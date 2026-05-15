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Lionel Messi pourrait-il remporter un neuvième Ballon d’Or ? Selon Ruud Gullit, le prodige argentin et jeune pépite du FC Barcelone Lamine Yamal devra remplir plusieurs conditions pour décrocher le Ballon d’Or 2026
Messi devance désormais Ronaldo de trois points au classement du Ballon d’Or.
Messi a concrétisé cet exploit lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, mettant fin à une longue quête de gloire internationale. Après avoir mené son pays vers un triomphe mémorable au Moyen-Orient, l’ancien meneur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a décroché son huitième Ballon d’or.
Il possède désormais trois trophées d’avance sur son éternel rival Cristiano Ronaldo, l’attaquant portugais ayant remporté le dernier de ses cinq Ballons d’Or en 2017. À 41 ans, la légende de Manchester United et du Real Madrid continue de briller sous les couleurs d’Al-Nassr, candidat au titre de Saudi Pro League.
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Messi pourrait-il remporter son 9e Ballon d'or en 2026 ?
Ronaldo figurera parmi les cadres d’une sélection portugaise étoilée pour la Coupe du monde 2026, avec un seul objectif : soulever le trophée suprême. Si CR7, capitaine de sa nation, parvenait à enrichir son palmarès avec l’éclat qui le définit, pourrait-il prétendre à nouveau au Ballon d’Or ?
Interrogé sur les chances de Messi et Ronaldo de conquérir un nouveau Ballon d’Or, l’ex-star de l’AC Milan et de Chelsea, Gullit – qui a lui-même soulevé ce trophée en 1987 – a confié à GOAL lors d’un événement organisé avec MrRaffle.com : « Si Messi s’avère décisif, alors oui. Mais c’est aussi l’objectif de Ronaldo, et le Portugal possède également une belle équipe. »
Les rivaux de Yamal pour le Ballon d’Or
Le grand favori se nomme Lamine Yamal, jeune pépite du FC Barcelone. À seulement 18 ans, il a déjà terminé deuxième du Ballon d’Or et possède déjà, dans son palmarès prometteur, un titre de champion de Liga et un sacre européen.
Certains experts estiment même qu’il pourrait un jour dépasser les huit Ballons d’Or de Messi, le temps jouant en sa faveur. Toutefois, l’ancien international néerlandais Ruud Gullit n’est pas convaincu que cette ascension commencera dès 2026.
Interrogé sur la possibilité que Yamal remporte son premier Ballon d’Or cette année, ce qui lui permettrait de se lancer à la poursuite du plus grand joueur de tous les temps, l’ancien international néerlandais Gullit a déclaré : « Je pense que cela dépend de ses performances à la Coupe du monde. Même s’il remporte la Ligue des champions – ce que Yamal ne peut de toute façon pas faire cette fois-ci –, il doit briller en Coupe du monde pour s’imposer et être en lice pour le Ballon d’Or, car il n’a jamais atteint la finale.
« Qui d’autre en finale de la Ligue des champions s’en approche cette année ? Ousmane Dembélé, bien sûr – il l’a déjà remportée. Mais pour moi, l’un des meilleurs est Vitinha. Un joueur incroyable. Il est le moteur de ce milieu de terrain et pourrait aussi briller en Coupe du monde. »
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Les stars anglaises Kane et Rice figurent dans la sélection avant la Coupe du monde.
La victoire en Ligue des champions s’avère souvent décisive pour remporter le Ballon d’Or. Cette année, la Coupe du monde pourrait toutefois bouleverser la donne, le plus prestigieux des trophées étant de nouveau en lice.
Cette situation maintient ainsi l’espoir du capitaine anglais Harry Kane, malgré sa déception européenne avec le Bayern Munich – l’attaquant redoutable ayant tout de même marqué 55 buts pour les champions de Bundesliga cette saison. La star d’Arsenal, Declan Rice, disputera la finale de la Ligue des champions et pourrait ajouter un titre de Premier League à son palmarès, tandis que le « Galactique » du Real Madrid, Kylian Mbappé, a l’occasion de se propulser dans la course au Ballon d’Or en cas de nouvelles performances décisives avec les Bleus, qui lui permettraient de remporter une deuxième Coupe du monde.