Lionel Messi sera-t-il mis au repos par l'Inter Miami ? Les vainqueurs de la MLS Cup ne commettront pas « d'erreur majeure » dans leur quête de plusieurs trophées

Mascherano a déclaré : « Je pense que ce serait une grave erreur de choisir les compétitions sur lesquelles se concentrer. Nous sommes une équipe qui doit rivaliser de manière égale dans toutes les compétitions.

Pour nous, la Ligue des champions est une compétition très importante en cette première moitié de saison, et nous allons lui accorder toute l'importance qu'elle mérite. Nous allons essayer d'aller le plus loin possible, mais cela ne signifie pas pour autant que nous allons négliger les matchs de championnat.

L'année dernière, l'équipe a été capable de rivaliser dans toutes les compétitions auxquelles nous avons participé, et nous l'avons fait à un niveau élevé, atteignant presque la finale dans toutes sauf la Coupe du monde des clubs. Donc, cette année, nous allons essayer de faire de même et même d'aller plus loin en Ligue des champions.

Il est clair qu'à un moment donné, nous devrons également commencer à gérer le temps de jeu des joueurs. Jouer tous les trois ou quatre jours est très éprouvant, surtout en cette première partie de saison où nous avons dû jouer tous les matchs à l'extérieur. C'est également quelque chose à garder à l'esprit, car cela génère encore plus d'usure. »