui s’est vérifié : seules trois joueuses de l’effectif ont disputé plus de minutes qu’elle en championnat la saison passée.

    Grâce à ce temps de jeu, elle a terminé la saison co-meilleure buteuse du RB Leipzig en championnat, avec six buts et deux passes décisives en 23 titularisations, pour un effectif qui a conclu la Bundesliga à la 10e place d’un classement à 14 clubs. Tout au long de l’exercice, Baum s’est distinguée par son jeu dévastateur sur les ailes et sa capacité à se défaire de son marquage, attirant logiquement de nouvelles rumeurs de transfert.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    Comment se déroule la rencontre ?

    Bien que l’année dernière ait été la première saison de Baum à Leipzig et sa première dans l’élite allemande, elle vient de franchir une étape décisive en rejoignant Arsenal, dans le cadre d’un transfert annoncé mardi.

    Les Gunners ont récemment dit au revoir à plusieurs joueuses, dont l’internationale anglaise Mead, dont le départ pour Manchester City a été particulièrement retentissant. Pour compenser cette perte sur les ailes, l’entraîneuse Renee Slegers a donc rapidement ciblé Baum, un profil parfaitement adapté à ses besoins.

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  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Principales forces

    Baum se distingue avant tout par son jeu direct. Son envie d’avancer vite et de faire progresser l’équipe en fait une menace constante, puisqu’elle n’hésite pas à percuter les défenseuses. Sa vitesse, associée à sa technique balle au pied et à sa capacité à utiliser les deux pieds, rend son style encore plus redoutable. Cette polyvalence la rend particulièrement imprévisible.

    Elle peut ainsi couper vers l’intérieur pour déclencher sa frappe ou, au contraire, se créer l’espace nécessaire pour centrer. Sa prise de décision, déjà mature pour son âge, constitue un atout supplémentaire. Ce registre peut encore s’affiner – et il s’affinera –, mais son classement à la 7e place ex aequo des passeuses décisives de Bundesliga la saison passée, avec un club seulement 10e au final, atteste de son influence.

    Sa propre menace offensive s’appuie sur une frappe puissante, surtout du gauche, et sur une lecture du jeu qui lui permet de surgir dans la surface au moment idéal. Sans ballon, la jeune femme de 19 ans démontre un travail défensif intense et un pressing constant, atouts précieux pour une attaquante de son âge.

    Cette mentalité correspond à l’image que ceux qui ont travaillé avec Baum ont d’elle. Marwin Bolz, son entraîneur à Hambourg, l’a décrite comme une joueuse « déterminée à s’améliorer », tant sur le plan technique que physique et mental, a-t-il confié au Hamburger Morgenpost.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Des marges de progression subsistent

    L’attitude de Baum est décisive : comme toute jeune joueuse, elle présente des axes d’amélioration qui se corrigeront avec le temps et l’expérience. Son enthousiasme dans le pressing est palpable, mais elle doit encore affiner ses gestes pour maximiser son impact. Cela viendra.

    Elle doit également apprendre à distinguer les situations où l’on doit percuter l’adversaire de celles où l’on doit plutôt conserver le ballon pour permettre à l’équipe de construire de façon plus posée. Ses qualités de passeuse lui permettront toutefois de corriger ces points, surtout au sein d’un grand club comme Arsenal, qui domine souvent la possession. Dans un collectif encore en construction comme Leipzig, il est naturel qu’elle cherche à se montrer plus audacieuse en transition offensive.

    Enfin, son niveau d’influence peut encore varier au cours d’une rencontre, mais cette irrégularité s’estompera avec l’expérience. L’adaptation au jeu physique de l’élite viendra également en temps voulu : rappelons qu’elle n’a disputé qu’une seule saison au plus haut niveau.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    La prochaine à se présenter… Kerolin ?

    En observant Baum évoluer sur le terrain, plusieurs comparaisons surgissent naturellement. Grâce à son excellent contrôle du ballon, à ses feintes de dribble et à sa propension à jouer de manière directe, elle rappelle Kerolin, la star de Manchester City.

    Tout comme Baum, la Brésilienne peut évoluer à différents postes en attaque et, quelle que soit sa position sur le terrain, elle cherche toujours à s’imposer face aux défenseuses et à créer des occasions, que ce soit pour ses coéquipières ou pour elle-même. Baum, légèrement plus grande que Kerolin, a toutefois le potentiel pour devenir une joueuse plus imposante physiquement.

    Lorsque la jeune joueuse de 19 ans utilise son agilité pour se recentrer et frapper de loin, on retrouve également des similitudes avec Salma Paralluelo, l’ancienne attaquante du FC Barcelone. Paralluelo a prouvé son efficacité dans cet exercice lors de la finale de la Ligue des champions, inscrivant un but magnifique qui a donné une avance de 3-0 au Barça avant d’en ajouter un quatrième quelques minutes plus tard. Cette arme devient peu à peu l’une des spécialités de Baum, bien qu’elle affiche davantage les caractéristiques d’une ailière pure que Paralluelo, souvent alignée en pointe au cours de sa carrière.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    Et maintenant ?

    Ayant disputé une seule saison en Bundesliga, l’observation de l’intégration de Baum chez les Gunners s’annonce passionnante. Si son expérience au plus haut niveau reste limitée, elle possède tout de même plusieurs saisons chez les seniors, bien que la plupart aient été accomplies en division inférieure.

    Jusqu’ici, un transfert à Arsenal aurait pu susciter des interrogations : le club londonien a recruté plusieurs jeunes joueuses ces dernières années, mais peine parfois à les intégrer dans le onze de départ, à l’image de Kathrine Kuhl, Rosa Kafaji ou Gio Queiroz. Toutefois, les progrès de Smilla Holmberg cette saison laissent penser que la donne pourrait être différente sous la houlette de Slegers, arrivée de façon permanente en janvier dernier.

    Rejoindre le club londonien s’avère par ailleurs un choix pertinent au regard de la composition de l’effectif, Slegers étant connue pour faire tourner ses ailières, tant d’un match à l’autre qu’au cours de la rencontre, en les remplaçant souvent vers l’heure de jeu. Cette progression mesurée au sein de la Women’s Super League devrait profiter à Baum, dont le manque relatif d’expérience sera ainsi compensé par une gestion ciblée des temps de jeu.

    Une décision importante pour cette jeune femme de 19 ans, mais tous les signes indiquent qu’elle possède la maturité nécessaire pour faire les bons choix. « Mon objectif n’est pas de devenir une star, je veux avant tout être heureuse dans ce que je fais », a-t-elle confié à Die Welt plus tôt cette année, écartant l’idée que la Coupe du monde seniors de l’été prochain soit un objectif pour elle et visant plutôt le Championnat d’Europe à domicile en 2029.

    Cette vision à long terme, associée à un talent brut et à une grande maturité, pourrait mener Baum très loin, et Arsenal l’espère tout autant.