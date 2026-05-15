Le grand favori se nomme Lamine Yamal, jeune pépite du FC Barcelone. À seulement 18 ans, il a déjà terminé deuxième du Ballon d’Or et possède déjà, dans son palmarès prometteur, un titre de champion de Liga et un sacre européen.

Certains experts estiment même qu’il pourrait un jour dépasser les huit Ballons d’Or de Messi, le temps jouant en sa faveur. Toutefois, l’ancien international néerlandais Ruud Gullit n’est pas convaincu que cette ascension commencera dès 2026.

Interrogé sur la possibilité que Yamal remporte son premier Ballon d’Or cette année, ce qui lui permettrait de se lancer à la poursuite du plus grand joueur de tous les temps, l’ancien international néerlandais Gullit a déclaré : « Je pense que cela dépend de ses performances à la Coupe du monde. Même s’il remporte la Ligue des champions – ce que Yamal ne peut de toute façon pas faire cette fois-ci –, il doit briller en Coupe du monde pour s’imposer et être en lice pour le Ballon d’Or, car il n’a jamais atteint la finale.

« Qui d’autre en finale de la Ligue des champions s’en approche cette année ? Ousmane Dembélé, bien sûr – il l’a déjà remportée. Mais pour moi, l’un des meilleurs est Vitinha. Un joueur incroyable. Il est le moteur de ce milieu de terrain et pourrait aussi briller en Coupe du monde. »