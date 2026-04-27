Lionel Messi pourrait perdre son mentor. Selon les dernières informations, le Real Madrid aurait « pris contact » avec le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pour remplacer Álvaro Arbeloa

Scaloni est sous contrat avec la Fédération argentine de football jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026. Malgré les rumeurs grandissantes concernant un intérêt de clubs européens, le technicien reste concentré sur ses fonctions actuelles à la tête de l’équipe nationale, faisant preuve, comme à son habitude, de professionnalisme. Interrogé sur son avenir lors d’une conférence de presse en mars, le sélectionneur argentin est resté évasif au sujet d’un éventuel départ. « Je me concentre sur ce qui m’attend à court terme ; je n’ai jamais été du genre à anticiper les événements. Je ne pense pas que ce soit pertinent, car cela détourne de l’essentiel », a-t-il déclaré. « J’entretiens d’excellentes relations avec le président, et si nous devons nous réunir pour en parler, je le ferai sans problème. »