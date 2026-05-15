La Coupe du monde 2022 a servi de tremplin médiatique à la Major League Soccer. Trente-six joueurs de la MLS ont défendu les couleurs de onze sélections nationales, et vingt-deux clubs américains ont eu au moins un représentant au Qatar. Un bilan déjà notable. Cet été, le championnat pourrait toutefois faire encore mieux, avec plus de cinquante joueurs potentiellement concernés par la compétition.

Une exposition accrue qui profite à une ligue toujours en quête de reconnaissance sur la scène internationale. Plus il y aura de joueurs de MLS au Mondial, mieux ce sera.

Mais qui sont-ils ? La sélection est vaste. Haïti a annoncé vendredi qu’il emmènerait trois joueurs de la MLS pour sa première participation à la Coupe du monde. Sans oublier les cadors, notamment Lionel Messi, qui sera sans aucun doute la figure de proue de cette Coupe du monde (avec toutes mes excuses à Christian Pulisic). GOAL vous présente les 10 joueurs de la MLS à suivre cet été...