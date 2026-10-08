Le stade a joué un rôle central tout au long du parcours de Messi depuis qu’il y a ouvert son compteur face à l’Uruguay en 2008. L’enceinte est devenue le lieu où il s’est montré le plus prolifique à domicile, avec 19 buts en 28 apparitions, dont des triplés mémorables contre la Bolivie. Ce lien a connu une conclusion à la hauteur devant un stade comble, lorsque le vétéran a fait ses adieux avec un but et deux passes décisives lors d’une victoire 3-0 contre le Bénin.