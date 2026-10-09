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Lionel Messi reprend l’entraînement avec l’Inter Miami alors que l’icône argentine se concentre désormais sur la course aux play-offs de MLS après des adieux émouvants à la sélection nationale
Le vétéran emblématique reprend l’entraînement avec son club
L’icône de 39 ans est revenue en Floride pour retrouver la forme après des adieux chargés d’émotion lors de la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Bénin mardi. Il a tiré sa révérence avec style devant son public à Buenos Aires, en transformant un penalty et en offrant deux buts. Sous la direction de l’entraîneur Kily Gonzalez, son attention est désormais totalement tournée vers la fin de la saison régulière afin de décrocher une place en play-offs de MLS.
- Getty Images Sport
Le maestro prolifique domine les statistiques offensives
Le tranchant du vétéran en attaque continue de dominer les classements individuels dans l'élite nord-américaine cette saison. Il domine le classement des buteurs du championnat avec 21 buts, tout en occupant également la tête du classement des passeurs grâce à 13 passes décisives. Cette menace offensive est encore soulignée par ses 150 tirs cadrés, très loin devant son plus proche poursuivant, Milan Iloski, qui en a comptabilisé 105.
L’équipe floridienne vise une meilleure place pour les séries éliminatoires
Cette production offensive exceptionnelle offre la base de la poussée de Miami vers les play-offs durant la dernière ligne droite de la saison régulière. Actuellement troisième avec 46 points en 27 matches, l’Inter Miami reste à égalité avec le New England, deuxième, tout en cherchant à réduire l’avance confortable de 14 points de Nashville. Une place dans le top 7 lors des sept rencontres restantes garantirait à l’équipe de Gonzalez une qualification directe pour la série au meilleur des trois matches, lui évitant un barrage de wild card périlleux.
- Getty Images Sport
Les visiteurs de la capitale testent les accréditations pour la conférence
Inter Miami retrouve le championnat ce samedi, lorsque D.C. United se rendra au Nu Stadium pour une affiche intrigante de la Conférence Est. Des questions se posent naturellement autour de l’état du meneur de jeu après un long vol retour à la suite de ses obligations internationales avec l’Argentine. Alors que la lutte pour une qualification directe en play-offs s’intensifie, prendre le maximum de points face au club de la capitale est essentiel pour permettre aux hommes de Gonzalez de rester en course pour la phase finale.
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