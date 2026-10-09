Inter Miami retrouve le championnat ce samedi, lorsque D.C. United se rendra au Nu Stadium pour une affiche intrigante de la Conférence Est. Des questions se posent naturellement autour de l’état du meneur de jeu après un long vol retour à la suite de ses obligations internationales avec l’Argentine. Alors que la lutte pour une qualification directe en play-offs s’intensifie, prendre le maximum de points face au club de la capitale est essentiel pour permettre aux hommes de Gonzalez de rester en course pour la phase finale.