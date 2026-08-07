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scaloni(C)Getty Images
Muhammad Zaki

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Lionel Scaloni va-t-il démissionner ? Le président de la Fédération argentine révèle les « plan A, B et C » pour l’avenir du sélectionneur après le crève-cœur de la Coupe du monde

Argentine
L. Scaloni
Coupe du monde
Espagne vs Argentine
L. Messi

L’avenir de l’équipe d’Argentine est en suspens alors que Lionel Scaloni réfléchit à la suite à donner à son aventure après une défaite dévastatrice en finale de la Coupe du monde 2026. Malgré cette incertitude, le président de l’AFA, Claudio Tapia, a clarifié sa position en insistant sur le fait qu’il n’existe aucune alternative à l’homme qui a conduit l’Argentine au sacre mondial il y a quatre ans.


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  • Le président de l’AFA confirme que Scaloni reste le « plan A, B et C »

    Tapia a mis fin à toute idée de chercher un nouvel entraîneur, malgré les spéculations grandissantes autour de l’avenir de Scaloni. Après la fin de la Coupe du monde 2026, où l’Argentine s’est inclinée face à l’Espagne en finale, le président de l’AFA affirme avec force que l’architecte des triomphes de l’Albiceleste en 2022 est le seul homme de la situation.

    Tapia a déclaré dans une interview accordée à TyC Sport : « Sans aucun doute, je veux qu’il reste, nous voulons tous qu’il reste. Nous avons parlé, et il l’a même exprimé lui-même : les discussions étaient très avancées. Je suis quelqu’un de reconnaissant, et c’est pourquoi je pense qu’il faut le laisser réfléchir, prendre la bonne décision, et nous devons la respecter.

    « Je ne peux pas garder Scaloni attaché s’il estime qu’il n’en a pas envie ou qu’il n’a pas de meilleure perspective. Je veux qu’il aille bien, et nous devrions tous vouloir la même chose, même si cela nous fait mal. »

    Le patron de la fédération a souligné qu’aucun plan de secours n’était en place, alors même que le contrat actuel de Scaloni doit expirer en décembre 2026. Interrogé sur d’éventuels remplaçants ou sur une stratégie de rechange, Tapia a répondu : « Non, mon plan A, B et C, c’est Scaloni. »


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  • Lionel ScaloniDSports

    Le lourd tribut émotionnel de la finale de la Coupe du monde 2026

    L’incertitude découle de la propre réaction émotionnelle de Scaloni après une défaite déchirante 1-0 contre l’Espagne au MetLife Stadium. Le sélectionneur n’a pas été en mesure d’aller au bout de sa conférence de presse d’après-match, fondant en larmes en envisageant la fin d’un cycle.

    « Pour continuer, il faut énormément de choses. C’est très difficile à recréer de nouveau, a-t-il déclaré. Nous avons essayé jusqu’à la dernière minute de tout donner [en finale]. Je pense qu’il est juste que je prenne le temps de réfléchir à tout cela.

    « Je parlerai au président. J’irai au bout de mon contrat. Je sais ce que je veux faire. Je ressens le besoin de réfléchir. Je ne sais pas si quelque chose d’aussi grand peut être fait [à nouveau]. »


  • Le défi d’une révolution d’effectif

    Un facteur majeur dans l’hésitation de Scaloni est la nécessité imminente de renouveler l’effectif. L’équipe de 2026, emmenée par Lionel Messi, 39 ans, était l’une des plus âgées du tournoi, et d’autres cadres comme Nicolas Otamendi approchent du crépuscule de leur carrière internationale. Scaloni a souligné que construire un groupe avec une telle alchimie est « difficile à reproduire un jour ».

    Malgré l’absence de trophée cet été, Scaloni reste extrêmement fier des efforts de son équipe. Il a déclaré : « Je veux que vous vous souveniez de ce que nous avons essayé de montrer avec ce groupe de joueurs, mes guerriers, comme je les appelais quand j’en parlais à ma femme. L’effort, l’envie, le refus d’abandonner, le fait d’endurer de vives critiques, le sang-froid, la volonté de continuer quand vos jambes n’obéissent plus à votre cerveau… Voilà le vrai trophée. »


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  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    Le soutien de la famille et la vision 2030

    Pendant que Scaloni réfléchit, il pourrait avoir une arme secrète dans son camp pour l’encourager à rester. Un reportage de TyC suggère que sa femme, Elisa Montero, est une fervente partisane de sa poursuite dans ce rôle pour le cycle de la Coupe du monde 2030. Installée à Majorque, Montero estimerait que la joie que Scaloni tire de son travail avec son staff et la sélection nationale l’emporte sur l’immense pression du poste.

    Le bilan de Scaloni parle de lui-même, avec plus de 78 victoires et seulement 10 défaites depuis sa prise de fonctions en 2018. Durant cette période, il a remporté deux Copa América, la Finalissima et la Coupe du monde 2022. Alors que l’AFA se tourne vers l’avenir, elle reste convaincue qu’aucun autre candidat ne peut reproduire son succès.