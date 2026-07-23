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Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo participeront-ils à la Coupe du monde 2030 ? Une prédiction formulée par une ancienne star de la MLS et de la Premier League, qui admet vouloir « remporter des trophées »
Quel âge auront Messi et Ronaldo en 2030 ?
La star portugaise Ronaldo aura 45 ans lorsque la compétition phare de la FIFA reviendra sur le devant de la scène. Son éternel rival, la star sud-américaine Messi, fêtera quant à lui ses 43 ans dans quatre ans.
Au vu de leur palmarès respectif, il serait présomptueux d’écarter toute possibilité pour ces deux légendes. Le temps finira toutefois par les rattraper.
Ronaldo dispose encore d’un an de contrat avec Al-Nassr, champion de Saudi Pro League, et n’a laissé filtrer aucun indice sur une éventuelle retraite, tandis que Messi est sous contrat avec l’Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, jusqu’en 2028.
Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus – qui a travaillé avec CR7 au Moyen-Orient la saison dernière – laisse la porte ouverte à ce numéro 7 emblématique pour qu’il prolonge sa carrière internationale jusqu’à l’Euro 2028. Côté argentin, on espère voir Messi porter encore son total de sélections, déjà fixé à 207.
Pour l’instant, aucune des deux légendes ne semble pressée de prendre une décision définitive. La Coupe du monde 2030, coorganisée par le Portugal, pourrait constituer un ultime rendez-vous pour Ronaldo, tandis que Messi, fraîchement battu en finale, reste à la recherche d’un deuxième titre mondial.
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Ronaldo ou Messi participeront-ils à la Coupe du monde 2030 ?
L’un ou l’autre portera-t-il encore les couleurs de son pays lorsque la prochaine Coupe du monde ouvrira ses portes ? Interrogé sur le sujet, Silvestre, ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United et ex-star de la MLS, s’est confié àGOAL dans le cadre d’un partenariat avec BetVictor Online Casino : « Je pense qu’ils doivent réfléchir à leur héritage. D’un point de vue sportif, je ne pense pas qu’il soit raisonnable d’essayer de continuer à jouer.
Les exigences physiques sont bien trop élevées, contrairement aux exigences techniques. Sur le plan athlétique, c’est éprouvant. Je ne m’attends donc pas à les voir disputer la prochaine Coupe du monde dans quatre ans. »
Silvestre a ajouté, au sujet de la prolongation de la carrière en club de Messi et Ronaldo, qui continuent de remporter des trophées à ce niveau : « À part la Coupe du monde, qui a lieu tous les quatre ans, je ne prévois pas de fin à leur carrière.
Ces joueurs sont animés par une passion débordante pour le football. Ils demeurent décisifs et entièrement investis dans leur métier. Leur unique objectif est de briller et de conquérir de nouveaux titres. Je ne les imagine pas hang up their boots de sitôt. »
Comment Ronaldo et Messi ont réagi à la déception de la Coupe du monde 2026
Après l’élimination du Portugal par l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo a réagi avec lucidité : « Je suis triste de partir ainsi, mais j’ai tout donné, j’ai toujours fait de mon mieux. Je pars la conscience tranquille. C’est ça, le football, c’est la vie d’un footballeur. Parfois on gagne, parfois on perd. Il faut aller de l’avant. C’était ma dernière Coupe du monde, oui. »
Après l’élimination de l’Argentine face à l’Espagne, Messi a publié un message sur les réseaux sociaux : « La douleur est immense, et cette blessure mettra du temps à cicatriser. Mais je garde aussi en mémoire toutes les belles choses. Les matchs que nous avons renversés en donnant tout ce que nous avions – des moments qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires – et le soutien de tout un pays qui, combiné au travail acharné et aux efforts de ce groupe, nous a ramenés une nouvelle fois parmi l’élite mondiale. Il est difficile d’apprécier pleinement notre exploit pour l’instant, mais ce groupe a atteint deux finales de Coupe du monde consécutives.
« Merci du fond du cœur pour tous vos messages de soutien. Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que nation et à faire front commun, partageant l’immense fierté d’être Argentins. Je tiens également à féliciter l’Espagne pour sa victoire dans ce championnat. »
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Lionel Messi et Cristiano Ronaldo poursuivent leur carrière respective au sein de l’Inter Miami et d’Al-Nassr.
Aucun indice n’a été donné quant à leurs projets futurs sur la scène internationale, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni ayant lui aussi éludé le sujet après être rentré en Amérique du Sud pour fêter cette victoire avec ses fidèles supporters.
Ronaldo et Messi, jamais avares d’un défi, se délectent des occasions de faire taire les sceptiques et d’écrire une nouvelle page des annales. Toutefois, il serait surprenant de les voir disputer une septième Coupe du monde en 2030.
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