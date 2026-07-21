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Lionel Messi n'a pas pris part au défilé en bus à toit ouvert organisé en Argentine, malgré l'accueil enthousiaste de milliers de supporters venus saluer le retour des finalistes malheureux de la Coupe du monde à Buenos Aires
Scaloni dirige la délégation italienne.
Scaloni et seize des vingt-six joueurs de la sélection argentine sont arrivés lundi à l’aéroport international d’Ezeiza, où un tapis rouge et une fanfare militaire les attendaient, après leur défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. La délégation de l’Albiceleste a ensuite pris place à bord d’un bus à toit ouvert en direction du centre d’entraînement de l’AFA, le Centre Lionel Andrés Messi, saluant les supporters tout au long du trajet avant d’être accueillie à son arrivée par un feu d’artifice et un concert. Messi a renoncé au voyage retour pour se rendre à Miami, avant de s’envoler vers Rosario et y passer quelques jours de repos.
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Milei félicite son équipe malgré la défaite
Le président argentin Javier Milei a expliqué que, touchés par leur défaite en finale, les joueurs n’étaient pas d’humeur à célébrer, justifiant ainsi l’accueil sobre qui leur a été réservé.
Évoquant l’humeur morose du groupe, il a déclaré : « Face à la déception de ne pas avoir gagné, ils ont décidé de ne pas faire la fête, mais il fallait bien que quelqu’un organise quelque chose à la hauteur de cette merveilleuse équipe, la plus grande de l’histoire. Au cours des trois dernières Coupes du monde, ils ont atteint quatre finales et en ont remporté une. Compte tenu de leurs performances et des valeurs dont ils ont fait preuve sur le terrain, il fallait le faire. »
Interrogé sur l’absence de Messi lors du retour triomphal à Buenos Aires, Milei – qui a confirmé le projet d’instaurer un jour férié national dont la date serait fixée par l’équipe – a appelé le public à soutenir son capitaine, ajoutant : « Il est parfois très difficile de saisir la portée historique de ce qu’ils ont accompli. Nous sommes des êtres humains et nous prenons des décisions en fonction de ce que nous ressentons.
« Ce n’est pas un moment agréable à vivre. Il n’y a pas de mots pour le décrire. C’est un maître du jeu ; il a accompli des exploits inimaginables. Les fans de football lui doivent une dette de gratitude. Respectons sa décision ; c’est dur de savoir qu’ils n’étaient qu’à un pas de la victoire. »
De Paul répond à ses détracteurs
Rodrigo De Paul a défendu le style de jeu agressif de l’équipe, malgré les critiques ayant entraîné cinq avertissements et l’expulsion d’Enzo Fernández en finale.
Sur Instagram, il a répondu aux détracteurs : « La douleur la plus profonde vient du fait de ne pas avoir pu ramener une nouvelle fois le trophée de la Coupe du monde dans notre pays, car si quelqu'un méritait de revivre ce sentiment, c'était bien vous. Mais au fil des heures, je me rends compte que le lien qui vous unit à cette équipe va bien au-delà du trophée lui-même – et c'est à cela que je m'accroche pour m'aider à surmonter ce moment.
« Aujourd’hui, je vois combien de personnes attendaient cette défaite, répandant des théories du complot infondées tout au long de la Coupe du monde, juste pour apaiser leur propre douleur de ne pas pouvoir vivre ce que nous, les Argentins, vivions – parce que nos sourires les dérangent, parce que notre façon d’être leur tape sur les nerfs… Mais tout cela n’a fait que confirmer que la passion et l’amour pour notre maillot peuvent tout surmonter.
« Cette douleur durera longtemps, mais aujourd’hui, plus que jamais, je suis fier d’être Argentin. »
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Une nouvelle ère s’ouvre pour l’Argentine
L'encadrement technique de Scaloni doit désormais se concentrer sur l'intégration d'une nouvelle génération de joueurs appelés à succéder au noyau vieillissant qui devrait quitter la scène internationale. Bien que cette campagne ait été largement considérée comme la sixième et dernière Coupe du monde de Messi, l'attaquant de l'Inter Miami, âgé de 39 ans, n'a pas encore officiellement annoncé sa retraite de l'équipe nationale.
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