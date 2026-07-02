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Lionel Messi s'en est tiré à bon compte ! L'équipe nationale américaine, furieuse, reste perplexe face au carton rouge infligé à Folarin Balogun lors de la Coupe du monde, qui faisait écho à une faute non sanctionnée commise par le capitaine argentin
L'équipe nationale masculine américaine s'interroge sur sa régularité après l'expulsion de Balogun
Les États-Unis ont arraché une victoire 2-0 âprement disputée face à la Bosnie, mais ce résultat a été éclipsé par l'expulsion de Balogun à la 64e minute. Après une longue consultation du VAR, l'attaquant a reçu un carton rouge direct lorsque son pied a atterri sur la cheville de Tarik Muharemovic lors d'un duel pour le ballon.
Cette décision a immédiatement suscité un vif débat après que l’ancien défenseur de l’équipe nationale américaine Lalas a partagé une vidéo d’un tacle de Messi contre l’Algérie plus tôt dans la compétition. Lalas a fait valoir que les deux actions étaient comparables, mais que Messi s’en était tiré sans aucune sanction, ce qui a renouvelé les critiques sur la cohérence de l’arbitrage et des décisions du VAR.
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Pochettino a critiqué cette décision.
Pochettino a vivement contesté cette expulsion, affirmant que Balogun n’avait aucune intention de blesser son adversaire. Le sélectionneur de l’équipe nationale américaine a également révélé que l’attaquant était déçu d’apprendre qu’il ne pourrait pas disputer le prochain match.
« Pour moi, ce n’était en aucun cas un carton rouge », a affirmé Pochettino, cité par The Athletic. « Il n’y avait aucune intention de marcher sur l’adversaire. C’était un geste anodin, un accident de jeu.
« Il est très déçu. C’était un geste non intentionnel, il est triste. Nous ne pouvons rien faire pour changer ce sentiment. C’est ça le soccer, c’est ça le football. Il va certainement nous aider à bien jouer et, espérons-le, nous pourrons nous qualifier pour le tour suivant afin qu’il soit à nouveau disponible. »
Weston McKennie a abondé dans le même sens, indiquant que le vestiaire était également sceptique quant à la décision arbitrale : « Je n’ai pas revu l’action, mais les gars en parlent dans les vestiaires, et j’ai l’impression que, bien sûr, l’arbitre a pris la décision qu’il a prise, mais je pense qu’elle est discutable.
« Je pense qu’il y a eu beaucoup d’autres actions de ce genre tout au long du tournoi, sur d’autres joueurs, pour lesquelles aucun carton n’a été donné, donc c’est décevant, et je ne connais pas le protocole qui leur permet d’arriver à cette conclusion. Mais oui, d’après ce que mes coéquipiers ont dit, je ne pense pas que ce soit un carton rouge. À la limite, peut-être un carton jaune, mais non intentionnel. »
Lalas dénonce le deux poids deux mesures dont fait l'objet Messi
Par ailleurs, Lalas s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles Messi avait échappé à une sanction pour un tacle similaire, estimant que ces décisions contrastées mettaient en évidence un manque de cohérence dans l'utilisation du VAR tout au long du tournoi.
« Ce n’est pas un carton rouge », a-t-il affirmé dans le podcast State of the Union. « Je comprends que, sur le moment, ça paraisse grave, et que ça paraisse grave quand on le voit en vidéo. Mais il faut avoir le sens du jeu et comprendre ce qui se passe. J’ai trouvé que c’était une décision nulle.
Si le joueur s’appelait Messi, comme on l’a vu plus tôt dans la compétition, il serait encore sur la pelouse et pourrait disputer la rencontre de lundi à Seattle. »
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L'équipe nationale masculine américaine aborde le prochain tour sans son attaquant vedette
Les États-Unis se préparent à affronter la Belgique en huitièmes de finale à Seattle, mais la participation de Balogun reste incertaine. Si le carton rouge est confirmé, Pochettino devra trouver un moyen de remplacer son meilleur buteur à un moment crucial du tournoi.
Selon le règlement de la FIFA, un carton rouge direct pour faute grave entraîne au minimum une suspension d’un match, mais la commission disciplinaire peut prolonger cette sanction si elle juge le tacle particulièrement dangereux. La sélection américaine devrait toutefois contester cette décision.