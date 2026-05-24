Messi n'est plus seulement un géant du terrain : il intègre officiellement le club des milliardaires. Selon une analyse de Bloomberg, le joueur de 38 ans a perçu plus de 700 millions de dollars (521 millions de livres sterling) de salaires et de primes depuis 2007. Après déduction des impôts, des performances boursières et des revenus tirés d’un large éventail d’investissements et de parrainages, le Bloomberg Billionaires Index atteste que sa fortune nette a franchi le seuil du milliard de dollars.

Cette performance place le capitaine de l’Inter Miami aux côtés de Cristiano Ronaldo, devenu en 2023 le premier footballeur milliardaire après son transfert au club saoudien Al-Nassr. Si la marque Ronaldo s’appuie sur une machine marketing flamboyante, l’ascension financière de Messi, plus discrète, a été guidée par sa famille et par des partenariats stratégiques aux États-Unis et en Europe.