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MLS x WC GFXGOAL
Thomas Hindle

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Lionel Messi, Son Heung-Min, Matt Freese et les 10 joueurs de la MLS à surveiller lors de la Coupe du monde

Major League Soccer
L. Messi
H. Son
M. Freese
FEATURES
Analysis
Inter Miami CF
Los Angeles FC
New York City FC
J. Rodriguez
Columbus Crew
Coupe du monde
S. Moreira

GOAL passe en revue les plus grandes stars de la MLS à suivre lors de la Coupe du monde cet été, et la liste va bien au-delà du simple MVP en titre.

La Coupe du monde 2022 a servi de tremplin médiatique à la Major League Soccer. Trente-six joueurs de la MLS ont défendu les couleurs de onze sélections nationales, et vingt-deux clubs américains ont eu au moins un représentant au Qatar. Un bilan déjà notable. Cet été, le championnat pourrait toutefois faire encore mieux, avec plus de cinquante joueurs potentiellement concernés par la compétition.

Une exposition accrue qui profite à une ligue toujours en quête de reconnaissance sur la scène internationale. Plus il y aura de joueurs de MLS au Mondial, mieux ce sera.

Mais qui sont-ils ? La sélection est vaste. Haïti a annoncé vendredi qu’il emmènerait trois joueurs de la MLS pour sa première participation à la Coupe du monde. Sans oublier les cadors, notamment Lionel Messi, qui sera sans aucun doute la figure de proue de cette Coupe du monde (avec toutes mes excuses à Christian Pulisic). GOAL vous présente les 10 joueurs de la MLS à suivre cet été...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Lionel Messi, l’Inter Miami et l’Argentine

    Eh bien, cela semblait évident. Pourtant, pendant un temps, rien n’était acquis. Lionel Scaloni comme Messi ont répété qu’il existait, même minime, une chance que l’Argentin ne joue pas cet été. Ce scénario n’a jamais paru crédible. Il est désormais définitivement écarté. Sauf imprévu, Messi sera bien présent cet été. Et l’Argentine ira aussi loin qu’il pourra la mener.

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  • Son Heung-Min, LAFCGetty

    Son Heung-Min, le LAFC et la Corée

    Il est vrai que Sonny ne traverse pas sa meilleure saison. Reste qu’il demeure un joueur de premier plan et l’une des stars incontestées de l’équipe nationale coréenne. En sélection, où l’on voit en lui un pur finisseur, son utilisation devrait légèrement différer de celle qu’il connaît au LAFC. Il a déjà inscrit plusieurs buts cruciaux pour son pays, notamment contre l’Allemagne en 2018. Cet été, il espère bien recréer un peu de cette magie.

  • Charlotte FC v New York City FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Matt Freese, États-Unis et NYCFC

    Voici le gardien numéro 1 des États-Unis. Depuis plusieurs semaines, on évoque la possibilité que Matt Turner retrouve la place de titulaire après ses performances solides avec le New England Revolution. Toutefois, Freese s’est montré très régulier sous les ordres de Pochettino et occupe pour l’instant le poste de manière ferme. Ses performances répétées sous les ordres du sélectionneur argentin, notamment sa brillante Gold Cup l’été dernier, en font l’un des hommes forts de la sélection. Quelques grands matches de l’homme du NYCFC avec les États-Unis, et des exploits pourraient voir le jour.

  • New York City FC v Charlotte FCGetty Images Sport

    Tim Ream, États-Unis et Charlotte FC

    Tim Ream n’a pas fini de faire parler de lui. Depuis quelque temps déjà, ce défenseur central incarne le « doyen » de l’équipe nationale américaine. Il assume parfaitement son statut de « vieux de la vieille », tout en restant un arrière très technique qui a vieilli plus gracieusement que la plupart de ses pairs. Son positionnement précis dépendra du schéma choisi par Pochettino, mais il est assuré d’être un candidat de premier plan pour une place de titulaire, que ce soit dans une défense à quatre ou à cinq. À 38 ans, il s’agit probablement de sa dernière Coupe du monde, et l’on peut souhaiter qu’elle lui permette de clore sa carrière internationale sur une note positive.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Dayne St. Clair, gardien de but d’Inter Miami et du Canada, est un élément clé des deux équipes.

    La seule chose qui semblait empêcher Dayne St. Clair de s’imposer définitivement comme numéro 1 au Canada était le fait qu’il évoluait dans un club de MLS un peu en retrait des projecteurs. Il a donc réglé ce problème cet été en signant à l’Inter Miami pour un salaire nettement inférieur à ce que le Minnesota United était prêt à lui offrir. Il a admis après son transfert qu’il avait, en réalité, accepté une baisse de salaire pour disputer des matchs de plus haut niveau. Il ne lui reste plus qu’à espérer que cela porte ses fruits. Si le sélectionneur canadien Jesse Marsch ne s’est pas encore formellement engagé à en faire son numéro un à temps plein, cela pourrait être une simple question de temps.

  • Miguel Almiron Getty

    Miguel Almirón, Atlanta United et le Paraguay

    Le retour d’Almiron à Atlanta s’est écrit comme une belle histoire. Il fut le premier héros de la franchise, un joueur clé des débuts qui offrit une gloire inespérée à la Géorgie. Il a signé au club début 2025, après un passage remarqué à Newcastle, et même si son come-back n’a pas été à la hauteur des espérances, il demeure une menace offensive. Le Paraguay comptera sur lui pour créer un peu de magie dans un groupe relevé.

  • James Rodriguez Getty

    James Rodríguez, Minnesota United et Colombie

    Au moment où nous écrivons ces lignes, l’incertitude persiste quant au retour éventuel de James Rodríguez au Minnesota United après la Coupe du monde. Une brève rumeur, rapidement démentie par le joueur en direct à la télévision, a suggéré qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière à l’issue de la compétition. Le club l’a autorisé à quitter l’entraînement plus tôt pour rejoindre le stage de préparation de la Coupe du monde, sans pour autant préciser s’il resterait ou non. Rappelons-le, James est une star de la sélection colombienne et évolue au sein d’un club de MLS.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    Petar Musa, FC Dallas et Croatie

    Avec tout le respect dû à la MLS, qui aurait imaginé que la Croatie trouverait l’héritier de Mario Mandžukić au Texas ? La réalité est toutefois plus complexe. L’imposant attaquant n’a plus porté le maillot à damiers depuis 2018, et c’est Andrej Kramarić qui a pris sa suite en pointe en 2022. Néanmoins, l’avant-centre pourrait saisir sa chance cet été avec la sélection. Il a ouvert son compteur but en novembre 2025 et, après un départ canon en MLS, il pourrait peser sur le jeu des vice-champions du monde. Si la Croatie dispose d’autres solutions offensives, Musa a de réelles chances d’intégrer le groupe.

  • Minnesota United FC v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport

    Michael Boxall, défenseur de Minnesota United et international néo-zélandais.

    Pourquoi ne pas saluer un véritable footballeur ? Boxall compte parmi ces défenseurs acharnés que l’on met rarement sous les projecteurs. Pourtant, à 37 ans, il évolue toujours à un niveau élevé, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Pilier de la sélection néo-zélandaise, il a contribué à sa progression constante et l’a menée en tant que capitaine lors de deux matchs amicaux fin 2025. Les supporters du Minnesota l’adorent. Ce sera très certainement son chant du cygne en équipe nationale, et espérons-le, un beau chant du cygne pour un joueur qui mérite son heure de gloire.

  • Steven MoreiraGetty

    Steven Moreira, Columbus Crew et Cap-Vert

    Le Cap-Vert est avant tout une belle histoire. Sa qualification pour la Coupe du monde s’apparente à un véritable conte de fées, mais elle n’est absolument pas le fruit du hasard. Le niveau du football local progresse depuis plusieurs années, et il ne manquait qu’une occasion de le prouver. Moreira incarne cette success story. Si la saison du Crew s’est avérée délicate sans son brillant entraîneur Wilfried Nancy, le gardien reste un bastion de solidité quand il est à 100 %.