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Adhe Makayasa

Traduit par

Lionel Messi risque une suspension en MLS après son accrochage avec Quinn Sullivan lors du match nul de l’Inter Miami sur la pelouse du Philadelphia Union

L. Messi
Q. Sullivan
Philadelphia Union vs Inter Miami CF
Philadelphia Union
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi fait l’objet d’une enquête du comité disciplinaire de la MLS après une altercation loin du ballon avec Quinn Sullivan lors du match nul 2-2 de l’Inter Miami contre l’Union de Philadelphie. Des images vidéo ont montré l’Argentin frapper l’arrière de la tête de son adversaire, laissant le capitaine des Herons exposé à une éventuelle amende ou à une suspension d’un match.

  • Les esprits s’échauffent sur toute la pelouse

    Un match nul 2-2 très intense entre Miami et l’Union a vu les tensions atteindre leur paroxysme lors d’une seconde période bouillante. Messi, qui avait plus tôt trouvé le chemin des filets, s’est retrouvé impliqué dans une altercation loin du ballon avec Quinn Sullivan alors que les Herons poussaient pour reprendre l’avantage. Même si le jeune frère de Quinn, Cavan Sullivan, a ensuite été expulsé dans le temps additionnel après un autre accrochage avec Yannick Bright, l’incident impliquant l’icône argentine est resté le principal sujet de discussion.


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    Un examen hors terrain suit l’altercation

    Les tensions sur le terrain se sont rapidement intensifiées après l’égalisation d’Union, et les confrontations entre les joueurs des deux équipes se sont faites de plus en plus fréquentes. Des images vidéo circulant sur les réseaux sociaux ont montré Messi frapper l’arrière de la tête de Quinn avec la paume de la main, avant que les deux hommes ne se retrouvent face à face. L’arbitre du match n’a pris aucune mesure contre le capitaine de Miami sur le moment, laissant l’altercation susceptible d’un examen a posteriori par les responsables de la ligue.

  • Une enquête indépendante évalue la conduite

    Le comité disciplinaire de la MLS dispose désormais de toute l’autorité nécessaire pour examiner les images du match et déterminer si des sanctions a posteriori sont justifiées à l’encontre de l’ancien attaquant du FC Barcelone. S’il est reconnu coupable de comportement violent loin du ballon, Messi pourrait écoper d’une amende ou d’une suspension d’un match. Perdre leur meneur de jeu talismanique représenterait un coup dur important pour l’Inter Miami, qui cherche à s’installer durablement en tête de la Conférence Est.

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    Les prochains tests portent sur le calendrier à venir

    Miami attend désormais avec anxiété le verdict de la ligue alors qu’il cherche à prendre de l’élan dans la seconde moitié de saison. Guillermo Hoyos doit maintenir son groupe concentré et faire abstraction du bruit autour de la menace disciplinaire qui plane sur son talisman. La disponibilité de Messi dictera les plans tactiques tandis que l’Inter Miami se prépare à une série cruciale de matches de MLS.

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