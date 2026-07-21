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Lionel Messi ne participera pas au MLS All-Star Game : la superstar de l'Inter Miami entame une période de repos après ses exploits en Coupe du monde avec l'Argentine
Les Herons s'accordent une pause cruciale
Selon ESPN, le capitaine argentin Messi et son coéquipier de l’Inter Miami, De Paul, s’accorderont bientôt un temps de repos bien mérité après leur parcours éprouvant jusqu’en finale de la Coupe du monde aux États-Unis. Messi a disputé l’intégralité des 120 minutes lors de la défaite 1-0 de l’Argentine contre l’Espagne dimanche, en prolongation, bouclant ainsi le tournoi avec un bilan impressionnant de huit buts et quatre passes décisives. L’article confirme que la superstar manquera à coup sûr les matchs de MLS de cette semaine contre le Chicago Fire et le CF Montréal, ainsi que le MLS All-Star Game le 29 juillet.
- AFP
La FIFA confirme son mandat de redressement
Cette mesure de protection fait suite aux pressions exercées par la FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs, qui avait exigé une trêve de 21 jours après la fin de la saison afin de minimiser les risques de blessures, une demande à laquelle l'instance dirigeante du football mondial a donné suite à l'issue d'une réunion extraordinaire en 2025.
Concernant la réglementation du calendrier international des matchs, la FIFA a déclaré : « La FIFA et les syndicats de joueurs ont examiné les projets communs à venir impliquant l’instance dirigeante du football mondial et les organisations représentant les joueurs, en mettant particulièrement l’accent sur le repos et la récupération des joueurs, ainsi que sur les compétitions s’inscrivant dans le cadre du calendrier international des matchs (IMC).
« Un consensus existe sur la nécessité d’accorder au moins 72 heures de repos entre les matchs et de garantir aux joueurs une période de congé d’au moins 21 jours en fin de saison. Cette trêve sera gérée au cas par cas par chaque club et les joueurs concernés, en fonction de leurs calendriers de matchs et dans le respect des conventions collectives applicables. »
Le capitaine revient sur son parcours
Bien qu’il n’ait pas réussi à conserver son titre mondial, Messi est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur à avoir disputé trois finales de Coupe du monde différentes en tant que titulaire. Revenant sur cette campagne dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux après le tournoi, la légende a déclaré : « La douleur est immense et il faudra du temps pour que cette blessure cicatrise. Mais je chéris également tous les bons moments.
Je garde en mémoire ces matchs que nous avons renversés en donnant tout, et qui resteront à jamais gravés dans nos têtes ; cette ferveur d’un pays entier qui, ajoutée au travail acharné de ce groupe, nous a ramenés parmi l’élite mondiale.
« Merci infiniment, du fond du cœur, pour chaque message de soutien et chaque mot d’encouragement. Une fois encore, nous avons su nous unir en tant que nation et faire bloc, partageant cette immense fierté d’être Argentins. Je tiens également à féliciter l’Espagne pour son titre de championne. »
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Le Miami FC doit composer avec les absences de ses joueurs clés.
Bien que la durée exacte de la pause de trois semaines recommandée fasse encore l’objet de discussions avec le club, cette décision garantit que Messi et De Paul ne participeront pas à deux rencontres nationales, ainsi qu’au match des étoiles de la MLS contre la Liga MX. L’Inter Miami doit donc s’adapter rapidement en l’absence de deux piliers essentiels pendant une période cruciale, les Herons occupant actuellement la deuxième place de la Conférence Est, à cinq points du leader, Nashville. Au final, cette période de récupération prolongée doit permettre à leur meneur de jeu vedette de retrouver sa pleine forme avant la phase décisive de la saison 2026.
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