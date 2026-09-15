L’entraîneur de l’Atlético, Simeone, a écarté les favoris actuels pour désigner Messi comme son choix pour le Ballon d’Or 2026. S’exprimant avant le prochain match de son équipe contre Osasuna, le technicien argentin n’a pas tardé à écarter les autres prétendants.

Le débat a refait surface après que l’ailier du Barça Yamal a récemment affirmé que lui et la star du Real Madrid Mbappe sont actuellement les deux meilleurs joueurs de la planète. Simeone a toutefois totalement rejeté ce discours. Il estime que les prestations extraordinaires de Messi sur la scène mondiale restent inégalées.