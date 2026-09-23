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Lionel Scaloni pressé de rester sélectionneur de l’Argentine alors que les joueurs supplient le vainqueur de la Coupe du monde 2022 de signer un nouveau contrat
Le vestiaire se mobilise derrière le coach
Les spéculations autour du mandat de Scaloni se sont intensifiées alors que ses termes actuels approchent de leur expiration en décembre. Des rumeurs d’un possible départ ont émergé après la victoire 1-0 de l’Espagne lors de l’affiche de juillet, même si les négociations avec l’AFA sont en cours. Réunis à Buenos Aires, les joueurs de l’Argentine ont désormais lancé un appel public au sélectionneur de 48 ans pour qu’il s’engage sur le long terme avec le pays.
- AFP
Des figures clés expriment un profond respect
À leur arrivée mardi au centre d’entraînement de Buenos Aires, ses coéquipiers en sélection ont apporté un soutien sans équivoque à leur sélectionneur. Le jeune milieu Nico Paz a souligné le rôle déterminant de Scaloni dans le lancement de sa carrière chez les seniors : « Pour moi, c’est l’un des entraîneurs les plus importants. C’est lui qui m’a fait débuter, et j’espère qu’il restera. »
L’expérimenté défenseur central Cristian Romero a insisté sur l’influence fondamentale du sélectionneur au sein du groupe : « Nous espérons qu’il restera. C’est la figure clé dans la construction de cette équipe nationale, donc évidemment nous voulons qu’il continue. »
Le gardien Juan Musso a mis en avant l’admiration collective qui s’est installée au sein du groupe : « Au vu du succès qu’il a eu et de ce qu’il a construit avec cette équipe, nous le tenons en très haute estime et avons beaucoup d’affection pour lui. »
L’effectif revient sur des triomphes historiques
Le défenseur Leonardo Balerdi a renforcé ce point de vue collectif, qualifiant de « privilège » l’opportunité de représenter la nation sous la direction de Scaloni.
L’ailier de Benfica Gianluca Prestianni a abondé dans ce sens en soulignant la contribution plus large du sélectionneur auprès du public argentin : « Il a tout donné à l’équipe nationale ces derniers temps et a rendu tous les Argentins très heureux. »
Au cours d’un règne de huit ans couvrant 104 rencontres, Scaloni a remporté la Coupe du monde 2022 ainsi que deux sacres consécutifs en Copa América, en 2021 et 2024, compilant 76 victoires, 18 matches nuls et seulement 10 défaites, tout en établissant une série historique de 36 matches sans défaite.
- AFP
Des adieux chargés d’émotion se profilent à Cordoue
Scaloni doit s’adresser aux journalistes lors d’un point presse officiel d’avant-match mardi prochain avant d’affronter la Bolivie à Cordoba. Les engagements de l’automne verront l’équipe affronter le Burkina Faso et le Bénin entre le 30 septembre et le 6 octobre. Le dernier match au stade Monumental de Buenos Aires s’annonce comme un moment majeur, marquant les adieux internationaux officiels du capitaine Lionel Messi après l’annonce de sa retraite.
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