Lionel Messi repousserait-il sa retraite ? Le sélectionneur argentin exprime son espoir de le voir « continuer à jouer » tout en faisant une comparaison « triste » avec Diego Maradona

Interrogé par la CONMEBOL, Lionel Scaloni a déclaré vouloir maintenir Lionel Messi sur le terrain aussi longtemps que possible. Le capitaine, auteur de 198 sélections et 116 buts, a mené l’Argentine au titre mondial 2022 au Qatar et à deux Copa América. Malgré la remise d’une liste préliminaire de 55 joueurs pour le prochain tournoi, le sélectionneur n’envisage pas de se passer de sa star. Se concentrant sur l’instant présent, il a déclaré : « Le voir jouer est quelque chose de merveilleux. Peu importe que ce soit sa dernière Coupe du monde ou non. Je n’aime pas me projeter dans l’avenir ou penser à ce qui va se passer, je veux profiter du moment présent. Tout le monde veut le voir jouer. »