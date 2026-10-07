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Lionel Scaloni révèle que l’Argentine a eu du mal à gérer ses nerfs lors des adieux émouvants de Lionel Messi
Émotions intenses pour l’Argentine
L’atmosphère entourant la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Bénin ne ressemblait à aucune autre, l’attention restant entièrement portée sur le départ de Messi plutôt que sur le score. Scaloni a admis que ses joueurs avaient eu du mal à conserver leur calme habituel lors d’une soirée aussi importante. Le sélectionneur a souligné que le poids de l’événement avait directement eu un impact sur la performance sur le terrain, particulièrement durant les premières phases de la rencontre.
« Après le match, je me suis contenté de le saluer, il avait déjà assez de choses en tête pour que je lui demande quoi que ce soit. Tout était très émouvant et, en première période, les coéquipiers eux-mêmes ne savaient pas quelle action choisir, ils étaient nerveux, parce que c’était une soirée spéciale. Ce n’est pas facile pour le coéquipier qui veut qu’il parte de la meilleure manière. Pour eux aussi, c’est sans pareil et c’est pour cela que la première période n’a pas été bonne, parce que nous voulions tous qu’il soit à son meilleur », a révélé Scaloni, comme cité par LA NACION.
- AFP
Réflexions sur le plus grand de l’histoire des entraîneurs
Le sélectionneur lui-même a eu du mal à contenir ses émotions, apparaissant les larmes aux yeux pendant l’hymne national. Après avoir mené Messi aux sacres en Coupe du monde et en Copa America, Scaloni est devenu indissociable des années les plus fructueuses du capitaine. Le lien entre les deux reste le socle d’une période qui a vu l’Argentine retrouver son statut de force dominante du football mondial.
« Une journée très émouvante et en même temps triste, parce qu’il ne jouera plus jamais pour ce maillot. Une gratitude éternelle pour tout ce qu’il nous a donné, pour avoir défendu ce maillot comme le meilleur. Pour moi, c’était un rêve de l’entraîner, c’est une réalité. Je le lui ai dit devant tout le monde avec le peu d’énergie qu’il me restait. Un rêve que j’ai pu réaliser, parce qu’à aucun moment de ma vie je n’ai pensé pouvoir être son entraîneur : le meilleur footballeur de l’histoire », a expliqué le sélectionneur.
L’aura du GOAT
Scaloni s’est empressé de souligner que ce n’est pas seulement la capacité technique de Messi qui manquera, mais aussi la présence intangible qu’il apportait dans le vestiaire et sur le terrain. Même à 39 ans, l’attaquant restait le point central de l’identité tactique et de la force émotionnelle de l’équipe. Le sélectionneur a admis que, malgré l’émergence de jeunes talents, l’« aura » spécifique apportée par le natif de Rosario est quelque chose qu’il n’a jamais observé chez qui que ce soit d’autre au cours de sa longue carrière dans le football.
« Le sentiment d’avoir le meilleur joueur dans son camp est quelque chose d’impossible à comprendre. L’avoir dans son camp est sans égal. Nous pouvons construire une grande équipe, mais je n’ai jamais vu cette aura chez quelqu’un d’autre. Ce qu’il génère ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu », a ajouté Scaloni.
- AFP
S’adapter à la vie après la légende
À l’avenir, le staff technique est confronté à la tâche redoutable de restructurer une équipe qui a tourné autour du génie de Messi pendant près de deux décennies. Si Scaloni a affiché sa confiance dans la nouvelle génération de talents qui émerge au sein du groupe, il a reconnu qu’il est impossible de remplacer un talent aussi unique. L’approche tactique doit désormais évoluer vers un effort collectif pour combler ce vide.
« Nous avons de nouveaux joueurs qui ont apporté un regard neuf et des choses que nous n’avions pas auparavant, comme jouer avec des ailiers. C’est une bonne alternative, et nous sommes contents malgré le fait qu’il n’y ait eu que trois matches. Nous travaillons sur la cohésion de l’équipe, de nouveaux concepts, et le fait de les voir s’entraîner et combiner nous donne de bonnes perspectives », note Scloni.
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