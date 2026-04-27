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Lionel Messi pourrait perdre son mentor. Selon les dernières informations, le Real Madrid aurait « pris contact » avec le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pour remplacer Álvaro Arbeloa
À la recherche d’un nouvel entraîneur « Galactico »
Le Real Madrid traverse une période de transition et d’incertitude. Avec onze points de retard sur son rival barcelonais en Liga et plus grand-chose à espérer cette saison, la pression monte sur l’entraîneur Arbeloa, dont l’intérim sur le banc était perçu comme une solution temporaire. La direction madrilène cherche donc activement un successeur de renom. Plusieurs grands noms circulent déjà pour occuper le banc du Santiago Bernabéu : Cesc Fàbregas, Jürgen Klopp et même le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, figureraient sur la short-list du président Florentino Pérez. Mais la dernière piste, la plus intrigante à ce jour, renvoie à un technicien étroitement lié à la plus grande légende du grand rival madrilène.
- AFP
Le Real Madrid approche Scaloni
Selon la station de radio espagnole El Partidazo de Cope, le Real Madrid aurait officiellement pris contact avec Lionel Scaloni. Âgé de 47 ans, le sélectionneur argentin a vu sa cote s’envoler depuis qu’il a mené l’Albiceleste vers la victoire en Copa América puis en Coupe du monde, s’imposant comme l’un des stratèges les plus redoutés du moment. Sa capacité à gérer des ego de premier plan, notamment celui de l’icône barcelonaise Lionel Messi, a retenu l’attention de la direction madrilène. Un tel transfert marquerait un tournant majeur pour le technicien, qui a consacré les dernières années à bâtir une dynastie dominante avec l’Albiceleste. Pour le club madrilène, s’attacher les services d’un entraîneur de ce calibre serait perçu comme une déclaration d’intention forte, même si le calendrier de son éventuelle arrivée reste tributaire de ses engagements internationaux.
L'avenir de Scaloni après la Coupe du monde 2026
Scaloni est sous contrat avec la Fédération argentine de football jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026. Malgré les rumeurs grandissantes concernant un intérêt de clubs européens, le technicien reste concentré sur ses fonctions actuelles à la tête de l’équipe nationale, faisant preuve, comme à son habitude, de professionnalisme. Interrogé sur son avenir lors d’une conférence de presse en mars, le sélectionneur argentin est resté évasif au sujet d’un éventuel départ. « Je me concentre sur ce qui m’attend à court terme ; je n’ai jamais été du genre à anticiper les événements. Je ne pense pas que ce soit pertinent, car cela détourne de l’essentiel », a-t-il déclaré. « J’entretiens d’excellentes relations avec le président, et si nous devons nous réunir pour en parler, je le ferai sans problème. »
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L'avenir d'Arbeloa reste incertain
Les rumeurs persistantes autour de Scaloni ne font qu’accroître l’instabilité autour d’Arbeloa au sein du club. Nommé dans une phase délicate, l’ancien défenseur n’a pas réussi à réduire l’écart avec un FC Barcelone en pleine forme. À cinq journées de la fin du championnat, alors que le titre semble déjà attribué, la presse espagnole a ouvert le bilan de la saison madrilène. Si les rumeurs autour de Scaloni et d’autres techniciens de renom se multiplient, le départ d’Arbeloa paraît de plus en plus inévitable.