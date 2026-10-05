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Lionel Messi rejoint le rassemblement de l’Argentine avant des adieux internationaux historiques contre le Bénin
Le capitaine revient pour ses adieux finaux
L’attaquant de 39 ans est arrivé dimanche à Ezeiza pour commencer les préparatifs de sa sortie cérémonielle contre le Bénin à l’Estadio Monumental. Le groupe de Lionel Scaloni a retrouvé son capitaine en pleine confiance, après avoir balayé la Bolivie 4-0 avant d’enchaîner avec une nette victoire 7-0 contre le Burkina Faso. La première séance de travail de la star s’est achevée par un asado traditionnel avec le groupe dimanche soir.
- Brazil Photo Press
Un héritage défini par une gloire historique
Le capitaine aborde mardi avec un record national de 125 buts en 207 sélections, un total extraordinaire marqué par la Coupe du monde, deux titres en Copa America et la Finalissima.
Expliquant la motivation derrière l’organisation de cette célébration devant 85 000 supporters, le président de l’AFA, Claudio Tapia, a déclaré : « Nous avons pris la décision d’inviter le meilleur joueur du monde, le symbole de notre équipe nationale, notre capitaine, Lionel Andres Messi, afin qu’il puisse avoir les adieux qu’il mérite vraiment le 6 octobre ici, en Argentine. »
La soirée au stade de River Plate a été délibérément présentée comme l’ultime hommage à domicile.
Des champions absents sur fond de résistance des clubs
Des figures clés comme Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul et Nicolas Otamendi devraient être alignées aux côtés du numéro 10 pour sa dernière apparition. Leandro Paredes sera également présent pour lui apporter son soutien depuis les tribunes, sans être dissuadé par une suspension de 10 matches infligée par la FIFA après la finale de la Coupe du monde 2026. Les célébrations auront néanmoins lieu sans les autres vainqueurs de Qatar 2022, Paulo Dybala et Nahuel Molina, après qu'AS Roma a empêché les deux joueurs de voyager.
- AFP
La vie après le maillot de l’Argentine
Les hôtes entreront sur la pelouse avec un maillot unique sur mesure arborant le Soleil de Mai et des branches de laurier entourant l’emblématique numéro 10. Une fois le coup de sifflet final retenti dans la capitale, Messi reportera son attention sur l’Inter Miami, avec lequel il reste sous contrat jusqu’à la fin de la campagne 2028 de MLS. Pour Scaloni, l’objectif se déplacera entièrement vers l’intégration de la prochaine génération en vue du prochain cycle de tournoi majeur.
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