Le capitaine aborde mardi avec un record national de 125 buts en 207 sélections, un total extraordinaire marqué par la Coupe du monde, deux titres en Copa America et la Finalissima.

Expliquant la motivation derrière l’organisation de cette célébration devant 85 000 supporters, le président de l’AFA, Claudio Tapia, a déclaré : « Nous avons pris la décision d’inviter le meilleur joueur du monde, le symbole de notre équipe nationale, notre capitaine, Lionel Andres Messi, afin qu’il puisse avoir les adieux qu’il mérite vraiment le 6 octobre ici, en Argentine. »

La soirée au stade de River Plate a été délibérément présentée comme l’ultime hommage à domicile.