Lionel Messi vise un neuvième Ballon d’Or. Seuls deux concurrents peuvent encore contester sa suprématie

Le quotidien ibérique affirme que « s’il y a un joueur en mesure de rivaliser avec Messi pour le Ballon d’or, c’est bien Lamine Yamal », puis précise : « L’ailier du FC Barcelone ne réalise pas une saison exceptionnelle sur le plan statistique, puisqu’il n’a marqué aucun but jusqu’à présent, mais il a une nouvelle fois prouvé qu’il figurait parmi les joueurs les plus capables de changer le cours d’un match. Il est également un élément indispensable du jeu de l’équipe d’Espagne, grâce à son influence constante sur la manière dont les adversaires défendent. »

Sous le maillot blaugrana, il a brillé avec 24 buts et 17 passes décisives en 45 rencontres, guidant le Barça vers le titre de Liga et la Supercoupe d’Espagne.

La Ligue des champions demeure le seul titre manquant à son palmarès, mais son leadership au sein de l’équipe dirigée par Hansi Flick ne fait aucun doute.

Lire aussi : Trois buts ou plus ?… Kroos à l’Argentine : « Oubliez le titre si cela arrive »

Yamal sait ce que signifie approcher le Ballon d’Or sans le soulever : il a terminé deuxième lors de la dernière édition malgré l’absence de titre en Ligue des champions et une finale perdue en Ligue des Nations avec l’Espagne, malgré aussi ses succès en Liga et en Coupe du Roi sous le maillot blaugrana.

Ce classement a prouvé que l’influence de ce joueur de 19 ans n’est pas un simple feu de paille et que un sacre mondial pourrait le propulser en tête des favoris, ou du moins lui garantir une place parmi les principaux prétendants au titre.

Elle a commenté : « Il est clair que la victoire de l’Espagne en Coupe du monde, avec une prestation décisive de Yamal en finale, lui donnera un élan considérable et pourrait faire de lui le principal rival de Messi pour le Ballon d’Or. »