Huit fois lauréat du Ballon d’Or, Lionel Messi a été remplacé lors d’un match haletant et chaotique ponctué de dix buts contre le Philadelphia Union, suscitant immédiatement des inquiétudes sur sa disponibilité pour le tournoi estival. L’entraîneur Lionel Scaloni a fait le point sur l’état de santé de son joueur phare, confirmant que, si la blessure ne semble pas grave, Messi n’est pas encore à 100 % de ses capacités.

« Les premières nouvelles ne sont pas tout à fait mauvaises », a déclaré Scaloni lors d’une interview accordée à DSports. « Nous devons maintenant attendre de voir comment il évolue, en attendant les résultats d’examens complémentaires qui confirmeront ou non les premiers rapports médicaux. »