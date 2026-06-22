Lionel Messi règne sur la Coupe du monde. L’icône argentine devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition après avoir surmonté la déception d’un penalty manqué contre l’Autriche

Lors d’un après-midi historique à Dallas, Messi est officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. À quelques jours seulement de son 39^e anniversaire, le capitaine argentin a trouvé le chemin des filets pour porter à 17 son total de buts en phase finale, dépassant ainsi l’ancien record de 16 buts détenu par Miroslav Klose.

Déjà en grande forme dès l’entame du tournoi, il avait réduit l’écart grâce à un superbe triplé lors de la victoire 3-0 de l’Argentine face à l’Algérie en match d’ouverture. Son but décisif contre l’Autriche lui assure désormais la première place du classement des meilleurs buteurs de la plus prestigieuse compétition internationale de football.