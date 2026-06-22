Alors que l’Argentine peaufine sa préparation pour son deuxième match du groupe J à Dallas, Lionel Scaloni a réagi aux propos tenus par Carlo Ancelotti au sujet du style de jeu des champions du monde. Le technicien italien avait souligné que les Sud-Américains ne misaient pas exclusivement sur une intensité élevée et un pressing asphyxiant, ce qui a alimenté un débat sur l’engagement physique de l’Albiceleste.

Interrogé en conférence de presse, Scaloni a immédiatement désamorcé toute polémique : « Je le prends bien. Il a parlé de nous en bien, il n’a pas dit de mal. J’ai bien compris ce qu’il a dit. Comme il s’exprimait dans un mélange d’espagnol, d’italien et de portugais, ce n’était peut-être pas tout à fait clair. Je l’ai pris comme un compliment et non comme une critique. J’en suis tout à fait sûr », a expliqué l’entraîneur.