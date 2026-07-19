Selon la superstition connue sous le nom de « malédiction de Drake », tout joueur ou équipe arborant publiquement le soutien du rappeur s’exposerait à un revers.

Les craintes pour l’Argentine sont renforcées par la récente série noire du rappeur dans les paris. Plus tôt cette année, il aurait perdu un million de dollars après la défaite des New England Patriots face aux Seattle Seahawks au Super Bowl, en février. Il a également laissé échapper 300 000 dollars supplémentaires en misant sur la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz à l’US Open.

Au-delà du football américain, son palmarès de paris est parsemé d’échecs coûteux dans plusieurs disciplines. Selon le journal Marca, ses pertes nettes en paris footballistiques dépasseraient 1,9 million de dollars. Le site TheDrakeCurse, qui recense ses mises publiques, le qualifie actuellement de « maudit », soulignant un taux de réussite de seulement 36,8 % sur près de 90 paris à enjeux élevés.