À leur arrivée mardi au centre d’entraînement de Buenos Aires, ses coéquipiers en sélection ont apporté un soutien sans équivoque à leur sélectionneur. Le jeune milieu Nico Paz a souligné le rôle déterminant de Scaloni dans le lancement de sa carrière chez les seniors : « Pour moi, c’est l’un des entraîneurs les plus importants. C’est lui qui m’a fait débuter, et j’espère qu’il restera. »

L’expérimenté défenseur central Cristian Romero a insisté sur l’influence fondamentale du sélectionneur au sein du groupe : « Nous espérons qu’il restera. C’est la figure clé dans la construction de cette équipe nationale, donc évidemment nous voulons qu’il continue. »

Le gardien Juan Musso a mis en avant l’admiration collective qui s’est installée au sein du groupe : « Au vu du succès qu’il a eu et de ce qu’il a construit avec cette équipe, nous le tenons en très haute estime et avons beaucoup d’affection pour lui. »