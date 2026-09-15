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Lionel Messi Lamine Yamal Ballon d'OrGetty/GOAL
Yosua Arya

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Lionel Messi pour le Ballon d’Or ? Diego Simeone snobe Lamine Yamal et Kylian Mbappe en soutenant l’icône argentine pour le trophée 2026

L. Messi
D. Simeone
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Kylian Mbappé
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Diego Simeone a snobé Lamine Yamal et Kylian Mbappé en soutenant Lionel Messi pour le Ballon d’Or 2026. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid estime que les remarquables exploits de la superstar argentine en Coupe du monde à 39 ans l’emportent sur tous les autres prétendants dans une course relevée.

  • Simeone ignore l’affirmation sur Yamal

    L’entraîneur de l’Atlético, Simeone, a écarté les favoris actuels pour désigner Messi comme son choix pour le Ballon d’Or 2026. S’exprimant avant le prochain match de son équipe contre Osasuna, le technicien argentin n’a pas tardé à écarter les autres prétendants.

    Le débat a refait surface après que l’ailier du Barça Yamal a récemment affirmé que lui et la star du Real Madrid Mbappe sont actuellement les deux meilleurs joueurs de la planète. Simeone a toutefois totalement rejeté ce discours. Il estime que les prestations extraordinaires de Messi sur la scène mondiale restent inégalées.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Simeone fait son choix pour le Ballon d'Or

    Interrogé sur celui qui mérite la plus haute distinction individuelle du football, Simeone n’a pas hésité à désigner son compatriote. Son soutien intervient alors que Messi joue désormais à 39 ans.

    « Messi, sans aucun doute, a déclaré Simeone aux journalistes. Après la Coupe du monde qu’il a faite, à l’âge qu’il a, il n’y a absolument aucun doute. Messi. »

    Le facteur clé derrière le soutien de Simeone, c’est que Messi a mené l’Argentine jusqu’en finale de la Coupe du monde 2026 avant de s’incliner face à l’Espagne. Pour l’entraîneur de l’Atlético, maintenir un rendement de très haut niveau à 39 ans pèse davantage que les arguments avancés pour Yamal, Mbappe, Rodri, Harry Kane ou Ousmane Dembele.

  • Les concurrents exposent leurs arguments pour le Ballon d'Or

    Les commentaires de Simeone sont arrivés peu après que Yamal a publiquement défendu sa propre candidature. L’adolescent a estimé qu’il méritait le prix 2026 devant Mbappe après avoir remporté la Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du monde avec l’Espagne.

    Pendant ce temps, le tenant du titre Dembele a affiché ses propres ambitions de conserver le trophée, en déclarant : « Il va rester entre les mains d’un joueur du PSG. Je suis un compétiteur, donc mon objectif est de le gagner à nouveau. »

    Cette nomination marque la 17e apparition de Messi dans sa carrière sur la liste des nommés au Ballon d’Or, ce qui le place à une unité seulement du record de Cristiano Ronaldo, avec 18. L’Argentin a soulevé ce prix pour la dernière fois en 2023, une huitième fois.

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