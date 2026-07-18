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Lionel Messi rend hommage à Lamine Yamal, qu’il qualifie de « fantastique », à la veille de la finale de la Coupe du monde opposant l’Espagne à l’Argentine
- GOAL
Affrontement entre les légendes de La Masia
La finale de la Coupe du monde, qui se tiendra ce week-end dans le New Jersey, s’annonce comme un affrontement épique : deux générations d’or issues du centre de formation du FC Barcelone vont s’y croiser. Yamal, jeune prodige espagnol de 19 ans, va ainsi défier le capitaine emblématique de son ancien club. Un duel qui a encore gagné en intensité médiatique après la resurgence d’une photo d’archive virale où la mégastar tient Yamal, alors bébé, lors d’une séance photo caritative.
Messi félicite un jeune prodige
À la veille de cette confrontation décisive, le capitaine argentin Messi a fait l’éloge du jeune ailier et salué les progrès incroyables qu’il a réalisés sur la scène internationale.
Messi a déclaré : « Lamine est un joueur fantastique, que je suis de près car il évolue dans un club que j’adore et auquel je souhaite toujours le meilleur. À seulement 19 ans, il fait déjà partie des figures de proue du football mondial. Il a toute sa carrière devant lui et l’opportunité de réaliser quelque chose d’historique. Nous allons tout faire pour que cela n’arrive pas cette fois-ci ! »
Un véritable coup du sort
Revenant sur ce moment unique qui a récemment fait sensation sur les réseaux sociaux, la légende du maillot numéro 10 s’est remémoré la rencontre inattendue qui l’avait placé face à face avec ce jeune prodige il y a plus de dix ans.
Il a ajouté : « Cette photo est incroyable. La vie… J’ai pris une photo avec lui quand il était bébé et maintenant nous allons nous affronter en finale de la Coupe du monde. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement et je lui souhaite bonne chance, car son succès sera aussi celui de Barcelone. Bien sûr, on va essayer de bien jouer pour qu’il ne puisse pas réaliser sa meilleure performance, même si ce sera difficile. »
La suprématie mondiale est en jeu
Les deux équipes abordent cette affiche au sommet de leur forme : l’Espagne totalise 17 matchs sans défaite, tandis que l’Albiceleste aligne 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues. La défense de la Roja devra rester concentrée pour contenir le capitaine adverse, co-meilleur buteur du tournoi avec Kylian Mbappé et ses huit réalisations. Au New York New Jersey Stadium, cette bataille tactique mettra à l’épreuve la cohésion de deux géants qui aspirent à régner sur le football mondial.
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