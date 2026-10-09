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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

Lionel Messi plaisante en disant que les buts « fracassants » qu’il inscrivait contre son coéquipier en Argentine Juan Musso vont lui manquer, dans un message hilarant sur un maillot

J. Musso
L. Messi
Argentine
Argentine vs Bénin
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La légende de l’Argentine Lionel Messi a marqué la fin de sa carrière internationale avec une inscription malicieuse sur un maillot destiné au gardien Juan Musso après son match d’adieu. Le capitaine retraité s’est amusé de leurs séances d’entraînement compétitives ensemble, laissant à son collègue de longue date un souvenir inoubliable d’une soirée chargée d’émotion à Buenos Aires.

  • Un souvenir ludique marque des adieux émouvants

    Le gardien remplaçant Musso a dévoilé un maillot précieux signé par Messi à la suite de la dernière apparition officielle du capitaine avec l’Argentine. Cet hommage manuscrit a offert un aperçu affectueux de leur rivalité compétitive lors des séances d’entraînement de la sélection nationale au fil des années. Le portier de l’Atletico Madrid a partagé une photo du maillot sur ses réseaux sociaux pour commémorer leur parcours commun sur la scène internationale.


  • imago-sport-1079274460.jpgNurPhoto

    La superstar laisse une inscription malicieuse sur un maillot

    Le message humoristique a été révélé après que Musso a publié une photo de l'autographe de l'attaquant sur Instagram. En inscrivant un mot plein de légèreté sur le devant du maillot, l'attaquant légendaire a écrit : « Pour Juan, avec beaucoup d'affection. Ça va me manquer de te marquer des buts et de te voir t'énerver. »

    Réagissant à cette inscription taquine, le gardien de 32 ans a ajouté une brève légende à sa publication : « Reconnaissant à jamais. »

  • Le gardien savoure les moments partagés en sélection nationale

    Musso compte quatre sélections avec l’Argentine et faisait partie de l’effectif qui a remporté la Copa America 2021. Formé au Racing Club, lui qui a porté les couleurs de l’Udinese et de l’Atalanta avant de rejoindre l’Atletico, a évolué à deux reprises aux côtés de Messi en compétition officielle. Les deux hommes ont d’abord partagé la pelouse lors d’une victoire 3-0 en qualifications pour la Coupe du monde contre la Bolivie en septembre 2021, avant de se retrouver lors d’un succès 5-0 en match amical face à la Zambie en avril 2026.

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  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    Un jalon historique conclut un parcours emblématique

    Le match d’adieu de mardi soir à l’Estadio Monumental a mis un terme à une carrière internationale emblématique de 21 ans pour l’attaquant vétéran. Messi a refermé son chapitre avec l’Argentine sur un bilan extraordinaire de 126 buts en 208 sélections avec son pays. Une confortable victoire 3-0 contre le Bénin a offert une fin appropriée devant plus de 85 000 supporters à guichets fermés, le maestro inscrivant un penalty et délivrant deux passes décisives.