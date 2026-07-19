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Lionel Messi victime d’une « malédiction » à cause d’un pari de 1,5 million de dollars ? Drake révèle avoir misé sur la finale de la Coupe du monde avant le match Argentine-Espagne, même si le soutien de la star du rap n’est pas toujours bien perçu
Drake renforce son engagement en Argentine en acquérant une participation massive
Messi n’est pas étranger à la pression, mais alors qu’il s’apprête à mener l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, une nouvelle histoire a émergé en dehors du terrain. Drake a révélé avoir misé la somme astronomique de 1,5 million de dollars sur la victoire des géants sud-américains dans le temps réglementaire.
En cas de succès, le rappeur canadien empocherait environ 5,1 millions de dollars. Si l’icône du rap croit manifestement au talent du joueur huit fois lauréat du Ballon d’Or, cette révélation a suscité une vive inquiétude parmi les supporters argentins.
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Les récentes défaites attisent les superstitions à la veille de la finale
Selon la superstition connue sous le nom de « malédiction de Drake », tout joueur ou équipe arborant publiquement le soutien du rappeur s’exposerait à un revers.
Les craintes pour l’Argentine sont renforcées par la récente série noire du rappeur dans les paris. Plus tôt cette année, il aurait perdu un million de dollars après la défaite des New England Patriots face aux Seattle Seahawks au Super Bowl, en février. Il a également laissé échapper 300 000 dollars supplémentaires en misant sur la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz à l’US Open.
Au-delà du football américain, son palmarès de paris est parsemé d’échecs coûteux dans plusieurs disciplines. Selon le journal Marca, ses pertes nettes en paris footballistiques dépasseraient 1,9 million de dollars. Le site TheDrakeCurse, qui recense ses mises publiques, le qualifie actuellement de « maudit », soulignant un taux de réussite de seulement 36,8 % sur près de 90 paris à enjeux élevés.
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L’Argentine défie les pronostics
Il y a toutefois une lueur d’espoir historique pour l’équipe de Lionel Scaloni. Drake a en effet remporté un pari d’un million de dollars sur l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, en prédisant avec justesse sa victoire face à la France – après une séance de tirs au but pour départager les deux équipes.
Malgré ce buzz, l’Albiceleste s’appuiera avant tout sur son talent plutôt que sur la superstition. Messi a d’ailleurs déjà conjuré la « malédiction d’IShowSpeed » en début de tournoi, quand la simple présence du célèbre streamer était perçue comme un mauvais présage.
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Messi contre Yamal : l'affrontement décisif
Face à une sélection espagnole, meilleure défense du tournoi et forte de plusieurs cadres du FC Barcelone, la bataille s’annonce aussi mentale que physique. Cette finale revêt aussi une dimension symbolique pour Messi. La star de l’Inter Miami défiera la révélation Lamine Yamal, adolescent déjà en Une des journaux tout au long de la compétition.
L’Argentine vise ainsi à devenir la troisième nation de l’histoire à conquérir deux Coupes du monde consécutives, un doublé qui viendrait sceller définitivement l’héritage de Messi, sans la moindre équivoque.
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