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Lionel Scaloni présente ses excuses aux supporters argentins pour l’échec de la candidature à la Coupe du monde 2026 dans un nouveau communiqué détaillé
Scaloni revient sur une semaine marquée par des sentiments mitigés
Scaloni, connu pour sa discrétion et son aversion pour les feux des projecteurs, a jugé que l’ampleur de l’événement imposait de s’adresser directement aux supporters qui ont suivi l’équipe à travers l’Amérique du Nord.
Le sélectionneur a entamé son message en soulignant le lourd tribut psychologique que ces sept derniers jours avaient fait payer à lui-même et à son staff. Scaloni a écrit : « Après une semaine intense où se sont entremêlés tristesse et joie, larmes et sourires, angoisse et sérénité, nervosité et calme, je peux enfin m'asseoir et écrire quelques mots. Même si vous savez que je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux, c'est peut-être le meilleur moyen de vous atteindre. »
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Une apologie du rêve qui s’est échappé
Au cœur du message de Scaloni se trouvait un profond sens des responsabilités envers les millions de supporters qui espéraient voir se répéter le triomphe de 2022. Le sélectionneur n’a pas cherché refuge derrière des excuses tactiques ou des facteurs externes ; il a au contraire présenté des excuses sincères pour ne pas avoir réussi à décrocher le titre suprême. Il a manifesté une profonde compréhension de ce que le football représente pour le peuple argentin, notamment comme évasion temporaire des difficultés quotidiennes.
« Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé de ne pas avoir pu vous offrir un nouveau trophée et vous procurer une nouvelle joie, ne serait-ce que pour quelques jours, qui aurait pu vous faire oublier toutes les difficultés de la vie », a déclaré Scaloni.
Défendre les « guerriers » et leurs valeurs
Malgré un dénouement contraire aux attentes du pays, Scaloni a immédiatement mis en exergue le caractère et la résilience de ses joueurs tout au long de la compétition. Il a qualifié son groupe de « guerriers ». L’entraîneur de 48 ans a énuméré les qualités qui, selon lui, définissent cette génération de talents argentins, insistant sur le fait que leur héritage ne saurait se limiter aux trophées glanés, mais devait aussi s’apprécier à l’aune de la manière dont ils ont défendu les couleurs de leur pays sous une pression immense.
Scaloni a déclaré : « Je veux que l’on se souvienne de ce que nous avons tenté d’inculquer à ce groupe, mes guerriers, comme je les appelle devant ma femme. L’effort, l’envie, la volonté, le « je peux », le refus d’abandonner (même quand tout devient difficile), donner le maximum (même quand on n’a plus rien), supporter les critiques acerbes (de la part de gens qui ne nous connaissent même pas), le sang-froid, la volonté de continuer quand les jambes n’obéissent plus au cerveau… Voilà le véritable trophée. »
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Dans le football, cultiver la gratitude envers les performances passées tout en regardant vers un avenir incertain est un équilibre essentiel pour tout club ambitieux.
En conclusion de son intervention, Scaloni a tenu à saluer l’ensemble des professionnels qui ont contribué à la réussite de l’équipe. De son staff technique aux collaborateurs « de l’ombre » de l’AFA, qui ont assuré le confort du groupe en coulisses, le sélectionneur a rappelé qu’une campagne de Coupe du monde est avant tout un effort collectif majeur. Il n’a toutefois pas levé le voile sur son avenir à la tête de l’Argentine, son contrat actuel expirant en décembre.
« Je suis éternellement reconnaissant envers mon staff technique, mes joueurs, le personnel de l’AFA, ceux qui travaillent dans l’ombre pour assurer notre confort, et envers chacun d’entre vous pour l’affection que vous nous avez témoignée », a déclaré Scaloni.
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