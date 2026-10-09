Getty Images Sport
Traduit par
Lionel Messi plaisante en disant que les buts « fracassants » qu’il inscrivait contre son coéquipier en Argentine Juan Musso vont lui manquer, dans un message hilarant sur un maillot
Un souvenir ludique marque des adieux émouvants
Le gardien remplaçant Musso a dévoilé un maillot précieux signé par Messi à la suite de la dernière apparition officielle du capitaine avec l’Argentine. Cet hommage manuscrit a offert un aperçu affectueux de leur rivalité compétitive lors des séances d’entraînement de la sélection nationale au fil des années. Le portier de l’Atletico Madrid a partagé une photo du maillot sur ses réseaux sociaux pour commémorer leur parcours commun sur la scène internationale.
- NurPhoto
La superstar laisse une inscription malicieuse sur un maillot
Le message humoristique a été révélé après que Musso a publié une photo de l'autographe de l'attaquant sur Instagram. En inscrivant un mot plein de légèreté sur le devant du maillot, l'attaquant légendaire a écrit : « Pour Juan, avec beaucoup d'affection. Ça va me manquer de te marquer des buts et de te voir t'énerver. »
Réagissant à cette inscription taquine, le gardien de 32 ans a ajouté une brève légende à sa publication : « Reconnaissant à jamais. »
Le gardien savoure les moments partagés en sélection nationale
Musso compte quatre sélections avec l’Argentine et faisait partie de l’effectif qui a remporté la Copa America 2021. Formé au Racing Club, lui qui a porté les couleurs de l’Udinese et de l’Atalanta avant de rejoindre l’Atletico, a évolué à deux reprises aux côtés de Messi en compétition officielle. Les deux hommes ont d’abord partagé la pelouse lors d’une victoire 3-0 en qualifications pour la Coupe du monde contre la Bolivie en septembre 2021, avant de se retrouver lors d’un succès 5-0 en match amical face à la Zambie en avril 2026.
- Getty Images Sport
Un jalon historique conclut un parcours emblématique
Le match d’adieu de mardi soir à l’Estadio Monumental a mis un terme à une carrière internationale emblématique de 21 ans pour l’attaquant vétéran. Messi a refermé son chapitre avec l’Argentine sur un bilan extraordinaire de 126 buts en 208 sélections avec son pays. Une confortable victoire 3-0 contre le Bénin a offert une fin appropriée devant plus de 85 000 supporters à guichets fermés, le maestro inscrivant un penalty et délivrant deux passes décisives.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles