Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé et le top 10 des joueurs de l’histoire de la Coupe du monde – notre classement

Qui sont les meilleurs parmi les meilleurs, la crème de la crème de la Coupe du monde ? Quels joueurs ont illuminé la plus grande scène du football comme nul autre ? Nous parlons ici des figures emblématiques qui ont laissé une empreinte indélébile non pas sur une seule Coupe du monde, mais sur plusieurs éditions.
Ci-dessous, GOAL tente l’impossible en classant les 10 meilleurs joueurs de l’histoire de la compétition, une tâche si ardue que, même aujourd’hui, nous nous demandons encore si nous avons vraiment eu toute notre tête en écartant des joueurs tels que Garrincha, Vava, Jairzinho, Romário, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Lothar Matthäus, Uwe Seeler, Michel Platini, Bobby Moore, Johan Cruyff et Mario Kempes !