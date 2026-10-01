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Lionel Scaloni salue la sensation de Boca Juniors Leonel Flores après des débuts sans peur avec l’Argentine contre la Bolivie
Un adolescent saisit sa chance en équipe nationale A
Tous les regards se sont immédiatement tournés vers le jeune prodige de Boca à Cordoba, lui qui a fait les gros titres grâce à une entrée en jeu décomplexée en seconde période. Entré à la place de Lisandro Martinez à dix minutes de la fin, le joueur de 19 ans a affiché un dribble sans peur et a failli conclure ses débuts par un but, mais Guillermo Viscarra a repoussé sa volée sur un centre de Roman Vega. Ce match amical s'est finalement soldé par une victoire éclatante 4-0 pour le finaliste de la Coupe du monde 2026 devant une foule en liesse à l'Estadio Mario Alberto Kempes.
- AFP
Scaloni appelle à un développement patient
L’approche sans complexe de l’adolescent pour sa première apparition chez les seniors a suscité de nombreux éloges de la part du sélectionneur de l’Argentine lors de sa conférence de presse d’après-match. S’adressant aux journalistes, Scaloni a insisté sur la nécessité de gérer l’ailier avec discernement : « Nous demandons aux jeunes de produire ce qu’ils font avec leurs clubs. S’ils venaient ici sans y parvenir, c’est là que nous serions préoccupés. Leo le fait très bien, et nous devons le protéger. Nous devons rester proches de lui et bien le gérer. Je sais qu’El Vasco (Arruabarrena) et El Mono Markic savent comment s’occuper de lui à Boca. »
Le sélectionneur a conclu : « C’est un talent qu’il faut faire grandir, tout comme Franco [Mastantuono]. C’est la seule façon pour qu’ils portent leurs fruits. Ce serait incroyable s’il reproduisait à chaque match ce qu’il a montré aujourd’hui en 10 minutes, mais nous devons garder notre calme. De notre côté, nous prendrons toujours soin de lui. »
« C’est un rêve devenu réalité »
Cette entrée en jeu pleine d’assurance a marqué une nouvelle étape dans l’ascension fulgurante de l’attaquant, qui n’a disputé que 17 matches en équipe première avec Boca depuis ses débuts chez les professionnels le 16 juillet 2026. Revenant sur ce moment avec les journalistes, Flores a déclaré : « Oui, c’est un rêve devenu réalité, quelque chose pour quoi je me bats depuis que je suis tout petit. Je suis ravi pour moi et pour ma famille, qui a toujours été à mes côtés. Maintenant, il faut continuer et aller chercher plus. »
Révélant les consignes données par Scaloni avant son entrée sur le terrain, l’ailier a expliqué : « Il m’a demandé de faire ce que je fais à Boca, ce que je fais pour mon club, et c’est exactement ce que j’ai fait. J’ai joué avec calme et avec toute la confiance qu’il m’a donnée, et les choses se sont très bien passées. »
Soulignant sa confiance en lui sur le terrain, il a ajouté : « Je suis content des minutes que j’ai eues. Jouer au football me rend heureux. Depuis que je suis enfant, j’ai beaucoup de personnalité ; quand il s’agit de jouer, peu m’importe qui se trouve en face de moi. »
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Un calendrier chargé attend le jeune espoir émergent
La victoire éclatante contre la Bolivie offre une base solide à Scaloni pour poursuivre le remaniement de son effectif avant un match amical contre le Burkina Faso le 3 octobre. Cette rencontre servira de prélude aux adieux émouvants de Lionel Messi contre le Bénin à l’Estadio Monumental trois jours plus tard. Pour Flores, son entrée pleine d’allant de dix minutes à Cordoba constitue un argument convaincant pour obtenir davantage de temps de jeu si Scaloni fait tourner son équipe lors des prochains matches.
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