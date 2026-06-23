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Lionel Messi « ne cesse de surprendre » ses coéquipiers argentins, tandis que Lisandro Martínez s'est dit « ému » après la dernière prestation magistrale du capitaine en Coupe du monde
Messi établit un nouveau record de buts en Coupe du monde
Messi a offert une nouvelle performance historique lors de la victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche, en match du groupe J disputé au Texas. L'attaquant a inscrit un doublé, portant son total en Coupe du monde à 18 buts et dépassant ainsi l'ancien record de 16 buts détenu par Miroslav Klose. Un exploit qui a visiblement rempli de fierté ses coéquipiers, prompts à rendre hommage à leur capitaine.
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Les coéquipiers rendent hommage à leur capitaine, une véritable source d’inspiration.
Après la rencontre, Mac Allister a souligné l’influence décisive de Messi sur le groupe et la motivation qu’il procure à ses partenaires.
« C’est le meilleur joueur du monde », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo. « Nous savons que tout le monde se donne à fond pour Leo. Nous avons déjà remporté des tournois avec lui, et il est important qu’il soit heureux. Il fait les choses à sa manière, et nous lui en sommes très reconnaissants. »
Paredes a ensuite reconnu que même ceux qui côtoient Messi depuis des années continuent d’être émerveillés par ses performances. Le milieu de terrain a déclaré : « À vrai dire, on pense qu’il a déjà tout donné, mais ensuite il revient et en fait encore plus… Il ne cesse de nous surprendre. »
Martinez est submergé par l'émotion
Martinez s’est lui aussi dit ému par la dernière démonstration de maîtrise du capitaine. Si la défense a subi une pression physique intense de la part d’une équipe autrichienne très solide, la présence du plus grand joueur de tous les temps à l’autre bout du terrain constitue, pour le défenseur de Manchester United, une source d’inspiration et un réconfort sans pareil.
Il a confié : « Je suis incroyablement heureux de l'avoir parmi nous tous les jours et qu'il soit argentin. Il n'y a pas de mots, on ne peut que profiter de sa présence. »
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Messi continue de mener l’Argentine en Coupe du monde.
En battant l’Autriche, l’Albiceleste a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Elle trône actuellement en tête du groupe J avec un parcours sans faute : six points en deux matchs. Le résultat de leur dernière sortie face à la Jordanie n’affectera pas leur qualification pour les seizièmes de finale, mais l’Albiceleste visera un sans-faute. Messi, déjà décisif, pourrait à nouveau mener les siens vers un nouveau sacre mondial.