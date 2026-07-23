La star portugaise Ronaldo aura 45 ans lorsque la compétition phare de la FIFA reviendra sur le devant de la scène. Son éternel rival, la star sud-américaine Messi, fêtera quant à lui ses 43 ans dans quatre ans.

Au vu de leur palmarès respectif, il serait présomptueux d’écarter toute possibilité pour ces deux légendes. Le temps finira toutefois par les rattraper.

Ronaldo dispose encore d’un an de contrat avec Al-Nassr, champion de Saudi Pro League, et n’a laissé filtrer aucun indice sur une éventuelle retraite, tandis que Messi est sous contrat avec l’Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, jusqu’en 2028.

Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus – qui a travaillé avec CR7 au Moyen-Orient la saison dernière – laisse la porte ouverte à ce numéro 7 emblématique pour qu’il prolonge sa carrière internationale jusqu’à l’Euro 2028. Côté argentin, on espère voir Messi porter encore son total de sélections, déjà fixé à 207.

Pour l’instant, aucune des deux légendes ne semble pressée de prendre une décision définitive. La Coupe du monde 2030, coorganisée par le Portugal, pourrait constituer un ultime rendez-vous pour Ronaldo, tandis que Messi, fraîchement battu en finale, reste à la recherche d’un deuxième titre mondial.