Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, s’est dit satisfait de la performance de son équipe après sa victoire 4-0 en match amical contre la Bolivie au stade Mario Alberto Kempes. Scaloni a souligné que malgré plusieurs changements dans son groupe, l’équipe a conservé ses principes fondamentaux de possession.

Des buts de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero et Jose Lopez ont ponctué une prestation offensive fluide.

Scaloni a insisté sur le fait qu’il reste essentiel de préserver l’identité tactique, quelle que soit la rotation de l’effectif.