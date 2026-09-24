Scaloni a fait le point sur son avenir avec la sélection argentine, révélant qu’un problème dentaire l’a empêché de participer à une réunion cruciale concernant la prolongation de son contrat. S’exprimant auprès du média argentin Olé en marge de l’entraînement de l’équipe nationale pendant la trêve internationale actuelle, le sélectionneur a admis que les discussions officielles n’avaient pas encore eu lieu.

« J’ai eu le temps de déconnecter un peu, de laisser passer l’amertume de ne pas avoir pu gagner, mais avec la tranquillité d’esprit d’avoir tout donné, a expliqué Scaloni. Concernant ma situation, il n’y a pas de nouveauté. Nous devions nous voir hier mais j’ai dû aller chez le dentiste et nous n’avons pas pu. Il y a une volonté de s’asseoir autour d’une table, pour l’instant tout est pareil. »



