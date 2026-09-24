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Lionel Scaloni reporte sa réunion avec le président de la fédération pour le renouvellement de son contrat en Argentine en raison d’une visite imprévue chez le dentiste
Les discussions pour le contrat en suspens
Scaloni a fait le point sur son avenir avec la sélection argentine, révélant qu’un problème dentaire l’a empêché de participer à une réunion cruciale concernant la prolongation de son contrat. S’exprimant auprès du média argentin Olé en marge de l’entraînement de l’équipe nationale pendant la trêve internationale actuelle, le sélectionneur a admis que les discussions officielles n’avaient pas encore eu lieu.
« J’ai eu le temps de déconnecter un peu, de laisser passer l’amertume de ne pas avoir pu gagner, mais avec la tranquillité d’esprit d’avoir tout donné, a expliqué Scaloni. Concernant ma situation, il n’y a pas de nouveauté. Nous devions nous voir hier mais j’ai dû aller chez le dentiste et nous n’avons pas pu. Il y a une volonté de s’asseoir autour d’une table, pour l’instant tout est pareil. »
Crève-cœur contre l’Espagne
Revenant sur les récents revers, Scaloni a reconnu la profonde déception d’avoir échoué face à l’Espagne lors de leur dernier affrontement décisif. Il n’a pas caché ses sentiments concernant cette occasion manquée de décrocher un autre titre majeur pour son pays, surtout après leur incroyable série de résultats au cours des dernières années.
« Le coup de ne pas avoir gagné a été dur. Nous étions à la porte d’un autre titre mondial », a-t-il confié. Malgré cette défaite douloureuse sur la scène mondiale, le groupe reste uni, les joueurs cadres continuant d’exprimer leur soutien indéfectible au staff technique, quel que soit l’avenir.
Désir de rester aux commandes
Après des mois de spéculations, les dirigeants de la fédération restent optimistes quant à l’idée de conserver l’homme qui a orchestré leur âge d’or, marqué notamment par la Coupe du monde 2022 et des sacres consécutifs en Copa América. Une offre de prolongation de deux ans, jusqu’au tournoi de 2030, serait en préparation de la part de la fédération.
Malgré le retard pris dans les négociations formelles, le sélectionneur affiche une position très positive quant à la possibilité de parvenir à un accord. « Il y a une volonté d’être ici », a déclaré Scaloni à Olé lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de poursuivre à la tête de l’équipe. Il a également souligné la nécessité d’un dialogue approfondi pour la suite, ajoutant : « Il y a beaucoup d’aspects dont nous devons parler avec le président. »
- Getty Images Sport
Les prochains matches internationaux
L’Argentine se prépare désormais à un calendrier exigeant de matches amicaux internationaux. La sélection nationale affrontera la Bolivie le 30 septembre avant de défier le Burkina Faso trois jours plus tard. Cette trêve intensive se conclura par un adieu émouvant de Buenos Aires à Lionel Messi face au Bénin le 6 octobre.
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