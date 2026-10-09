Le message humoristique a été révélé après que Musso a publié une photo de l'autographe de l'attaquant sur Instagram. En inscrivant un mot plein de légèreté sur le devant du maillot, l'attaquant légendaire a écrit : « Pour Juan, avec beaucoup d'affection. Ça va me manquer de te marquer des buts et de te voir t'énerver. »

Réagissant à cette inscription taquine, le gardien de 32 ans a ajouté une brève légende à sa publication : « Reconnaissant à jamais. »