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World Cup GOAT GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé et le top 10 des joueurs de l’histoire de la Coupe du monde – notre classement

Opinion
Coupe du monde
L. Messi
D. Maradona
Kylian Mbappé
Z. Zidane
F. Beckenbauer
Argentine
Brésil
Allemagne
France

La Coupe du monde est l’événement sportif suprême. Elle représente l’apogée du football professionnel, un tremplin pour les futures superstars, un crépuscule pour certains rêves et un berceau d’immortelles légendes. Un seul but, une passe décisive, un tacle opportun, un blocage héroïque ou une parade décisive peut propulser un joueur inconnu au rang de héros national, et inscrire son nom dans la mémoire collective de son pays pour l’éternité.

Qui sont les meilleurs parmi les meilleurs, la crème de la crème de la Coupe du monde ? Quels joueurs ont illuminé la plus grande scène du football comme nul autre ? Nous parlons ici des figures emblématiques qui ont laissé une empreinte indélébile non pas sur une seule Coupe du monde, mais sur plusieurs éditions.

Ci-dessous, GOAL tente l’impossible en classant les 10 meilleurs joueurs de l’histoire de la compétition, une tâche si ardue que, même aujourd’hui, nous nous demandons encore si nous avons vraiment eu toute notre tête en écartant des joueurs tels que Garrincha, Vava, Jairzinho, Romário, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Lothar Matthäus, Uwe Seeler, Michel Platini, Bobby Moore, Johan Cruyff et Mario Kempes !

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARGAFP

    10Miroslav Klose (Allemagne)

    Miroslav Klose compte-t-il parmi les tout meilleurs joueurs de l’histoire ? La réponse est non. En club, il a toujours été un très bon attaquant sans jamais atteindre le statut de véritable star, même si l’on considère sa carrière à la Lazio comme légendaire.

    En sélection, cependant, Klose se révèle d’un tout autre calibre : un attaquant altruiste qui, malgré tout, trouve le chemin des filets à volonté. L’Allemand a ainsi inscrit 71 buts en 137 sélections. Fait marquant : 16 de ces réalisations ont été signées en phases finales de Coupe du monde, ce qui a permis au lauréat du Soulier d’or 2006 de détrôner Ronaldo et de devenir, au Brésil en 2014, le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

    Il a d’ailleurs coiffé le record sur le crâne lors de la démonstration allemande (7-1) face à la Seleção à Belo Horizonte, le soir même où il est devenu le premier joueur à prendre part à quatre demi-finales de Coupe du monde consécutives.

    En matière de régularité, Klose se montre hors norme, et il ne pouvait espérer meilleure sortie de scène que ce sacre mondial face à l’Argentine en 2014.

    Son record a depuis été égalé par Lionel Messi, ce qui ne lui pose aucun problème, puisqu’il se définit comme un « grand fan » du « génie » argentin.

    Même s’il n’a jamais appartenu à cette catégorie d’exception, Klose, comme le soulignait Gary Lineker, était impressionnant dans les airs – il a inscrit cinq buts de la tête lors de la seule Coupe du monde 2002 – et un finisseur hors pair, toujours décisif pour son pays : l’Allemagne n’a jamais perdu un match dans lequel il a marqué.

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  • CUP-FR98-BRA-FRA-ZIDANE-DJORKAEFF-2AFP

    9Zinedine Zidane (France)

    Figure emblématique de l’histoire du football, Zinedine Zidane incarne à la fois l’élégance et l’impulsivité, incarnant le génie imparfait par excellence. Cette dualité s’est particulièrement illustrée lors de la Coupe du monde.

    Lors de son premier tournoi en 1998, il est expulsé dès la phase de poules pour avoir piétiné le Saoudien Fuad Anwar, risquant d’écourter son aventure. La France se hisse néanmoins en quarts de finale, puis Zidane, de retour, inscrit deux buts en finale et offre aux Bleus une victoire surprise contre le Brésil.

    Quatre ans plus tard, l’élimination dès le premier tour au Japon et en Corée du Sud a contraint le staff à le convaincre de revenir sur sa retraite internationale pour mener la campagne de 2006.

    « Ce que je vais dire peut paraître exagéré, mais c’est la vérité : Dieu existe et il est de retour en équipe de France », s’était enthousiasmé Thierry Henry avant le tournoi en Allemagne.

    Ses prestations, à la fois divines et décisives, ont propulsé les Bleus jusqu’en finale. Mais, à Berlin, il a de nouveau perdu son sang-froid : expulsé pour un coup de tête asséné à Marco Materazzi, qui avait insulté sa sœur.

    « Ma passion, mon tempérament et mon sang m’ont fait réagir », expliquera-t-il ensuite. Reste que sa vision du jeu, sa finesse et son sens du décisif lui valent, malgré tout, le Ballon d’or du tournoi.

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    8Gerd Müller (Allemagne)

    Gerd Müller est tout simplement le plus grand « chasseur de buts » que le football ait jamais connu. Cette légende du Bayern Munich était d’une rapidité fulgurante sur les cinq premiers mètres et, bien que petit et trapu, il se révélait incroyable dans les airs.

    Mais plus que tout, Müller possédait un instinct de buteur hors du commun, ce qui faisait de lui le prédateur par excellence de la surface de réparation. D’ailleurs, Franz Beckenbauer a admis qu’il était heureux d’avoir passé la quasi-totalité de sa carrière, en club comme en sélection, à jouer aux côtés de Müller plutôt que contre lui, car même lui n’arrivait jamais à contenir son compatriote à l’entraînement.

    Avec l’Allemagne, il affichait un ratio de buts par match époustouflant (69 réalisations en 62 rencontres), et il se montrait tout aussi prolifique en Coupe du monde.

    En 13 sélections réparties sur deux tournois, cet attaquant trapu a marqué à 14 reprises, dont le but de la victoire lors de la finale de 1974 contre les Pays-Bas, qui a permis à l’Allemagne de s’imposer à domicile.

    « J’ai marqué de plus beaux buts », a-t-il admis plus tard, « mais le plus important, c’est celui qui a fait de nous des champions du monde. » Un exploit qui a définitivement consacré son statut d’icône de la Coupe du monde.

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  • WC2002-GER-BRA-CAFU CUP-KISSAFP

    7Cafu (Brésil)

    En Italie, Cafu s'est vu attribuer le surnom de « Il Pendolino » (un train à grande vitesse), appellation parfaitement adaptée à ce latéral droit qui parcourait sans relâche les 90 minutes de chaque match le long de la ligne de touche. Sir Alex Ferguson a même plaisanté un jour en affirmant que le Brésilien devait posséder deux cœurs pour soutenir un tel rythme de travail.

    Phénomène de la nature, il a inspiré toute une génération d’arrières droits capables, comme lui, de jouer le rôle d’ailier supplémentaire sans jamais négliger leurs tâches défensives.

    Présent dans quatre Coupes du monde, il a disputé trois finales, un record. En 1994, il entre dès l’entame de la finale après la blessure de Jorginho et aide le Brésil à garder sa cage inviolée, ouvrant la voie au succès aux tirs au but contre l’Italie.

    À l’aube de France 98, il est considéré comme le meilleur arrière droit offensif de la planète. Bien que la Seleção s’incline en finale face aux Bleus, Cafu remporte sa deuxième Coupe du monde – et sa première en tant que capitaine – après la victoire 2-0 du Brésil contre l’Allemagne à Yokohama.

    Ce sacre couronnait sa carrière et, dans l’une des images les plus fortes de l’histoire du tournoi, il dominait la scène de sa hauteur en brandissant le trophée, debout, en équilibre précaire au sommet du podium, se disant en son for intérieur : « Mission accomplie ».

  • FOOTBALL-WORLD CUP-GERMANYAFP

    6Franz Beckenbauer (Allemagne)

    Glenn Hoddle a un jour affirmé que « la marque d'un grand joueur réside dans sa capacité à demeurer tout aussi efficace à travers différentes époques ». Il faisait référence à Franz Beckenbauer, qui a pris part à trois Coupes du monde consécutives au moment où le football connaissait de profonds bouleversements – et s'est illustré lors de ces trois tournois précisément parce qu'il était à l'avant-garde de cette évolution.

    « Der Kaiser », milieu de terrain aux multiples talents reconverti en défenseur, n’a peut-être pas inventé le poste de libéro, mais il en est devenu la référence absolue.

    Il a joué un rôle déterminant dans la deuxième place de l’Allemagne de l’Ouest lors de la Coupe du monde 1966, inscrivant quatre buts jusqu’en finale, avant de briller lors de la célèbre victoire contre l’Angleterre au Mexique quatre ans plus tard. Mais sa campagne reste surtout gravée dans les mémoires pour son courage : il disputa jusqu’au bout « le match du siècle » avec le bras luxé en écharpe, refusant de quitter le terrain alors que l’Allemagne avait déjà effectué ses deux remplacements autorisés lors de sa défaite épique en demi-finale contre l’Italie.

    Ainsi, si les observateurs neutres du monde entier furent dévastés de voir Johan Cruyff et les tenants du « football total » néerlandais s’incliner en finale de la Coupe du monde 1974, personne ne put contester que Beckenbauer méritait de soulever enfin le trophée après la victoire 2-1 de l’Allemagne de l’Ouest face aux Néerlandais à Munich. Comme le soulignait Karl-Heinz Rummenigge, il était « le joueur parfait », un footballeur complet alliant élégance et efficacité.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    5Kylian Mbappé (France)

    Kylian Mbappé n'a encore jamais remporté la Ligue des champions ni le Ballon d'Or, et il n'a que 27 ans. Cependant, le statut de légende de la Coupe du monde de l'attaquant français ne fait déjà plus aucun doute.

    Lors de sa première phase finale en Russie en 2018, Mbappé a été désigné Meilleur Jeune Joueur du Tournoi après avoir inscrit quatre buts durant le sacre des Bleus, dont une réalisation en finale. Il est ainsi devenu le premier adolescent à accomplir cet exploit depuis Pelé en 1958. « Bienvenue au club », avait alors tweeté l’icône brésilienne. « C’est génial d’avoir de la compagnie. »

    Quatre ans plus tard, il intègre un club encore plus exclusif, dont Sir Geoff Hurst était jusqu’alors le seul membre, en signant le deuxième triplé de l’histoire d’une finale de Coupe du monde. Si ce exploit n’a pas permis de conserver le titre, il lui a valu le Soulier d’or et porté son total à quatre buts en phases finales, record absolu dans la compétition.

    Il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avec 10 réalisations lors de l’édition 2026, pour porter son total à 22 buts en seulement 22 matchs. En raflant un deuxième Soulier d’or, il signe un doublé que nul n’avait encore réussi avant ce phénomène tricolore.

  • Brazilian forward Ronaldo celebrates after scoringAFP

    4Ronaldo (Brésil)

    La raison pour laquelle Ronaldo a été victime d’une crise convulsive avant la finale de la Coupe du monde 1998 reste un mystère. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que le match aurait été très différent si l’attaquant brésilien avait été dans les conditions mentales et physiques requises pour disputer la finale à Paris.

    À l’époque, aucun attaquant n’était plus redouté sur les terrains. « O Fenômeno » justifiait pleinement son surnom : une vitesse d’explosion digne d’un sprinteur, des qualités athlétiques hors norme et des talents d’ailier étincelants. Par conséquent, bien qu’il n’ait été que l’ombre de lui-même lors de la défaite 3-0 du Brésil face à la France, Ronaldo a tout de même été désigné meilleur joueur du tournoi grâce à une série de performances sensationnelles.

    Curieusement, il avait manqué le Ballon d’Or 2002, attribué à Oliver Kahn, mais le tournoi asiatique a été celui de sa rédemption : le numéro 9 brésilien a inscrit huit buts en sept matchs, dont un doublé en finale.

    «Je commence tout juste à réaliser ce qui vient de se passer», déclara l’avant-centre après avoir manqué près de quatre ans en raison de blessures à répétition. «Ma joie et mon émotion sont si grandes que j’ai du mal à y croire. J’ai déjà dit que ma grande victoire était de pouvoir rejouer au football, de courir à nouveau et de marquer des buts. Mais cette victoire, qui nous offre notre cinquième titre mondial, vient couronner mon retour au meilleur niveau et le travail de toute l’équipe.»

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    3Diego Maradona (Argentine)

    Personne n’a jamais dominé une Coupe du monde comme Diego Maradona en 1986. Au sommet de son art et enfin pleinement concentré sur le football, le joueur le plus doué que le ballon rond ait jamais connu allait offrir au monde un récital inoubliable.

    Maradona, alors connu pour son mode de vie hédoniste à Naples, s’est astreint pendant des mois à une préparation physique rigoureuse afin d’aborder Mexique 86 dans les meilleures dispositions et de se racheter après une campagne espagnole 1982 traumatisante, conclue par son expulsion face au Brésil lors du dernier match de groupe, au terme de cinq rencontres émaillées de fautes brutales.

    Au Mexique, rien ne l’arrête : l’Argentine inscrit 14 buts pour conquérir son deuxième titre, et son capitaine est directement impliqué dans 10 d’entre eux. Son doublé mythique en quart de finale contre l’Angleterre, avec un but de la « Main de Dieu » et une autre réalisation du gauche, reste gravé dans les annales.

    Son héritage sera toutefois terni par un contrôle antidopage positif lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, ce qui en fait l’une des figures les plus controversées du football. Cependant, son statut de légende de la Coupe du monde demeure incontestable. Sa carrière, pour reprendre les mots de son ancien coéquipier Jorge Valdano, a été « lui contre le monde », et, en 1986, c’est lui qui a gagné.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Lionel Messi (Argentine)

    Pendant plus de quinze ans, Lionel Messi a affiché un niveau d’excellence constant qui l’a distingué des autres joueurs de l’histoire du football. Cependant, son statut de plus grand joueur de tous les temps continuait d’être remis en question, car il n’avait toujours pas remporté de Coupe du monde. Messi était passé tout près en 2014, lorsqu’il avait reçu le Ballon d’or mais pas le trophée qu’il convoitait par-dessus tout, l’Argentine ayant subi une défaite cruelle en prolongation face à l’Allemagne à Rio de Janeiro.

    La fenêtre semblait se refermer après l’élimination en huitièmes de finale contre la France lors du Mondial 2018. Quatre ans plus tard, au Qatar, l’Argentin, alors âgé de 35 ans, a défié le temps en livrant la plus grande performance individuelle depuis Diego Maradona en 1986.

    Après avoir évité de justesse une élimination dès la phase de groupes, il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer dans chaquetourdela compétition : groupes, huitièmes, quarts, demies et finale. Il a par ailleurs été désigné homme du match à chaque rencontre à élimination directe, faisant de son deuxième Ballon d’Or (encore un record) une simple formalité.

    On s’attendait à ce qu’il quitte définitivement la scène internationale après avoir presque tiré un trait sur sa carrière au Qatar, couronnée par la victoire aux tirs au but face à la France. Pourtant, il est revenu pour une sixième phase finale, a mené les hommes de Lionel Scaloni vers une nouvelle finale grâce à huit buts et quatre passes décisives, et a ainsi consolidé son statut de plus grand joueur de l’histoire.

  • Pele Brazil Italy 1970 World Cup finalGOAL

    1Pelé (Brésil)

    Qui d’autre pourrait occuper la première place – du moins pour l’instant – si ce n’est celui que l’on surnomme « Le Roi » ? Pelé est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté trois Coupes du monde, et bien qu’il n’ait joué qu’un rôle mineur dans la victoire du Brésil en 1962 en raison d’une blessure, il a été la vedette des éditions de 1958 et 1970.

    À seulement 17 ans, il a brandi le trophée Jules Rimet en Suède, s’imposant d’abord dans le onze de la Seleção avant d’exploser lors des phases à élimination directe : but victorieux contre le Pays de Galles en quarts, triplé historique face à la France en demi-finale (5-2) et doublé en finale contre le pays hôte. Just Fontaine, auteur d’un record de 13 buts, a remporté le Soulier d’or, mais l’attaquant français a admis plus tard : « Quand j’ai vu Pelé, j’ai eu l’impression que je devrais raccrocher les crampons. »

    Douze ans plus tard, au Mexique, Pelé a signé son chef-d’œuvre : la sélection brésilienne, souvent considérée comme la meilleure équipe nationale de l’histoire, a dominé ses adversaires grâce au génie de son emblématique numéro 10, auteur de quatre buts au total, dont celui inscrit lors de la victoire emblématique 4-1 face à l’Italie en finale.

    « Avant la finale, je me suis dit : “Il est de chair et de sang, comme nous tous” », a raconté plus tard le défenseur italien Tarcisio Burgnich. « Mais j’avais tort. »