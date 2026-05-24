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Lionel Messi rejoint désormais son homologue Cristiano Ronaldo au club très sélect des milliardaires, selon les dernières estimations de la fortune de la star de l’Inter Miami et de l’Argentine
Messi rejoint Ronaldo au sommet de l’élite financière du football
Messi n'est plus seulement un géant du terrain : il intègre officiellement le club des milliardaires. Selon une analyse de Bloomberg, le joueur de 38 ans a perçu plus de 700 millions de dollars (521 millions de livres sterling) de salaires et de primes depuis 2007. Après déduction des impôts, des performances boursières et des revenus tirés d’un large éventail d’investissements et de parrainages, le Bloomberg Billionaires Index atteste que sa fortune nette a franchi le seuil du milliard de dollars.
Cette performance place le capitaine de l’Inter Miami aux côtés de Cristiano Ronaldo, devenu en 2023 le premier footballeur milliardaire après son transfert au club saoudien Al-Nassr. Si la marque Ronaldo s’appuie sur une machine marketing flamboyante, l’ascension financière de Messi, plus discrète, a été guidée par sa famille et par des partenariats stratégiques aux États-Unis et en Europe.
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Les répercussions du transfert à l'Inter Miami
Contrairement aux attentes, Messi a snobé un bail saoudien de 400 millions de dollars (298 M£) annuels pour rejoindre la Saudi Pro League. Interrogé par Mundo Deportivo, il a justifié son choix : « L’argent n’a jamais été un problème pour moi, ni un obstacle. Si ça avait été une question de pognon, je serais parti en Arabie saoudite ou ailleurs. »
Au lieu de cela, son transfert en Major League Soccer s’est avéré un coup de maître sur le plan financier. Jorge Mas, propriétaire de l’Inter Miami, a révélé que la rémunération annuelle versée par le club se situait entre 70 et 80 millions de dollars, mais le contrat comprend aussi des options d’achat d’actions innovantes et un accord de partage des revenus avec Apple TV. Depuis, la valeur d’Inter Miami a bondi à 1,45 milliard de dollars, faisant du club la franchise de football la plus chère des États-Unis et la 16e mondiale, devant des noms comme Newcastle United.
Diversifier le portefeuille d’investissement
La fortune de Messi ne repose pas uniquement sur ses contrats de joueur. Sous la houlette de son père, Jorge, et du banquier espagnol Alfonso Nebot Armisen, l’Argentin a diversifié ses activités dans des domaines allant de l’immobilier aux biens de consommation. Fin 2024, il a introduit en bourse en Espagne un fonds d’investissement immobilier évalué à 232 millions de dollars (173 millions de livres sterling), qui comprend plusieurs hôtels de luxe et des biens commerciaux.
Il s’est aussi aventuré dans l’agroalimentaire avec la boisson sportive Mas+ by Messi et un investissement dans la chaîne de restaurants argentins El Club de la Milanesa. Une stratégie qui assure à la marque Messi des revenus substantiels, indépendamment de ses performances sur le terrain, suivant ainsi le modèle érigé par d’autres légendes du sport comme Michael Jordan ou Roger Federer.
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Se préparer à la vie après la retraite
Alors que sa carrière touche à son terme, Messi a déjà commencé à constituer un portefeuille de clubs. Il a récemment racheté l’espagnol Cornella, pensionnaire de cinquième division, et pris une participation dans le club uruguayen Deportivo LSM aux côtés de son ancien coéquipier Luis Suárez. Sa famille gère aussi Los Leones, dans sa ville natale de Rosario, assurant ainsi la pérennité de son héritage footballistique.
Le huit fois lauréat du Ballon d’Or se projette déjà vers l’après-carrière. Lors d’un forum économique à Miami l’an dernier, il a confié : « Le football a une date de péremption. Les affaires, c’est quelque chose qui me plaît, et je suis en train de m’y former. »