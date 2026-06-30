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« Lionel Messi n'est pas une source de tension pour ses coéquipiers, contrairement à Cristiano Ronaldo, qui représente un “accident en puissance” pour le Portugal en phase à élimination directe de la Coupe du monde », estime une légende du football anglais
Le Portugal et l'épineuse question Ronaldo
L'ancien international anglais Barnes estime que le Portugal affronte un problème de taille avec Cristiano Ronaldo. La sélection lusitanienne a terminé deuxième de son groupe et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, à cinq points de la Colombie, tandis que son capitaine n'a marqué que deux buts lors de la victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan.
Dans un entretien accordé à Betfred, l’analyste a estimé que l’immense confiance en soi de l’attaquant pourrait perturber l’harmonie du groupe. Barnes a déclaré : « Quand je regarde ces joueurs portugais, je constate que, pris individuellement, ce sont tous d’incroyables footballeurs. Bruno Fernandes est capable de poser des problèmes à l’adversaire et il se considère comme le joueur le plus important, mais Cristiano Ronaldo pense la même chose, et c’est là un problème que le sélectionneur devra surmonter. »
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Une situation à haut risque
L'ancien ailier met en garde : la situation pourrait rapidement s'envenimer si l'entraîneur choisit d'écarter Cristiano Ronaldo des grands rendez-vous. Pour Barnes, les performances répétées de Lionel Messi n'feront qu'attiser le feu, accentuant la pression que le Portugais exerce sur ses coéquipiers.
Barnes a ajouté : « Il doit décider, face aux meilleures équipes, s’il va laisser Cristiano Ronaldo sur le banc, mais cela pourrait poser problème, surtout si Lionel Messi continue à briller. Cela va peser sur l’esprit de Cristiano, qui exigera davantage de ses coéquipiers et sera d’autant plus contrarié si les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Je pense que c’est un accident qui ne demande qu’à arriver. »
Messi fédère l’équipe d’Argentine
Interrogé sur l’Argentine, Barnes n’a pas caché son absence de surprise face à l’efficacité de Messi. La sélection sud-américaine a terminé en tête de son groupe avec le maximum de points, grâce notamment à son capitaine, auteur de six buts en trois matchs de phase de poules. L’ancien international anglais a mis en lumière l’ambiance particulière qui règne au sein du groupe, où le respect mutuel nourrit une cohésion exemplaire dans le vestiaire.
Barnes a déclaré : « Non, je ne suis pas surpris par ce qu’il fait, car il possède le talent nécessaire et il gère très bien ses matchs. Les joueurs l’acceptent et il les accepte, donc Messi n’a pas besoin de courir dans tous les sens, et cela ne dérange pas ses coéquipiers car ils l’adorent : il est humble et il les respecte. En réalité, ils jouent pour Messi, mais avec le Portugal, c’est un peu différent. Je ne pense pas que les joueurs soient tout à fait satisfaits de Ronaldo, car la façon dont il réagit lorsqu’il ne reçoit pas le ballon les contrarie, alors que Messi ne contrarie pas ses coéquipiers. »
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Et maintenant ?
Le Portugal aborde un tournant décisif avant d'affronter la Croatie en seizièmes de finale. Le sélectionneur doit prendre des décisions tactiques cruciales concernant Ronaldo afin de préserver l'harmonie de l'équipe.
De son côté, l’Argentine semble prête à poursuivre sur sa lancée face au Cap-Vert, portée par un effectif entièrement dévoué à Messi. Ces styles de leadership contrastés détermineront en fin de compte le sort de leurs nations respectives dans les semaines à venir.