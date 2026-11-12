La présence de Messi parmi les finalistes fait suite à une nouvelle saison régulière prolifique avec l’Inter Miami. Déjà lauréat en 2024 et 2025, il tente de devenir le premier joueur de l’histoire de la ligue à remporter cette récompense trois fois. L’Argentin a inscrit 26 buts et délivré 17 passes décisives en 31 matches, remportant le Soulier d’or et terminant en tête de la MLS avec 43 contributions à des buts.

Ses concurrents ont eux aussi de solides arguments. Sullivan a contribué à l’envolée de Philadelphie après la pause liée à la Coupe du monde, tandis que Mukhtar a joué un rôle central dans la conquête du Supporters’ Shield par Nashville. Evander a terminé avec 31 contributions à des buts pour Cincinnati, et Guilherme a aidé Houston à retrouver les playoffs après les avoir manqués en 2025.