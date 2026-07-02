Pochettino a vivement contesté cette expulsion, affirmant que Balogun n’avait aucune intention de blesser son adversaire. Le sélectionneur de l’équipe nationale américaine a également révélé que l’attaquant était déçu d’apprendre qu’il ne pourrait pas disputer le prochain match.

« Pour moi, ce n’était en aucun cas un carton rouge », a affirmé Pochettino, cité par The Athletic. « Il n’y avait aucune intention de marcher sur l’adversaire. C’était un geste anodin, un accident de jeu.

« Il est très déçu. C’était un geste non intentionnel, il est triste. Nous ne pouvons rien faire pour changer ce sentiment. C’est ça le soccer, c’est ça le football. Il va certainement nous aider à bien jouer et, espérons-le, nous pourrons nous qualifier pour le tour suivant afin qu’il soit à nouveau disponible. »

Weston McKennie a abondé dans le même sens, indiquant que le vestiaire était également sceptique quant à la décision arbitrale : « Je n’ai pas revu l’action, mais les gars en parlent dans les vestiaires, et j’ai l’impression que, bien sûr, l’arbitre a pris la décision qu’il a prise, mais je pense qu’elle est discutable.

« Je pense qu’il y a eu beaucoup d’autres actions de ce genre tout au long du tournoi, sur d’autres joueurs, pour lesquelles aucun carton n’a été donné, donc c’est décevant, et je ne connais pas le protocole qui leur permet d’arriver à cette conclusion. Mais oui, d’après ce que mes coéquipiers ont dit, je ne pense pas que ce soit un carton rouge. À la limite, peut-être un carton jaune, mais non intentionnel. »