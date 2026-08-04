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FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Thomas Hindle

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Lionel Messi, Robert Lewandowski et la tentative de la Liga MX de mettre fin à la domination de la MLS : cinq enjeux qui définiront la Leagues Cup 2026

FEATURES
L. Messi
R. Lewandowski
S. Surridge
J. Rondon
Inter Miami CF
Los Angeles FC
Coupe de la ligue

Les clubs de MLS ont remporté les trois dernières éditions de la Leagues Cup et semblent bien placés pour en gagner une quatrième de suite

La Leagues Cup est de retour. Et cette fois, elle a l’air plutôt réussie.

La MLS et la Liga MX ont tâtonné avec le format pendant quelques années, mais elles semblent désormais avoir trouvé quelque chose d’assez convaincant. Il y a 36 équipes, 18 de chaque championnat, réparties entre les régions Est et Ouest. Chaque club disputera trois matches de phase 1 contre des équipes de l’autre ligue, garantissant des affiches MLS contre Liga MX tout au long du premier tour.

Pour la première fois, le tournoi passe aussi au sud de la frontière, avec quatre matches qui doivent être disputés au Mexique.

Les quatre meilleurs clubs du classement général de chaque ligue se qualifient pour les quarts de finale, qui proposeront là encore exclusivement des confrontations entre la MLS et la Liga MX. À partir de là, on retrouve un format classique à élimination directe. C’est plus abouti, plus rapide, et sans doute aussi un peu plus amusant.

Bien sûr, tous les grands noms sont là. La pause de la Coupe du monde est terminée, et une partie de la gueule de bois s’est aussi dissipée. Lionel Messi jouera au football pour l’Inter Miami. Robert Lewandowski sera lui sur le terrain avec le Chicago Fire. Et la Liga MX arrive avec sa propre collection de stars, dont Erik Lira, Salomón Rondón et Gilberto Mora.

En rassemblant tous ces éléments, on devrait avoir droit à un produit très agréable à regarder, avec beaucoup d’intensité. GOAL se penche sur quelques-unes des principales intrigues avant la Leagues Cup 2026...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    Les favoris

    Eh bien, tout commence et tout se termine avec l’Inter Miami.

    Tant que Lionel Messi sera sur le terrain, Miami sera toujours l’équipe favorite pour remporter n’importe quelle affiche. Cependant, il y a quelques complications, la principale étant la suspension infligée à Luis Suarez pour ses frasques après la finale de l’an dernier, qui le verra manquer six matches. Il compte cinq contributions décisives avec Miami depuis la Coupe du monde, et son absence pèsera lourd.

    Ailleurs en MLS, le LAFC sera aussi dans le coup. L’équipe est en feu ces derniers temps. Côté Liga MX, Cruz Azul est le champion en titre, tandis que Club America sera assurément dans le coup lui aussi.

    • Publicité
  • Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Les équipes qui pourraient surprendre

    Du côté de la MLS, il ne faut pas chercher plus loin que le Chicago Fire, qui pourrait renaître avec Robert Lewandowski dans ses rangs. S’il parvient à s’enflammer, il aura les moyens de faire un parcours. Le FC Cincinnati, lui aussi, commence à retrouver des couleurs, avec un Evander revenu à son meilleur niveau. Toluca est le tenant de la CONCACAF Champions Cup et a bien commencé sa campagne de Liga MX. Chivas sera aussi dans le coup grâce à sa seule puissance offensive : le club a affiché la meilleure moyenne de buts par match en Liga MX l’an dernier.

  • Son Heung MinGetty

    Les stars à suivre

    En vérité, la plupart des plus grands noms évoluent en MLS. Et puis, il y a ce Messi. Il reste l’un des meilleurs joueurs de la planète et répond constamment présent pour l’Inter Miami. Le fait qu’il n’ait pas marqué pour son retour en MLS a été une énorme surprise. Il faut aussi se méfier de Son Heung-Min, du LAFC, et de Thomas Muller, de Vancouver, tous deux buteurs ce week-end. Antoine Griezmann et Orlando City seront également mis à l’épreuve par une rude concurrence après un retour en forme convaincant. Hugo Cuypers, anciennement au Chicago Fire, cherchera lui aussi à prouver qu’il peut continuer à trouver le chemin des filets après avoir signé à Monterrey à la fin du mois de juillet.

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  • imago-sport-1080503498.jpgEmilio Franco

    Jeunes joueurs à suivre

    Compte-t-on encore Brian Gutierrez parmi les jeunes joueurs ? Il a eu 23 ans en juin et il est là depuis une éternité. Mais il semble toujours jeune et pourrait avoir un impact énorme pour Chivas. Même chose pour Gilberto Mora, de Tijuana, qui est l'une des étoiles les plus brillantes du football et qui a montré de belles choses avec le Mexique à la Coupe du monde.

    En MLS, ce seront les suspects habituels. Cavan Sullivan s'est fait une place dans le onze de départ du Philadelphia Union et a tout d'un grand. David Martinez de LAFC peut manquer de régularité, mais son talent est évident.

  • Seattle Sounders FCGetty Images

    Qui est sous pression ?

    Eh bien, à peu près toutes les meilleures équipes des deux championnats. Les clubs de MLS ont dominé le tournoi ces dernières années, remportant les trois titres dans le format actuel. Miami est favori quoi qu’il arrive et la pression est toujours là. Mais avec des clubs de Liga MX qui accueilleront pour la première fois une poignée de matches dans l’histoire de la compétition, il y aura un peu plus d’incertitude. Club America, en particulier, sera attendu pour s’imposer à domicile. Un mot aussi sur le champion en titre, Seattle Sounders, qui reste sur une série assez horrible ces derniers temps, avec six défaites de suite. Il a besoin d’un bon tournoi.

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