Lionel Messi, Pelé et le top 10 des joueurs de l'histoire de la Coupe du monde – notre classement

Miroslav Klose compte-t-il parmi les tout meilleurs joueurs de l’histoire ? La réponse est non. En club, il s’est toujours montré très efficace devant le but sans pour autant atteindre le statut de star planétaire, même si les supporters de la Lazio le considèrent comme une légende.

En sélection nationale, en revanche, Klose se révélait d’une autre trempe : altruiste, il n’en marquait pas moins à volonté. L’Allemand a ainsi inscrit 71 buts en 137 sélections. Fait remarquable : 16 de ces buts ont été marqués en phases finales de Coupe du monde, ce qui a permis au vainqueur du Soulier d’or 2006 de détrôner Ronaldo en tant que meilleur buteur de l’histoire de la compétition lors du Mondial 2014 au Brésil.

Il a d’ailleurs établi ce record lors de la victoire éclatante 7-1 contre la Seleção à Belo Horizonte, le soir même où il est devenu le premier joueur à prendre part à quatre demi-finales consécutives de Coupe du monde.

Sa régularité le place parmi les plus grands, et il a conclu sa carrière internationale en apothéose en offrant à l’Allemagne le titre suprême face à l’Argentine en 2014.

Son record a depuis été égalé par Lionel Messi, ce qui n’empêche pas Klose de se déclarer « grand fan » du « génie » argentin.

S’il n’a jamais appartenu à cette catégorie d’élite, il restera, comme le souligne Gary Lineker, un spécialiste des airs (cinq têtes victorieuses lors de la seule Coupe du monde 2002) et un « renard des surfaces » redoutable, toujours décisif pour son pays : l’Allemagne n’a jamais perdu quand il a trouvé le chemin des filets.