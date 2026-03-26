Lionel Messi n'a toujours pas confirmé sa participation à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni affirmant quant à lui : « Nous ne sommes pas pressés »

Alors que l'Argentine se prépare pour ses prochains matchs amicaux contre la Mauritanie et la Zambie à La Bombonera, la conversation a naturellement dérivé vers la disponibilité de son capitaine pour la Coupe du monde 2026. Scaloni n'a une nouvelle fois pas pu confirmer que Messi participerait définitivement à cette grande compétition mondiale, même s'il garde espoir.

« C'est à lui de répondre. Je n'ai pas à le faire. Vous savez déjà ce que j'en pense. Je veux qu'il soit là, mais c'est lui qui décide. Il a gagné le droit de pouvoir décider en toute sérénité. Nous ne sommes pas pressés. Espérons qu’il dise oui », a déclaré Scaloni aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match. Le sélectionneur a également évoqué son propre avenir, précisant que même si les négociations contractuelles sont en cours, elles ne constituent pas sa priorité.

« Le renouvellement de mon contrat n’est pas ma priorité. Mon agent est en pourparlers avec le président, mais pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde », a-t-il déclaré.







