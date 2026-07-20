Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé et le top 10 des joueurs de l’histoire de la Coupe du monde – notre classement

Miroslav Klose compte-t-il parmi les tout meilleurs joueurs de l’histoire ? La réponse est non. En club, il a toujours été un très bon attaquant sans jamais atteindre le statut de véritable star, même si l’on considère sa carrière à la Lazio comme légendaire.

En sélection, cependant, Klose se révèle d’un tout autre calibre : un attaquant altruiste qui, malgré tout, trouve le chemin des filets à volonté. L’Allemand a ainsi inscrit 71 buts en 137 sélections. Fait marquant : 16 de ces réalisations ont été signées en phases finales de Coupe du monde, ce qui a permis au lauréat du Soulier d’or 2006 de détrôner Ronaldo et de devenir, au Brésil en 2014, le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Il a d’ailleurs coiffé le record sur le crâne lors de la démonstration allemande (7-1) face à la Seleção à Belo Horizonte, le soir même où il est devenu le premier joueur à prendre part à quatre demi-finales de Coupe du monde consécutives.

En matière de régularité, Klose se montre hors norme, et il ne pouvait espérer meilleure sortie de scène que ce sacre mondial face à l’Argentine en 2014.

Son record a depuis été égalé par Lionel Messi, ce qui ne lui pose aucun problème, puisqu’il se définit comme un « grand fan » du « génie » argentin.

Même s’il n’a jamais appartenu à cette catégorie d’exception, Klose, comme le soulignait Gary Lineker, était impressionnant dans les airs – il a inscrit cinq buts de la tête lors de la seule Coupe du monde 2002 – et un finisseur hors pair, toujours décisif pour son pays : l’Allemagne n’a jamais perdu un match dans lequel il a marqué.