Cette entrée en jeu pleine d’assurance a marqué une nouvelle étape dans l’ascension fulgurante de l’attaquant, qui n’a disputé que 17 matches en équipe première avec Boca depuis ses débuts chez les professionnels le 16 juillet 2026. Revenant sur ce moment avec les journalistes, Flores a déclaré : « Oui, c’est un rêve devenu réalité, quelque chose pour quoi je me bats depuis que je suis tout petit. Je suis ravi pour moi et pour ma famille, qui a toujours été à mes côtés. Maintenant, il faut continuer et aller chercher plus. »

Révélant les consignes données par Scaloni avant son entrée sur le terrain, l’ailier a expliqué : « Il m’a demandé de faire ce que je fais à Boca, ce que je fais pour mon club, et c’est exactement ce que j’ai fait. J’ai joué avec calme et avec toute la confiance qu’il m’a donnée, et les choses se sont très bien passées. »

Soulignant sa confiance en lui sur le terrain, il a ajouté : « Je suis content des minutes que j’ai eues. Jouer au football me rend heureux. Depuis que je suis enfant, j’ai beaucoup de personnalité ; quand il s’agit de jouer, peu m’importe qui se trouve en face de moi. »