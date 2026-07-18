Lionel Messi rend hommage à Lamine Yamal, qu’il qualifie de « fantastique », à la veille de la finale de la Coupe du monde opposant l’Espagne à l’Argentine

À la veille de cette confrontation décisive, le capitaine argentin Messi a fait l’éloge du jeune ailier et salué les progrès incroyables qu’il a réalisés sur la scène internationale.

Messi a déclaré : « Lamine est un joueur fantastique, que je suis de près car il évolue dans un club que j’adore et auquel je souhaite toujours le meilleur. À seulement 19 ans, il fait déjà partie des figures de proue du football mondial. Il a toute sa carrière devant lui et l’opportunité de réaliser quelque chose d’historique. Nous allons tout faire pour que cela n’arrive pas cette fois-ci ! »



