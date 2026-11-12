Getty Images Sport
Traduit par
Lionel Messi vise un troisième titre consécutif historique de MVP de la MLS, tandis que Cavan Sullivan, star de la sélection masculine des États-Unis, devient le plus jeune finaliste de l’histoire
- Getty
Messi veut à nouveau marquer l’histoire de la MLS
La présence de Messi parmi les finalistes fait suite à une nouvelle saison régulière prolifique avec l’Inter Miami. Déjà lauréat en 2024 et 2025, il tente de devenir le premier joueur de l’histoire de la ligue à remporter cette récompense trois fois. L’Argentin a inscrit 26 buts et délivré 17 passes décisives en 31 matches, remportant le Soulier d’or et terminant en tête de la MLS avec 43 contributions à des buts.
Ses concurrents ont eux aussi de solides arguments. Sullivan a contribué à l’envolée de Philadelphie après la pause liée à la Coupe du monde, tandis que Mukhtar a joué un rôle central dans la conquête du Supporters’ Shield par Nashville. Evander a terminé avec 31 contributions à des buts pour Cincinnati, et Guilherme a aidé Houston à retrouver les playoffs après les avoir manqués en 2025.
- Getty
Entraîneur de l’année : une catégorie riche en talents
B.J. Callaghan, de Nashville, Yoann Damet, du St. Louis CITY SC, et Jesper Sørensen, des Vancouver Whitecaps, sont les finalistes du prix Sigi Schmid de l’entraîneur de l’année en MLS.
Callaghan a mené Nashville à un record de la ligue de 77 points, tandis que Damet a dirigé son équipe lors d’une série de 21 matches sans défaite, toutes compétitions confondues, la plus longue pour un club de MLS. Sørensen a conduit Vancouver à la première place de la Conférence Ouest avec un record du club de 64 points.
Nashville est le club le plus représenté avec six finalistes dans les catégories annoncées. Andy Najar, Jeisson Palacios et Maxwell Woledzi constituent à eux seuls la liste des finalistes pour le titre de défenseur de l’année, tandis que Brian Schwake est en lice pour celui de gardien de l’année.
- Getty Images Sport
Sullivan figure également parmi les finalistes du prix du meilleur jeune joueur de l’année
La saison de la révélation de Sullivan lui a également valu de figurer parmi les finalistes du prix de Jeune joueur de l’année, aux côtés de Julian Hall et Adri Mehmeti, coéquipiers au Red Bull New York.
Le milieu de terrain de l’Union a terminé la saison régulière avec neuf buts et 14 passes décisives, établissant un record de MLS pour le nombre de buts auxquels un adolescent a participé, tandis que Philadelphie décrochait sa place en playoffs. Hall et Mehmeti ont eux aussi connu une saison révélation, et les trois joueurs ont été convoqués en équipe nationale masculine des États-Unis.
- Getty
La liste complète
Prix Landon Donovan du meilleur joueur de la MLS
- Evander (FC Cincinnati)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- Lionel Messi (Inter Miami CF)
- Hany Mukhtar (Nashville SC)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
Prix Sigi Schmid du meilleur entraîneur de la MLS
- B.J. Callaghan (Nashville SC)
- Yoann Damet (St. Louis CITY SC)
- Jesper Sørensen (Vancouver Whitecaps FC)
Prix humanitaire de l’année en MLS
- Paul Arriola (Seattle Sounders FC)
- Andrew Farrell (New England Revolution)
- Telasco Segovia (Inter Miami CF)
- Mason Stajduhar (Real Salt Lake)
- Brad Stuver (Austin FC)
Prix du meilleur retour de l’année en MLS
- Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps FC)
- Nick Hagglund (FC Cincinnati)
- Eduard Löwen (San Jose Earthquakes)
Meilleur défenseur de l’année en MLS
- Andy Najar (Nashville SC)
- Jeisson Palacios (Nashville SC)
- Maxwell Woledzi (Nashville SC)
Meilleur gardien de l’année en MLS
- Roman Bürki (St. Louis CITY SC)
- Brian Schwake (Nashville SC)
- Matt Turner (New England Revolution)
Meilleure recrue de l’année en MLS
- Antoine Griezmann (Orlando City SC)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- André Luiz (Sporting Kansas City)
Meilleur jeune joueur de l’année en MLS
- Julian Hall (Red Bull New York)
- Adri Mehmeti (Red Bull New York)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles