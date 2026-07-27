Lionel Scaloni présente ses excuses aux supporters argentins pour l’échec de la candidature à la Coupe du monde 2026 dans un nouveau communiqué détaillé

Scaloni, connu pour sa discrétion et son aversion pour les feux des projecteurs, a jugé que l’ampleur de l’événement imposait de s’adresser directement aux supporters qui ont suivi l’équipe à travers l’Amérique du Nord.

Le sélectionneur a entamé son message en soulignant le lourd tribut psychologique que ces sept derniers jours avaient fait payer à lui-même et à son staff. Scaloni a écrit : « Après une semaine intense où se sont entremêlés tristesse et joie, larmes et sourires, angoisse et sérénité, nervosité et calme, je peux enfin m'asseoir et écrire quelques mots. Même si vous savez que je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux, c'est peut-être le meilleur moyen de vous atteindre. »