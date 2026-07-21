Lionel Messi ne participera pas au MLS All-Star Game : la superstar de l'Inter Miami entame une période de repos après ses exploits en Coupe du monde avec l'Argentine

Cette mesure de protection fait suite aux pressions exercées par la FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs, qui avait exigé une trêve de 21 jours après la fin de la saison afin de minimiser les risques de blessures, une demande à laquelle l'instance dirigeante du football mondial a donné suite à l'issue d'une réunion extraordinaire en 2025.

Concernant la réglementation du calendrier international des matchs, la FIFA a déclaré : « La FIFA et les syndicats de joueurs ont examiné les projets communs à venir impliquant l’instance dirigeante du football mondial et les organisations représentant les joueurs, en mettant particulièrement l’accent sur le repos et la récupération des joueurs, ainsi que sur les compétitions s’inscrivant dans le cadre du calendrier international des matchs (IMC).

« Un consensus existe sur la nécessité d’accorder au moins 72 heures de repos entre les matchs et de garantir aux joueurs une période de congé d’au moins 21 jours en fin de saison. Cette trêve sera gérée au cas par cas par chaque club et les joueurs concernés, en fonction de leurs calendriers de matchs et dans le respect des conventions collectives applicables. »