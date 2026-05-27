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Lionel Messi ne sera pas « à 100 % de ses capacités » pour le rassemblement de l’Argentine en vue de la Coupe du monde, a reconnu Lionel Scaloni
La course contre la montre de Messi pour être en forme pour la Coupe du monde 2026
Huit fois lauréat du Ballon d’Or, Lionel Messi a été remplacé lors d’un match haletant et chaotique ponctué de dix buts contre le Philadelphia Union, suscitant immédiatement des inquiétudes sur sa disponibilité pour le tournoi estival. L’entraîneur Lionel Scaloni a fait le point sur l’état de santé de son joueur phare, confirmant que, si la blessure ne semble pas grave, Messi n’est pas encore à 100 % de ses capacités.
« Les premières nouvelles ne sont pas tout à fait mauvaises », a déclaré Scaloni lors d’une interview accordée à DSports. « Nous devons maintenant attendre de voir comment il évolue, en attendant les résultats d’examens complémentaires qui confirmeront ou non les premiers rapports médicaux. »
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Problème aux ischio-jambiers pour la star de l'Inter Miami
L’attaquant chevronné a dû quitter ses partenaires à la 73^e minute du match remporté 6-4 face au Philadelphia Union, après avoir ressenti une gêne à la suite d’un coup franc. L’Inter Miami a ensuite précisé que son capitaine souffrait d’une surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau du tendon d’Achille gauche.
Malgré ce contretemps, Scaloni espère toujours pouvoir aligner son capitaine pour le premier match du groupe J contre l’Algérie, le 16 juin, même s’il ne sera pas à 100 % de ses capacités. « Nous aurions tous souhaité que Messi rejoigne le groupe en pleine forme, mais ce n’est pas la réalité », a ajouté Scaloni. « Il n’est d’ailleurs pas le seul : plusieurs joueurs ne se sont pas encore totalement remis de leurs blessures. Notre priorité absolue est désormais leur rééducation afin de nous assurer qu’ils arrivent à la Coupe du monde en pleine forme. »
La liste des blessés de Scaloni ne cesse de s'allonger
Les problèmes physiques au sein de l’effectif argentin s’étendent à plusieurs cadres, créant un véritable casse-tête pour Scaloni à quatre jours de l’annonce officielle de sa liste, fixée au 2 juin. Le gardien d’Aston Villa, Emiliano Martínez, a certes fracturé son annulaire droit lors de l’échauffement précédant la finale de la Ligue Europa, mais il devrait tout de même être opérationnel pour le premier match du tournoi. Plus préoccupant est le cas du capitaine de Tottenham, Cristian Romero, qui lutte contre le temps pour soigner une entorse ligamentaire au genou droit.
Sur les côtés, Nahuel Molina (Atlético Madrid) et Gonzalo Montiel (River Plate) soignent encore des problèmes musculaires. Le milieu de terrain de Côme, Nico Paz, a manqué la dernière journée de Serie A en raison d’une blessure au genou, tandis que Nicolas González entame seulement la phase finale de sa convalescence après une déchirure musculaire. Cette série de pépins physiques a poussé le staff technique à élaborer un plan d’urgence pour les rencontres de préparation face au Honduras et à l’Islande.
- AFP
Remplacements d’urgence et solutions de repli
Pour parer à toute éventualité, Scaloni a élargi son groupe en vue des prochains matchs amicaux en convoquant plusieurs jeunes espoirs comme solutions de secours. Le sélectionneur a appelé le duo de River Plate, Santiago Beltrán et Joaquín Férnandez, ainsi que Nicolás Capaldo (Hambourg) et Agustín Giay (Palmeiras). Ces joueurs assureront la relève tandis que les cadres poursuivront leur rééducation intensive au centre d’entraînement de la fédération.
Scaloni a expliqué la stratégie derrière ces convocations de dernière minute, soulignant la volatilité de la situation. « Même s’ils sont jeunes et que nous les considérons comme de futurs joueurs de l’équipe nationale, nous les convoquons parce qu’il pourrait se passer quelque chose entre le moment où la liste initiale de l’équipe est finalisée et notre premier match », a noté Scaloni. « C’est une période pendant laquelle nous avons encore la possibilité d’apporter des changements. »