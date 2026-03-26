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Lionel Messi n'a toujours pas confirmé sa participation à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni affirmant quant à lui : « Nous ne sommes pas pressés »
L'incertitude plane toujours sur la participation de Messi à la Coupe du monde
Alors que l'Argentine se prépare pour ses prochains matchs amicaux contre la Mauritanie et la Zambie à La Bombonera, la conversation a naturellement dérivé vers la disponibilité de son capitaine pour la Coupe du monde 2026. Scaloni n'a une nouvelle fois pas pu confirmer que Messi participerait définitivement à cette grande compétition mondiale, même s'il garde espoir.
« C'est à lui de répondre. Je n'ai pas à le faire. Vous savez déjà ce que j'en pense. Je veux qu'il soit là, mais c'est lui qui décide. Il a gagné le droit de pouvoir décider en toute sérénité. Nous ne sommes pas pressés. Espérons qu’il dise oui », a déclaré Scaloni aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match. Le sélectionneur a également évoqué son propre avenir, précisant que même si les négociations contractuelles sont en cours, elles ne constituent pas sa priorité.
« Le renouvellement de mon contrat n’est pas ma priorité. Mon agent est en pourparlers avec le président, mais pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde », a-t-il déclaré.
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Compositions probables pour le match contre la Mauritanie
L'Albiceleste affrontera la Mauritanie ce vendredi, puis la Zambie mardi prochain. Scaloni compte profiter de ces rencontres pour tester les joueurs de deuxième ligne et les jeunes qui cherchent désespérément à se faire une place dans la sélection finale de 26 joueurs pour le prochain tournoi en Amérique du Nord, même si Messi sera de la partie.
« L'équipe qui affrontera la Mauritanie sera un mélange de jeunes que nous voulons observer et d'autres dont nous voulons améliorer le niveau. Messi va jouer. Je ne sais pas s'il sera titulaire pour ce match ou pour le deuxième, mais c'est une belle occasion de le voir sur le terrain. C'est bien qu'ils voient à quel point nous prenons du plaisir à être ici », a expliqué Scaloni.
Le retour de Di Maria est exclu
Scaloni a également pris le temps d'évoquer la situation de certains joueurs, notamment le départ de la sélection d'Ángel Di María, alors que certains laissaient entendre qu'il pourrait faire son retour avant la Coupe du monde.
Cette possibilité a désormais été catégoriquement écartée, Scaloni ayant déclaré : « Nous comprenons que l'étape de Di Maria est terminée. Il l'a toujours clairement exprimé et nous l'avons compris dès le début. Je pense que ces rumeurs provenaient de l'extérieur. J'ai une excellente relation avec lui. Nous nous écrivons tout le temps. »
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Annulation de la Finalissima et organisation logistique de l'équipe
La préparation pour la Coupe du monde a été quelque peu perturbée par l’annulation de la Finalissima contre l’Espagne. Scaloni a fait part de sa frustration face aux obstacles logistiques, mais a souligné que le retour en Argentine pour s’entraîner et jouer avait eu un effet positif sur la cohésion du groupe.
« Nous avons suivi avec vous la suspension de la finale contre l'Espagne. Nous disions qu'il fallait chercher des alternatives, mais tout a été retardé. Ce n'est la faute de personne. Il y a une situation où le football passe au second plan. Cette semaine a été difficile. Aucun accord n'a été trouvé », a fait remarquer Scaloni. « Nous avons commencé à chercher des adversaires. Rien n’était prévu. Les installations n’étaient même pas prêtes à accueillir les joueurs. Au final, il faut voir le côté positif. Nous sommes ici, nous pouvons mieux connaître les nouveaux venus et ils méritent une chance de se battre pour leur place à la Coupe du monde. »