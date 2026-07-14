Lisa Baum : le nouvel ailier de 19 ans d’Arsenal, que les Gunners ont réussi à recruter en devançant Barcelone, Manchester United et d’autres clubs

Felicia Schroder, l’attaquante internationale suédoise, arrive en tête de liste. À seulement 19 ans, elle a inscrit 30 buts et délivré neuf passes décisives en Damallsvenskan la saison passée, avant de guider Hacken vers la victoire en Coupe d’Europe en mai, avec huit réalisations au compteur, soit le meilleur total de la compétition. Chelsea a tenté de la recruter via une offre colossale, mais c’est finalement au Real Madrid qu’elle s’est engagée, pour ce qui semble être le deuxième transfert le plus onéreux de l’histoire du football féminin.

Autre talent à avoir bougé : Erica Parkinson, la plus jeune joueuse convoquée en équipe d’Angleterre sous l’ère prolifique de Sarina Wiegman. À seulement 18 ans, elle a été couronnée meilleure jeune du championnat portugais 2024-2025 puis a encore fait mieux au niveau des buts et des passes décisives avec Valadares Gaia la saison suivante. Ses performances ont alerté le North Carolina Courage en NWSL, où plusieurs jeunes talents anglais ont récemment posé leurs valises. Autre espoir surveillé de près, Laila Harbert, 15e du classement NXGN 2026 des meilleures adolescentes, pourrait elle aussi prendre la direction des États-Unis.

Lisa Baum vient à son tour grossir les rangs de cette nouvelle garde. En mai, Bild révélait que son club allemand s’apprêtait à percevoir une somme importante, Barcelone, Lyon, Manchester United, le Bayern Munich et les London City Lionesses étant sur les rangs. Mais Arsenal a constamment mené la danse et, mardi, le club a officialisé l’arrivée de la jeune joueuse comme cinquième recrue d’un mercato estival déjà riche.

Mais qui est donc cette jeune attaquante talentueuse qui a attiré l’attention d’un si grand nombre de clubs d’élite européens ? Qu’apporte Baum à une équipe d’Arsenal qui cherche à remporter son premier titre de Women’s Super League depuis 2019 ? Qu’est-ce qui la rend si spéciale ?