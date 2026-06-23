Lionel Messi « ne cesse de surprendre » ses coéquipiers argentins, tandis que Lisandro Martínez s'est dit « ému » après la dernière prestation magistrale du capitaine en Coupe du monde

Après la rencontre, Mac Allister a souligné l’influence décisive de Messi sur le groupe et la motivation qu’il procure à ses partenaires.

« C’est le meilleur joueur du monde », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo. « Nous savons que tout le monde se donne à fond pour Leo. Nous avons déjà remporté des tournois avec lui, et il est important qu’il soit heureux. Il fait les choses à sa manière, et nous lui en sommes très reconnaissants. »

Paredes a ensuite reconnu que même ceux qui côtoient Messi depuis des années continuent d’être émerveillés par ses performances. Le milieu de terrain a déclaré : « À vrai dire, on pense qu’il a déjà tout donné, mais ensuite il revient et en fait encore plus… Il ne cesse de nous surprendre. »