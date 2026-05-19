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Lionel Messi repousserait-il sa retraite ? Le sélectionneur argentin exprime son espoir de le voir « continuer à jouer » tout en faisant une comparaison « triste » avec Diego Maradona
Scaloni supplie Messi de rester
Interrogé par la CONMEBOL, Lionel Scaloni a déclaré vouloir maintenir Lionel Messi sur le terrain aussi longtemps que possible. Le capitaine, auteur de 198 sélections et 116 buts, a mené l’Argentine au titre mondial 2022 au Qatar et à deux Copa América. Malgré la remise d’une liste préliminaire de 55 joueurs pour le prochain tournoi, le sélectionneur n’envisage pas de se passer de sa star. Se concentrant sur l’instant présent, il a déclaré : « Le voir jouer est quelque chose de merveilleux. Peu importe que ce soit sa dernière Coupe du monde ou non. Je n’aime pas me projeter dans l’avenir ou penser à ce qui va se passer, je veux profiter du moment présent. Tout le monde veut le voir jouer. »
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La triste comparaison avec Maradona
Le sélectionneur argentin porte le poids émotionnel de la perte d’un talent exceptionnel et ne cache pas ses parallèles avec Diego Maradona, champion du monde 1986. Scaloni peine à envisager un groupe sans son joueur emblématique. Il a ajouté : « J’aime à penser qu’il va continuer à jouer, car cela rend triste, comme ce fut le cas avec Diego, de ne plus le voir sur le terrain. Ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire du football. Penser qu’il ne jouera plus ne vous laisse pas tranquille. Je préfère me concentrer sur le présent. »
Un duo de rêve pour l'Argentine
Triples champions du monde, ils visent un quatrième titre et peaufinent leur préparation en remportant deux matchs amicaux : 2-1 contre la Mauritanie et 5-0 face à la Zambie. Interrogé sur la façon de faire cohabiter Messi et Maradona, l’entraîneur a balayé d’un geste l’idée d’un casse-tête tactique : « Bien sûr qu’ils auraient joué ensemble dans mon équipe nationale. Je ne construis pas un système de jeu autour de l’entraîneur, mais autour des joueurs. Ils étaient les meilleurs au monde et ils s’adapteraient. Ils pourraient facilement se compléter, et le problème viendrait plutôt de leurs adversaires », a-t-il expliqué.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour les champions ?
Avant de débuter leur campagne dans le groupe J de la Coupe du monde, l’Argentine affrontera le Honduras le 7 juin, puis l’Islande le 10 juin. Les hommes de Scaloni entameront ensuite la défense de leur titre contre l’Algérie le 17 juin, avant de rencontrer l’Autriche le 22 juin et la Jordanie le 28 juin, dans l’espoir que leur légendaire capitaine réponde une nouvelle fois présent.