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Lionel Messi règne sur la Coupe du monde. L’icône argentine devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition après avoir surmonté la déception d’un penalty manqué contre l’Autriche
Messi trône seul au sommet
Lors d’un après-midi historique à Dallas, Messi est officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. À quelques jours seulement de son 39^e anniversaire, le capitaine argentin a trouvé le chemin des filets pour porter à 17 son total de buts en phase finale, dépassant ainsi l’ancien record de 16 buts détenu par Miroslav Klose.
Déjà en grande forme dès l’entame du tournoi, il avait réduit l’écart grâce à un superbe triplé lors de la victoire 3-0 de l’Argentine face à l’Algérie en match d’ouverture. Son but décisif contre l’Autriche lui assure désormais la première place du classement des meilleurs buteurs de la plus prestigieuse compétition internationale de football.
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Le doublé statistique indésirable de Messi
Tout ne s’est pas déroulé sans accroc pour le détenteur de huit Ballons d’Or, qui a failli repousser l’échéance d’un nouveau record. Après l’intervention de la VAR et l’attribution d’un penalty dès les premières minutes, l’Argentine a vu son capitaine manquer l’occasion de franchir ce cap depuis les 12 yards.
Sa frappe, trop croisée, est passée à côté du poteau gauche, laissant le public de Houston stupéfait. Selon Opta, il détient désormais les records du plus grand nombre de tirs au but tentés et manqués en Coupe du monde : sept et trois, respectivement. Une rare ombre au tableau dans son parcours jusqu’ici impeccable dans la compétition.
Au-delà des simples buts
Si son record de buts fera la une des journaux, Messi vise également d’autres records historiques en Amérique du Nord. Avant le match contre l’Autriche, le vétéran meneur de jeu était à égalité avec son légendaire compatriote Diego Maradona pour le plus grand nombre de passes décisives de tous les temps en Coupe du monde.
À l’aube de ses 40 ans, son influence sur l’Albiceleste reste intacte, et en améliorant un record qui datait de 2014, il a encore creusé l’écart avec ses contemporains, démontrant que l’âge n’est qu’un chiffre quand il s’agit de son impact sur la scène internationale.
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Un héritage sans limites
Ce but record, une finition typiquement argentine, a fait exploser de joie les supporters albicelestes. Il inscrit un nouveau chapitre dans une carrière déjà couronnée d’un titre mondial en 2022 et de plusieurs Copa América, mettant fin, une bonne fois pour toutes, au débat sur sa place parmi les plus grands.
Le record de 16 buts détenu par Miroslav Klose, longtemps jugé inatteignable, est tombé sous les coups de boutoir d’une régularité et d’une longévité hors norme. Alors que l’Argentine aborde en candidate crédible la défense de son titre, l’immortel numéro 10 pourrait bien encore alourdir son total.