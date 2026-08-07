Tapia a mis fin à toute idée de chercher un nouvel entraîneur, malgré les spéculations grandissantes autour de l’avenir de Scaloni. Après la fin de la Coupe du monde 2026, où l’Argentine s’est inclinée face à l’Espagne en finale, le président de l’AFA affirme avec force que l’architecte des triomphes de l’Albiceleste en 2022 est le seul homme de la situation.

Tapia a déclaré dans une interview accordée à TyC Sport : « Sans aucun doute, je veux qu’il reste, nous voulons tous qu’il reste. Nous avons parlé, et il l’a même exprimé lui-même : les discussions étaient très avancées. Je suis quelqu’un de reconnaissant, et c’est pourquoi je pense qu’il faut le laisser réfléchir, prendre la bonne décision, et nous devons la respecter.

« Je ne peux pas garder Scaloni attaché s’il estime qu’il n’en a pas envie ou qu’il n’a pas de meilleure perspective. Je veux qu’il aille bien, et nous devrions tous vouloir la même chose, même si cela nous fait mal. »

Le patron de la fédération a souligné qu’aucun plan de secours n’était en place, alors même que le contrat actuel de Scaloni doit expirer en décembre 2026. Interrogé sur d’éventuels remplaçants ou sur une stratégie de rechange, Tapia a répondu : « Non, mon plan A, B et C, c’est Scaloni. »



