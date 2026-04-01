Lionel Scaloni est convaincu que Lionel Messi atteindra les 1 000 buts en carrière et affirme que le capitaine de l'Argentine a la « volonté » nécessaire pour cette dernière campagne en Coupe du monde

Alors que Cristiano Ronaldo mène actuellement la course vers la barre des 1 000 buts en Arabie saoudite, Scaloni reste convaincu que son capitaine est capable de le rejoindre dans ce club très fermé. Interrogé sur les chances de Messi, qui totalise actuellement 913 buts en carrière, d’atteindre ce cap historique, le sélectionneur a déclaré : « Il pourrait atteindre les 1 000 buts, mais il faudra voir combien de temps il continuera à jouer. Le fait est qu’il doit avoir envie de continuer. J'espère qu'il le fera, car il est heureux sur le terrain et nous voulons tous le voir jouer. Une année, il a marqué plus de 90 buts – il peut y arriver. »

Au-delà des records individuels, l’attention s’est portée sur la question de savoir si le huit fois vainqueur du Ballon d’Or aidera l’Argentine à défendre son titre lors de la Coupe du monde 2026. Scaloni a ajouté : « Ce sera un privilège si Leo décide de jouer la Coupe du monde. Nous voulons tous qu’il en profite et nous l’aidons à se sentir bien. Il veut la même chose que nous, maintenant il est plus détendu car il a déjà remporté une Coupe du monde. Son envie d’être là et de partager ce moment est bien présente, nous verrons ce qu’il décidera de faire et nous le soutiendrons. »