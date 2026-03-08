Getty
Lionel Messi sera-t-il mis au repos par l'Inter Miami ? Les vainqueurs de la MLS Cup ne commettront pas « d'erreur majeure » dans leur quête de plusieurs trophées
Inter Miami en quête de trophées nationaux et continentaux
L'équipe de Javier Mascherano a remporté une victoire historique en MLS Cup la saison dernière, avec son capitaine emblématique Messi qui a terminé la saison avec le Soulier d'or et le titrede MVP. Le GOAT argentin a inscrit trois buts lors de ses deux dernières apparitions.
L'Inter Miami a renoué avec la victoire après avoir débuté l'année 2026 par une défaite contre le LAFC, et s'apprête à se concentrer sur son match de Champions Cup contre Nashville. Le club compte prendre ce tournoi très au sérieux.
Mascherano insiste sur le fait qu'il ne dressera pas de liste de priorités en matière de trophées, son objectif étant de rivaliser sur tous les fronts, mais cela signifie que son effectif devra être régulièrement remanié, même Messi étant parfois écarté du terrain.
Pourquoi Mascherano devra laisser Messi se reposer à un moment donné
Mascherano a déclaré : « Je pense que ce serait une grave erreur de choisir les compétitions sur lesquelles se concentrer. Nous sommes une équipe qui doit rivaliser de manière égale dans toutes les compétitions.
Pour nous, la Ligue des champions est une compétition très importante en cette première moitié de saison, et nous allons lui accorder toute l'importance qu'elle mérite. Nous allons essayer d'aller le plus loin possible, mais cela ne signifie pas pour autant que nous allons négliger les matchs de championnat.
L'année dernière, l'équipe a été capable de rivaliser dans toutes les compétitions auxquelles nous avons participé, et nous l'avons fait à un niveau élevé, atteignant presque la finale dans toutes sauf la Coupe du monde des clubs. Donc, cette année, nous allons essayer de faire de même et même d'aller plus loin en Ligue des champions.
Il est clair qu'à un moment donné, nous devrons également commencer à gérer le temps de jeu des joueurs. Jouer tous les trois ou quatre jours est très éprouvant, surtout en cette première partie de saison où nous avons dû jouer tous les matchs à l'extérieur. C'est également quelque chose à garder à l'esprit, car cela génère encore plus d'usure. »
Une marge de progression après deux victoires consécutives en MLS
Inter Miami continuera pour l'instant à envoyer Messi au combat, les Herons cherchant à créer une dynamique en début de saison. Le GOAT argentin souhaite également voir autant d'action que possible avant de prendre une décision quant à sa participation à la Coupe du monde 2026.
À 38 ans, le joueur toujours aussi performant a récemment enchaîné les bons résultats, avec une nouvelle finition clinique lors de la victoire 2-1 contre D.C. United. Bien que satisfait de cette nouvelle victoire, Mascherano admet que son équipe peut encore s'améliorer.
Il a évoqué les efforts collectifs, les Herons ayant dû s'accrocher jusqu'à la fin de leur dernier match de MLS : « Maintenant, nous devons essayer de mieux conclure les matchs. Le sentiment de ne pas contrôler le jeu est inhabituel pour nous, car nous sommes une équipe qui aime contrôler le jeu et lorsque ce n'est pas le cas, nous sommes mécontents. C'est quelque chose que nous devons améliorer. La deuxième mi-temps a été très difficile, nous avons laissé trop d'espace et nous n'avons pas créé suffisamment d'occasions de marquer. »
Calendrier 2026 de l'Inter Miami : Prochains matchs des Herons
L'Inter Miami disputera un match de Champions Cup en milieu de semaine, avant de se rendre à Charlotte samedi. Une première sortie au Nu Stadium, récemment construit, est prévue début avril, le Chase Stadium étant toujours utilisé pour l'instant.
