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World Cup GOAT GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Lionel Messi, Pelé et le top 10 des joueurs de l'histoire de la Coupe du monde – notre classement

Opinion
Coupe du monde
L. Messi
D. Maradona
Kylian Mbappé
Z. Zidane
F. Beckenbauer
Argentine
Brésil
Allemagne
France
FEATURES

La Coupe du monde est l’événement sportif suprême. Elle représente le summum du football professionnel, un tremplin pour les futures superstars, un crépuscule pour certains rêves et un berceau de légendes immortelles. Un but, une passe, un tacle, un blocage ou une parade peut propulser un joueur obscur au rang de héros national, et inscrire son nom dans la mémoire collective de son pays pour l’éternité.

Qui sont les meilleurs parmi les meilleurs, la crème de la crème de la Coupe du monde ? Quels joueurs ont illuminé la plus grande scène du football comme nul autre ? Nous parlons ici des figures emblématiques qui ont laissé une empreinte indélébile non pas sur une seule Coupe du monde, mais sur plusieurs éditions.

Ci-dessous, GOAL relève le défi en classant les dix meilleurs joueurs de l’histoire de la compétition, une sélection si délicate que, même aujourd’hui, nous nous interrogeons : avons-nous vraiment gardé tout notre discernement en laissant de côté des génies comme Garrincha, Vavá, Jairzinho, Romário, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Lothar Matthäus, Uwe Seeler, Michel Platini, Bobby Moore, Johan Cruyff ou Mario Kempes ?

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARGAFP

    10Miroslav Klose (Allemagne)

    Miroslav Klose compte-t-il parmi les tout meilleurs joueurs de l’histoire ? La réponse est non. En club, il s’est toujours montré très efficace devant le but sans pour autant atteindre le statut de star planétaire, même si les supporters de la Lazio le considèrent comme une légende.

    En sélection nationale, en revanche, Klose se révélait d’une autre trempe : altruiste, il n’en marquait pas moins à volonté. L’Allemand a ainsi inscrit 71 buts en 137 sélections. Fait remarquable : 16 de ces buts ont été marqués en phases finales de Coupe du monde, ce qui a permis au vainqueur du Soulier d’or 2006 de détrôner Ronaldo en tant que meilleur buteur de l’histoire de la compétition lors du Mondial 2014 au Brésil.

    Il a d’ailleurs établi ce record lors de la victoire éclatante 7-1 contre la Seleção à Belo Horizonte, le soir même où il est devenu le premier joueur à prendre part à quatre demi-finales consécutives de Coupe du monde.

    Sa régularité le place parmi les plus grands, et il a conclu sa carrière internationale en apothéose en offrant à l’Allemagne le titre suprême face à l’Argentine en 2014.

    Son record a depuis été égalé par Lionel Messi, ce qui n’empêche pas Klose de se déclarer « grand fan » du « génie » argentin.

    S’il n’a jamais appartenu à cette catégorie d’élite, il restera, comme le souligne Gary Lineker, un spécialiste des airs (cinq têtes victorieuses lors de la seule Coupe du monde 2002) et un « renard des surfaces » redoutable, toujours décisif pour son pays : l’Allemagne n’a jamais perdu quand il a trouvé le chemin des filets.

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  • CUP-FR98-BRA-FRA-ZIDANE-DJORKAEFF-2AFP

    9Zinédine Zidane (France)

    Figure majeure de l’histoire du football, Zinédine Zidane incarne à la fois l’élégance et l’impulsivité, incarnant le génie imparfait par excellence. Cette dualité s’est particulièrement exprimée lors de la Coupe du monde.

    En 1998, son premier tournoi majeur a failli s’arrêter net après un carton rouge stupide reçu en phase de groupes pour avoir piétiné le Saoudien Fuad Anwar. La France s’est néanmoins qualifiée pour les quarts de finale sans lui, puis le meneur a offert aux Bleus le titre mondial en inscrivant un doublé lors de la victoire surprise en finale contre le Brésil.

    Quatre ans plus tard, une élimination surprise dès le premier tour au Japon et en Corée du Sud a contraint les Bleus à le convaincre de sortir de sa retraite internationale pour la Coupe du monde 2006.

    « Ce que je vais dire peut paraître exagéré, mais c’est la vérité : Dieu existe et il est de retour en équipe de France », s’était enthousiasmé Thierry Henry avant le tournoi en Allemagne.

    Ses performances, à la fois lumineuses et faciles, ont ensuite porté les Bleus jusqu’en finale. Mais, à Berlin, il a de nouveau perdu son sang-froid : expulsé après un coup de tête asséné à Marco Materazzi, qui avait insulté sa sœur.

    « Ma passion, mon tempérament et mon sang m’ont fait réagir », expliquera-t-il plus tard. Reste que sa vision du jeu, sa finesse et son sens du décisif lui valurent, malgré tout, le Ballon d’or du tournoi.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    8Kylian Mbappé (France)

    Kylian Mbappé n’a encore jamais remporté la Ligue des champions ni le Ballon d’Or, malgré ses 27 ans. Pourtant, son statut de légende de la Coupe du monde est déjà acquis.

    Lors de sa première phase finale en Russie en 2018, il a été désigné Meilleur Jeune Joueur du tournoi après avoir inscrit quatre buts durant le triomphe des Bleus, dont une réalisation en finale. Il est ainsi devenu le premier adolescent à réussir cet exploit depuis Pelé en 1958. « Bienvenue au club », avait alors tweeté l’icône brésilienne. « C’est génial d’avoir de la compagnie. »

    Quatre ans plus tard, il a rejoint le cercle très fermé des auteurs d’un triplé en finale de Coupe du monde, dont Geoff Hurst était jusqu’alors le seul membre. Si ce exploit n’a pas permis de conserver le titre, il lui a valu le Soulier d’or et porté son total à quatre buts en phases finales, record historique de la compétition.

    Après avoir ouvert sa troisième campagne par un doublé contre le Sénégal, Mbappé occupe désormais la quatrième place ex aequo du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 14 buts en seulement 15 matchs en phase finale. Il est donc presque certain qu’il battra également ce record, et ce, très prochainement.

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    7Gerd Müller (Allemagne)

    Gerd Müller demeure, sans contestation possible, le plus grand « chasseur de buts » que le football ait jamais connu. Légende du Bayern Munich, il se distinguait par une accélération fulgurante sur les premiers mètres et, malgré sa petite taille, dominait dans les airs.

    Mais plus que tout, Müller possédait un instinct de buteur hors du commun, ce qui faisait de lui le prédateur ultime de la surface de réparation. D’ailleurs, Franz Beckenbauer a admis qu’il était heureux d’avoir passé la quasi-totalité de sa carrière, en club comme en sélection, aux côtés de Müller plutôt que face à lui, car même lui n’arrivait jamais à contenir son compatriote à l’entraînement.

    Avec l’Allemagne, il affiche un ratio impressionnant de 69 buts en 62 matchs, et sa productivité ne faiblit pas en Coupe du monde.

    En 13 matches disputés lors de deux éditions de la compétition, l’avant-centre trapu a trouvé le chemin des filets à 14 reprises, dont la fameuse réalisation décisive en finale 1974 face aux Pays-Bas, offrant à l’Allemagne un sacre à domicile.

    « J’ai marqué de plus beaux buts », reconnaîtra Müller, « mais le plus important, c’est celui qui a fait de nous des champions du monde. » Une réalisation décisive qui a définitivement ancré sa légende dans l’histoire de la Coupe du monde.

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    6Cafu (Brésil)

    En Italie, Cafu s’est vu surnommer « Il Pendolino » (un train à grande vitesse), un surnom qui convenait parfaitement à cet arrière droit qui semblait passer les 90 minutes de chaque match à faire des allers-retours le long de la ligne de touche. Sir Alex Ferguson a même plaisanté un jour en disant que le Brésilien devait avoir deux cœurs pour pouvoir maintenir un rythme de travail aussi remarquable.

    Phénomène de nature, il a inspiré une génération d’arrières droits capables, comme lui, de jouer le rôle d’ailier supplémentaire sans jamais négliger leurs devoirs défensifs.

    Inépuisable et admiré de tous, il a pris part à quatre Coupes du monde et disputé trois finales, un record. Il n’était pas titulaire lors de la finale 1994, mais a remplacé Jorginho dès l’entame du match et a contribué au clean sheet brésilien, synonyme de victoire aux tirs au but contre l’Italie.

    À l’aube de France 98, il est reconnu comme le meilleur arrière droit offensif de la planète. Bien que la Seleção s’incline en finale face aux Bleus, Cafu conquiert sa deuxième Coupe du monde – et sa première en tant que capitaine – grâce au succès 2-0 sur l’Allemagne à Yokohama.

    Ce triomphe couronna sa carrière et offrit une image restée dans les annales : dominant la scène de sa grande taille, il souleva le trophée depuis le sommet du podium, en équilibre précaire, se disant en son for intérieur : « Mission accomplie ».

  • FOOTBALL-WORLD CUP-GERMANYAFP

    5Franz Beckenbauer (Allemagne)

    Glenn Hoddle a affirmé un jour que « la marque d’un grand joueur, c’est sa capacité à rester tout aussi efficace à travers différentes époques ». Il évoquait Franz Beckenbauer, qui a disputé trois Coupes du monde consécutives à une période où le football évoluait profondément – et s’est distingué dans ces trois tournois parce qu’il était à l’avant-garde de ce changement.

    « Der Kaiser », milieu polyvalent reconverti avec brio en défenseur, n’a certes pas inventé le poste de libéro, mais il l’a élevé à son apogée.

    Il joue un rôle clé dans la deuxième place de l’Allemagne de l’Ouest en 1966, inscrivant quatre buts jusqu’en finale, puis se distingue lors de la victoire mémorable contre l’Angleterre au Mexique quatre ans plus tard. On retient surtout sa participation intégrale au « match du siècle » contre l’Italie, en demi-finale, qu’il disputa avec le bras luxé en écharpe, refusant de sortir alors que l’Allemagne avait déjà effectué ses deux remplacements.

    Lors de la finale 1974, le monde, attaché à Johan Cruyff et au football total néerlandais, vit les Bataves s’incliner 2-1 à Munich. Pourtant, tous s’accordaient à reconnaître que Beckenbauer méritait enfin de soulever le trophée. Comme le soulignait Karl-Heinz Rummenigge, il était « le joueur parfait », un footballeur complet alliant élégance et efficacité.

  • Brazilian forward Ronaldo celebrates after scoringAFP

    4Ronaldo (Brésil)

    La raison pour laquelle Ronaldo a été victime d’une crise convulsive avant la finale de la Coupe du monde 1998 reste un mystère. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que le match aurait pris une tout autre tournure si l’attaquant brésilien avait été dans les conditions mentales et physiques requises pour disputer la finale à Paris.

    À l’époque, aucun avant-centre n’inspirait plus la crainte dans le monde du football. « O Fenômeno » justifiait pleinement son surnom : un joueur unique, alliant la vitesse explosive d’un sprinteur à la technique raffinée d’un ailier. Par conséquent, bien qu’il n’ait été que l’ombre de lui-même lors de la défaite 3-0 du Brésil face à la France, Ronaldo a tout de même été désigné meilleur joueur du tournoi grâce à une série de performances sensationnelles.

    Curieusement, il avait manqué le Ballon d’Or 2002, attribué à Oliver Kahn, mais le tournoi asiatique avait surtout acté sa rédemption : huit buts en sept matchs, dont un doublé en finale.

    « Je commence peu à peu à réaliser ce qui vient de se passer », déclara l’avant-centre après avoir manqué près de quatre ans en raison de blessures à répétition. « Ma joie et mes émotions sont si intenses qu’il m’est difficile de les comprendre. J’ai déjà dit que ma grande victoire était de pouvoir rejouer au football, de courir à nouveau et de marquer à nouveau des buts. Mais cette victoire, qui nous vaut notre cinquième titre mondial, vient couronner mon retour au meilleur niveau et le travail de toute l’équipe. »

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    3Diego Maradona (Argentin)

    Personne n’a jamais autant dominé une Coupe du monde que Diego Maradona en 1986. Au sommet de son art et, surtout, entièrement concentré sur le football, le plus grand génie que le ballon rond ait connu a alors effacé le souvenir d’un traumatisme vieux de quatre ans.

    Alors qu’il menait à Naples une vie notoirement hédoniste, il s’est astreint pendant des mois à une préparation physique rigoureuse pour arriver au Mexique en pleine possession de ses moyens et effacer le traumatisme de son expulsion lors du dernier match de groupe face au Brésil, en Espagne quatre ans plus tôt, après une série de fautes brutales subies au fil de ses cinq sorties.

    Au Mexique, il fut tout simplement imparable : l’Argentine inscrivit 14 buts pour conquérir son deuxième titre, et son capitaine fut impliqué dans 10 d’entre eux. Son doublé mythique en quart de finale contre l’Angleterre, avec un but de la « Main de Dieu » suivi d’une pépite du gauche, reste gravé dans les annales.

    Son héritage sera toutefois terni par un contrôle antidopage positif lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, et il demeure l’une des figures les plus controversées du football. Reste que son statut de légende de la Coupe du monde demeure incontestable. Sa carrière entière, pour reprendre les mots de son ancien coéquipier Jorge Valdano, a été un combat « lui contre le monde » ; en 1986, au Mexique, c’est lui qui a gagné.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Lionel Messi (Argentine)

    Pendant plus de quinze ans, Lionel Messi a affiché un niveau d’excellence constant qui l’a distingué des autres joueurs de l’histoire du football. Cependant, son statut de plus grand joueur de tous les temps continuait d’être remis en question, car il n’avait toujours pas remporté de Coupe du monde. Messi était passé tout près en 2014, lorsqu’il avait reçu le Ballon d’or mais pas le trophée qu’il convoitait par-dessus tout, l’Argentine ayant subi une défaite cruelle en prolongation face à l’Allemagne à Rio de Janeiro.

    Sa fenêtre de tir semblait se refermer après l’élimination en huitièmes de finale face à la France lors du Mondial 2018. Quatre ans plus tard, au Qatar, le natif de Rosario a défié le temps en livrant la plus grande performance individuelle depuis Diego Maradona en 1986.

    Après avoir évité de justesse une sortie prématurée au premier tour, il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer en phase de groupes, en huitièmes, en quarts, en demies et en finale. Il a également été désigné homme du match à chaque rencontre à élimination directe, faisant de son deuxième Ballon d’or (un record) une simple formalité.

    Beaucoup pensaient que Messi quitterait la scène internationale après avoir presque tiré un trait sur sa carrière au Qatar grâce à la victoire aux tirs au but contre la France, mais il est revenu pour une sixième phase finale et a déjà égalé Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du tournoi. Il a donc désormais de réelles chances de devenir, bientôt, le « GOAT » (le plus grand de tous les temps) du football et de trôner seul au sommet de ce classement prestigieux.

  • Pele Brazil Italy 1970 World Cup finalGOAL

    1Pelé (Brésil)

    Qui d’autre pourrait être n° 1 – pour l’instant, du moins – si ce n’est celui que l’on surnomme « Le Roi » ? Pelé est le seul joueur de l’histoire à avoir participé à trois victoires en Coupe du monde, et bien qu’il n’ait joué qu’un rôle mineur dans le sacre du Brésil en 1962 en raison d’une blessure, il a été la vedette des éditions de 1958 et 1970.

    À seulement 17 ans, il soulève le trophée Jules Rimet en Suède, s’imposant d’abord dans le onze titulaire de la Seleção avant de briller en phase à élimination directe : but de la victoire contre le Pays de Galles en quarts, triplé historique lors du 5-2 face à la France en demies, et doublé en finale contre les hôtes. Just Fontaine, meilleur buteur du tournoi avec 13 réalisations, a reconnu plus tard : « Quand j’ai vu Pelé, j’ai eu l’impression que je devrais raccrocher les crampons. »

    Douze ans plus tard, au Mexique, Pelé a signé son chef-d’œuvre : celle qui est souvent considérée comme la meilleure sélection de l’histoire a tout balayé sur son passage grâce au génie de son numéro 10 emblématique, auteur de quatre buts au total, dont une réalisation lors de la victoire légendaire 4-1 contre l’Italie en finale.

    « Avant le match, je me disais : “Il est de chair et de sang, comme nous tous” », a reconnu plus tard le défenseur azzurri Tarcisio Burgnich. « Mais j’avais tort. »