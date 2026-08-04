Lionel Messi, Robert Lewandowski et la tentative de la Liga MX de mettre fin à la domination de la MLS : cinq enjeux qui définiront la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup est de retour. Et cette fois, elle a l’air plutôt réussie.

La MLS et la Liga MX ont tâtonné avec le format pendant quelques années, mais elles semblent désormais avoir trouvé quelque chose d’assez convaincant. Il y a 36 équipes, 18 de chaque championnat, réparties entre les régions Est et Ouest. Chaque club disputera trois matches de phase 1 contre des équipes de l’autre ligue, garantissant des affiches MLS contre Liga MX tout au long du premier tour.

Pour la première fois, le tournoi passe aussi au sud de la frontière, avec quatre matches qui doivent être disputés au Mexique.

Les quatre meilleurs clubs du classement général de chaque ligue se qualifient pour les quarts de finale, qui proposeront là encore exclusivement des confrontations entre la MLS et la Liga MX. À partir de là, on retrouve un format classique à élimination directe. C’est plus abouti, plus rapide, et sans doute aussi un peu plus amusant.

Bien sûr, tous les grands noms sont là. La pause de la Coupe du monde est terminée, et une partie de la gueule de bois s’est aussi dissipée. Lionel Messi jouera au football pour l’Inter Miami. Robert Lewandowski sera lui sur le terrain avec le Chicago Fire. Et la Liga MX arrive avec sa propre collection de stars, dont Erik Lira, Salomón Rondón et Gilberto Mora.

En rassemblant tous ces éléments, on devrait avoir droit à un produit très agréable à regarder, avec beaucoup d’intensité. GOAL se penche sur quelques-unes des principales intrigues avant la Leagues Cup 2026...