Les tensions sur le terrain se sont rapidement intensifiées après l’égalisation d’Union, et les confrontations entre les joueurs des deux équipes se sont faites de plus en plus fréquentes. Des images vidéo circulant sur les réseaux sociaux ont montré Messi frapper l’arrière de la tête de Quinn avec la paume de la main, avant que les deux hommes ne se retrouvent face à face. L’arbitre du match n’a pris aucune mesure contre le capitaine de Miami sur le moment, laissant l’altercation susceptible d’un examen a posteriori par les responsables de la ligue.