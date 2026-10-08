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Lionel Messi nommé membre honoraire de River Plate alors que sa légendaire carrière avec l’Argentine atteint une conclusion émouvante au Monumental
Un hommage historique couronne un adieu iconique
La direction de River a officiellement intronisé Messi comme membre honoraire du club quelques instants avant le coup d’envoi contre le Bénin. La présentation privée a eu lieu dans le bureau présidentiel de l’Estadio Monumental aux côtés de Stefano Di Carlo. L’attaquant a reçu une carte de membre institutionnelle, une plaque commémorative et un maillot spécial du 125e anniversaire floqué de son nom de famille et de l’emblématique numéro 10.
- Getty Images Sport
Les Giants rendent hommage à une légende
Di Carlo a remis cette prestigieuse distinction au nom de chaque membre et supporter de River Plate. Cet hommage a servi de remerciement sincère pour plus de deux décennies de service sous les couleurs bleu ciel et blanc. Ce moment, le mardi 6 octobre, a souligné le respect absolu du géant de Buenos Aires envers la figure emblématique du football argentin moderne.
Un lien monumental définit l’héritage international
Le stade a joué un rôle central tout au long du parcours de Messi depuis qu’il y a ouvert son compteur face à l’Uruguay en 2008. L’enceinte est devenue le lieu où il s’est montré le plus prolifique à domicile, avec 19 buts en 28 apparitions, dont des triplés mémorables contre la Bolivie. Ce lien a connu une conclusion à la hauteur devant un stade comble, lorsque le vétéran a fait ses adieux avec un but et deux passes décisives lors d’une victoire 3-0 contre le Bénin.
- AFP
L’attention se porte de nouveau sur la MLS
Ses obligations internationales étant désormais officiellement terminées, le joueur de 39 ans retourne immédiatement aux États-Unis pour retrouver l’Inter Miami. Le club floridien comptera énormément sur sa présence pour s’assurer la meilleure position possible avant les prochains play-offs de la MLS Cup. Il doit maintenant relever un premier défi immédiat : gérer sa condition physique lors d’une fin de saison nationale exigeante avant d’aborder la phase à élimination directe.
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