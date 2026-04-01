Getty/GOAL
Traduit par
Lionel Scaloni est convaincu que Lionel Messi atteindra les 1 000 buts en carrière et affirme que le capitaine de l'Argentine a la « volonté » nécessaire pour cette dernière campagne en Coupe du monde
De nouveaux exploits de Messi en perspective
Après la victoire écrasante 5-0 de l'Argentine face à la Zambie à La Bombonera, lors de laquelle Messi a inscrit un but et délivré une passe décisive, l'attention s'est rapidement tournée vers l'avenir du capitaine emblématique de l'équipe nationale. Scaloni n'a pas hésité à prédire des exploits sans précédent pour le joueur de 38 ans, tout en affichant clairement sa position concernant le prochain tournoi nord-américain.
- Getty Images Sport
Messi en passe de franchir une étape historique
Alors que Cristiano Ronaldo mène actuellement la course vers la barre des 1 000 buts en Arabie saoudite, Scaloni reste convaincu que son capitaine est capable de le rejoindre dans ce club très fermé. Interrogé sur les chances de Messi, qui totalise actuellement 913 buts en carrière, d’atteindre ce cap historique, le sélectionneur a déclaré : « Il pourrait atteindre les 1 000 buts, mais il faudra voir combien de temps il continuera à jouer. Le fait est qu’il doit avoir envie de continuer. J'espère qu'il le fera, car il est heureux sur le terrain et nous voulons tous le voir jouer. Une année, il a marqué plus de 90 buts – il peut y arriver. »
Au-delà des records individuels, l’attention s’est portée sur la question de savoir si le huit fois vainqueur du Ballon d’Or aidera l’Argentine à défendre son titre lors de la Coupe du monde 2026. Scaloni a ajouté : « Ce sera un privilège si Leo décide de jouer la Coupe du monde. Nous voulons tous qu’il en profite et nous l’aidons à se sentir bien. Il veut la même chose que nous, maintenant il est plus détendu car il a déjà remporté une Coupe du monde. Son envie d’être là et de partager ce moment est bien présente, nous verrons ce qu’il décidera de faire et nous le soutiendrons. »
Adieu à Otamendi
La victoire contre la Zambie devrait marquer le dernier match international de Messi sur son sol natal. Ce match a également été un moment émouvant pour le défenseur vétéran Nicolás Otamendi, qui a confirmé qu’il prendrait sa retraite internationale après la Coupe du monde. Messi a d’ailleurs confié la prise de penalty à Otamendi lors de cette rencontre, lui permettant ainsi de faire ses adieux à La Bombonera par un but exceptionnel.
La star du Benfica est toutefois déterminée à ajouter un dernier trophée à sa collection avant de raccrocher définitivement, inspirée par son capitaine. « La Coupe du monde est encore à venir, et nous allons nous battre pour défendre notre titre. Comme Leo (Messi) l’a dit un jour, les gens doivent y croire car nous avons ce qu’il faut », a déclaré Otamendi après le match.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour l'Argentine ?
La Coupe du monde 2026 représente un défi de taille pour les tenants du titre, qui affronteront l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie lors de la phase de groupes. Messi étant désormais plus détendu après son triomphe de 2022, l'accent est désormais mis sur le plaisir et la réussite collective, même si la quête des 1 000 buts constituera sans aucun doute un enjeu secondaire fascinant pour les fans de la star de l'Inter Miami à travers le monde.