Lionel Scaloni révèle que l’Argentine a eu du mal à gérer ses nerfs lors des adieux émouvants de Lionel Messi

L’atmosphère entourant la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Bénin ne ressemblait à aucune autre, l’attention restant entièrement portée sur le départ de Messi plutôt que sur le score. Scaloni a admis que ses joueurs avaient eu du mal à conserver leur calme habituel lors d’une soirée aussi importante. Le sélectionneur a souligné que le poids de l’événement avait directement eu un impact sur la performance sur le terrain, particulièrement durant les premières phases de la rencontre.

« Après le match, je me suis contenté de le saluer, il avait déjà assez de choses en tête pour que je lui demande quoi que ce soit. Tout était très émouvant et, en première période, les coéquipiers eux-mêmes ne savaient pas quelle action choisir, ils étaient nerveux, parce que c’était une soirée spéciale. Ce n’est pas facile pour le coéquipier qui veut qu’il parte de la meilleure manière. Pour eux aussi, c’est sans pareil et c’est pour cela que la première période n’a pas été bonne, parce que nous voulions tous qu’il soit à son meilleur », a révélé Scaloni, comme cité par LA NACION.