AFP
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Lionel Scaloni exige la continuité de l’identité de jeu basée sur les passes après la victoire 4-0 contre la Bolivie
Scaloni exige une continuité tactique après la victoire à Cordoba
Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, s’est dit satisfait de la performance de son équipe après sa victoire 4-0 en match amical contre la Bolivie au stade Mario Alberto Kempes. Scaloni a souligné que malgré plusieurs changements dans son groupe, l’équipe a conservé ses principes fondamentaux de possession.
Des buts de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero et Jose Lopez ont ponctué une prestation offensive fluide.
Scaloni a insisté sur le fait qu’il reste essentiel de préserver l’identité tactique, quelle que soit la rotation de l’effectif.
- Newscom / GDA
L’entraîneur détaille sa philosophie de la passe et le contrôle dominant
S'exprimant lors de sa conférence de presse d'après-match, Scaloni a expliqué que les séquences de passes collectives définissent le succès de l'Argentine. Il a demandé aux jeunes joueurs qui s'imprègnent de la culture du groupe de comprendre que la maîtrise de la possession reste l'objectif principal de l'équipe.
Scaloni a souligné que les variations dans les caractéristiques individuelles des joueurs enrichissent la flexibilité tactique du groupe.
« Je crois que l'identité de l'équipe nationale est d'enchaîner les passes, de créer collectivement des occasions de but », a déclaré Scaloni. « Le défi est de continuer à jouer de cette manière, et que les jeunes joueurs comprennent que c'est ainsi qu'il faut jouer. Notre idée est de dominer les matches. »
Scaloni appelle à gérer avec prudence les espoirs émergents
Évoquant l’intégration de jeunes talents comme Leonel Flores et Franco Mastantuono, Scaloni a insisté sur la responsabilité du staff technique de protéger les jeunes joueurs de toute pression inutile. Il a exhorté les nouveaux venus à reproduire avec la sélection leur niveau affiché en club, sans se sentir accablés par les attentes.
Le sélectionneur a salué les joueurs vétérans, qu’il considère comme l’exemple ultime de la faim de gagner et de l’éthique de travail pour la jeune génération.
« Nous demandons aux gars qui viennent en sélection de faire ce qu’ils font dans leurs clubs », a ajouté Scaloni. « Nous devons prendre soin de Leo Flores, parce que lui, comme Franco, est jeune et nous devons faire grandir ces talents. J’ai aimé le travail de tout le monde, surtout celui des gars qui ont plus d’expérience. »
- Getty Images Sport
L’Argentine se concentre sur le test face au Burkina Faso dans le cadre de la fenêtre à domicile en cours
Scaloni et son staff se tournent vers la préparation du match amical de jeudi contre le Burkina Faso. Le sélectionneur vise à accorder davantage de temps de jeu aux éléments les moins utilisés du groupe tout en maintenant l’équilibre général de l’équipe.
Le Bénin attend l’Argentine pour le dernier match de cette fenêtre internationale.
Scaloni cherche à maintenir des standards compétitifs dans l’ensemble du groupe.
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