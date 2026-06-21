Lionel Messi, Pelé et le top 10 des joueurs de l'histoire de la Coupe du monde – notre classement

Qui sont les meilleurs parmi les meilleurs, la crème de la crème de la Coupe du monde ? Quels joueurs ont illuminé la plus grande scène du football comme nul autre ? Nous parlons ici des figures emblématiques qui ont laissé une empreinte indélébile non pas sur une seule Coupe du monde, mais sur plusieurs éditions.
Ci-dessous, GOAL relève le défi en classant les dix meilleurs joueurs de l’histoire de la compétition, une sélection si délicate que, même aujourd’hui, nous nous interrogeons : avons-nous vraiment gardé tout notre discernement en laissant de côté des génies comme Garrincha, Vavá, Jairzinho, Romário, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Lothar Matthäus, Uwe Seeler, Michel Platini, Bobby Moore, Johan Cruyff ou Mario Kempes ?