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Lionel Scaloni répond avec élégance à Carlo Ancelotti, qui avait affirmé que l’Argentine ne pratiquait pas un « football de haute intensité »
Scaloni minimise les tensions avec Ancelotti
Alors que l’Argentine peaufine sa préparation pour son deuxième match du groupe J à Dallas, Lionel Scaloni a réagi aux propos tenus par Carlo Ancelotti au sujet du style de jeu des champions du monde. Le technicien italien avait souligné que les Sud-Américains ne misaient pas exclusivement sur une intensité élevée et un pressing asphyxiant, ce qui a alimenté un débat sur l’engagement physique de l’Albiceleste.
Interrogé en conférence de presse, Scaloni a immédiatement désamorcé toute polémique : « Je le prends bien. Il a parlé de nous en bien, il n’a pas dit de mal. J’ai bien compris ce qu’il a dit. Comme il s’exprimait dans un mélange d’espagnol, d’italien et de portugais, ce n’était peut-être pas tout à fait clair. Je l’ai pris comme un compliment et non comme une critique. J’en suis tout à fait sûr », a expliqué l’entraîneur.
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Définir l’intensité dans le football moderne
Le sélectionneur argentin a ensuite approfondi son exposé sur sa philosophie tactique, remettant en question l’obsession moderne pour le pressing constant. Il a laissé entendre que la solidité défensive et l’intelligence dans les transitions sont souvent plus précieuses que l’effort physique pur. Scaloni a souligné que la plupart des équipes d’élite privilégient désormais le contrôle au chaos, en particulier dans le feu de l’action d’un grand tournoi.
« Il faut se demander ce que l'on entend par “intensité” », a poursuivi le sélectionneur. « Quand on n’a pas le ballon, il faut s’assurer que l’adversaire ne nous fait pas de mal. Peu d’équipes osent encore presser haut et en un contre un. Les équipes sont solides au milieu de terrain, et c’est là que se joue le match. Que l’on attaque à trois ou que l’on défende à trois ou cinq derrière, ce qui compte, c’est la réaction après la perte du ballon. »
L'évolution depuis le triomphe au Qatar en 2022
En revenant sur l’évolution de l’effectif depuis la conquête du trophée au Qatar, Scaloni a souligné l’intégration de jeunes talents tels que Nico Paz et Giuliano Simeone. Il estime que l’équipe a conservé sa soif de victoire tout en enrichissant son banc de profils tactiques variés, ce qui permet de privilégier un jeu offensif plus direct lorsque la situation l’exige.
Il a ajouté : « L’équipe est sur la bonne voie, même si trois ans et demi se sont écoulés. Les joueurs n’ont pas montré le moindre signe de relâchement, et c’est pour cela qu’ils sont ici. Il y a toujours matière à s’améliorer et ils ont très bien compris le message. Il est très difficile pour tout le monde d’être à 100 % en raison du nombre de matchs disputés, mais les 26 joueurs sont tous disponibles et prêts à jouer. »
- AFP
Le parcours de l'Argentine et du Brésil lors de la phase de groupes
L'objectif principal de Scaloni est désormais d'obtenir la qualification dans le groupe J. L'Argentine se prépare pour un match décisif contre une impressionnante équipe autrichienne, les deux formations comptant actuellement trois points chacune. Une victoire des champions du monde pourrait leur assurer la première place du groupe.
Dans l’autre moitié du tableau, le Brésil dispose d’une confortable marge de manœuvre après avoir largement dominé Haïti 3-0. Les hommes d’Ancelotti n’ont besoin que d’un match nul lors de leur dernière sortie face à l’Écosse pour valider leur billet pour les seizièmes de finale.