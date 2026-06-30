L'ancien international anglais Barnes estime que le Portugal affronte un problème de taille avec Cristiano Ronaldo. La sélection lusitanienne a terminé deuxième de son groupe et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, à cinq points de la Colombie, tandis que son capitaine n'a marqué que deux buts lors de la victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan.

Dans un entretien accordé à Betfred, l’analyste a estimé que l’immense confiance en soi de l’attaquant pourrait perturber l’harmonie du groupe. Barnes a déclaré : « Quand je regarde ces joueurs portugais, je constate que, pris individuellement, ce sont tous d’incroyables footballeurs. Bruno Fernandes est capable de poser des problèmes à l’adversaire et il se considère comme le joueur le plus important, mais Cristiano Ronaldo pense la même chose, et c’est là un problème que le sélectionneur devra surmonter. »