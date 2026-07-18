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Ballon D'Or : Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport

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Lionel Messi vise un neuvième Ballon d’Or. Seuls deux concurrents peuvent encore contester sa suprématie

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
H. Kane
F. Ruiz
L. Yamal
Espagne
Argentine
É.-U.
Angleterre

Un double marquage espagnol et anglais sur la légende argentine

Sans surprise, la Coupe du monde 2026 s’annonce comme un facteur décisif dans le choix du prochain Ballon d’or, dont la cérémonie est fixée au 26 octobre à Londres.

À quelques heures de la finale Argentine-Espagne, le débat fait déjà rage sur l’identité du meilleur joueur de la saison, et tous les indicateurs placent Lionel Messi en pole position pour un neuvième Ballon d’Or.

Si les statistiques comptent, le contexte pèse tout autant. L’histoire le prouve : les éditions de la Coupe du monde interviennent souvent comme un facteur déterminant dans la course au Ballon d’or. Certains contre-exemples existent, à l’image de l’édition 2010 où le Mondial n’avait pas pesé lourd dans le scrutin, mais la tendance générale confirme cette règle.

Fabio Cannavaro en 2006, Luka Modrić en 2018 et Messi lui-même en 2022 en sont les illustrations les plus récentes. Une fois encore, la star argentine vit un moment exceptionnel.

  • Aucun argument tangible ne justifie qu’il soit privé du Ballon d’Or.

    Dans son édition de samedi, Marca constate : « À 39 ans, Messi a entamé la saison de manière fulgurante avec l’Inter Miami, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives en 14 matchs officiels avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde. Mais c’est avec l’Albiceleste qu’il a brillé : finaliste, il a terminé meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations et 4 passes décisives, guidant son équipe vers une éventuelle deuxième couronne consécutive.

    Si cet exploit se concrétise, il marquera un précédent historique et propulsera Messi encore plus haut dans la légende du football, d’autant qu’il intervient en toute fin de carrière.

    Si, comme à Doha il y a quatre ans, il soulève à nouveau le trophée tout en restant le leader de l’Albiceleste, il sera difficile de justifier un refus du Ballon d’Or, hormis un argument : il joue désormais dans un championnat dont le niveau technique est inférieur aux grands championnats européens.

    Pourtant, le compte officiel du Ballon d’Or a laissé entendre il y a quelques heures que ce facteur n’était pas déterminant dans le processus de sélection.

    Lire aussi : La composition de l’Argentine pour la finale : les contours de l’attaque se dessinent… et un point d’interrogation au milieu de terrain

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  • Le principal rival de Messi

    Le quotidien ibérique affirme que « s’il y a un joueur en mesure de rivaliser avec Messi pour le Ballon d’or, c’est bien Lamine Yamal », puis précise : « L’ailier du FC Barcelone ne réalise pas une saison exceptionnelle sur le plan statistique, puisqu’il n’a marqué aucun but jusqu’à présent, mais il a une nouvelle fois prouvé qu’il figurait parmi les joueurs les plus capables de changer le cours d’un match. Il est également un élément indispensable du jeu de l’équipe d’Espagne, grâce à son influence constante sur la manière dont les adversaires défendent. »

    Sous le maillot blaugrana, il a brillé avec 24 buts et 17 passes décisives en 45 rencontres, guidant le Barça vers le titre de Liga et la Supercoupe d’Espagne.

    La Ligue des champions demeure le seul titre manquant à son palmarès, mais son leadership au sein de l’équipe dirigée par Hansi Flick ne fait aucun doute.

    Lire aussi : Trois buts ou plus ?… Kroos à l’Argentine : « Oubliez le titre si cela arrive »

    Yamal sait ce que signifie approcher le Ballon d’Or sans le soulever : il a terminé deuxième lors de la dernière édition malgré l’absence de titre en Ligue des champions et une finale perdue en Ligue des Nations avec l’Espagne, malgré aussi ses succès en Liga et en Coupe du Roi sous le maillot blaugrana.

    Ce classement a prouvé que l’influence de ce joueur de 19 ans n’est pas un simple feu de paille et que un sacre mondial pourrait le propulser en tête des favoris, ou du moins lui garantir une place parmi les principaux prétendants au titre.

    Elle a commenté : « Il est clair que la victoire de l’Espagne en Coupe du monde, avec une prestation décisive de Yamal en finale, lui donnera un élan considérable et pourrait faire de lui le principal rival de Messi pour le Ballon d’Or. »

    Lire aussi : Va-t-il payer le prix de sa décision ?… Le Real Madrid met fin à la polémique autour de Rodrygo

  • Fabien Ruiz : l’atout des titres

    Le milieu de terrain espagnol Fabián Ruiz a été l'un des piliers de la saison historique du Paris Saint-Germain, après avoir contribué à la conquête de tous les titres majeurs, au premier rang desquels la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.

    S’il parvient en outre à guider l’Espagne vers le titre mondial en 2026, il comptera parmi les joueurs les plus titrés de l’année.

    Reste un écueil, commun à de nombreux milieux de terrain : la concurrence pour un prix qui récompense souvent les joueurs les plus décisifs devant le but, même si Rodri Hernández a brisé cette règle en 2024.

    Toutefois, une performance majeure en finale pourrait lui ouvrir les portes du podium.

    Lire aussi : « C'est le pire moment »… Nico Williams fait à nouveau chuter Barcelone

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  • Harry Kane frappe lui aussi à la porte

    Harry Kane fait partie des principaux favoris pour remporter le prix, après avoir signé la meilleure saison de sa carrière : 61 buts en 51 matchs, et un Soulier d’or européen acquis devant Erling Haaland et Kylian Mbappé. Il a par ailleurs guidé le Bayern Munich vers le doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne.

    L’attaquant anglais a également brillé lors de la Coupe du monde, inscrivant 6 buts et délivrant une passe décisive sous les ordres de Thomas Tuchel, faisant de lui l’un des piliers de l’équipe d’Angleterre.

    Marca nuance toutefois : « Sa défaite en demi-finale face à l’Argentine a considérablement réduit ses chances, car l’histoire montre que les résultats en Coupe du monde sont décisifs dans la course au Ballon d’Or, et une élimination avant la finale constitue un obstacle majeur par rapport à Messi, qui a mené son équipe jusqu’en finale. »

    Lire aussi : Scaloni et De La Fuente : la finale du maître et de l’élève… Qui donnera la dernière leçon à l’autre ?

  • Autres joueurs figurant sur la photo

    Les chances de certaines autres stars paraissent plus limitées par rapport aux noms évoqués précédemment, notamment celles du trio offensif de l’équipe de France.

    Elle a conclu : « Ousmane Dembélé a réalisé une excellente saison avec le Paris Saint-Germain, tandis que Michael Olise s'est illustré avec le Bayern Munich, tandis que Kylian Mbappé a marqué de son empreinte une Coupe du monde exceptionnelle avec les Bleus. Cependant, le fait qu’il termine la saison sans aucun titre avec le Real Madrid semble constituer un facteur négatif majeur susceptible de l’écarter du cercle des principaux candidats au Ballon d’Or.

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