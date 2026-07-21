Lionel Messi n'a pas pris part au défilé en bus à toit ouvert organisé en Argentine, malgré l'accueil enthousiaste de milliers de supporters venus saluer le retour des finalistes malheureux de la Coupe du monde à Buenos Aires

Le président argentin Javier Milei a expliqué que, touchés par leur défaite en finale, les joueurs n’étaient pas d’humeur à célébrer, justifiant ainsi l’accueil sobre qui leur a été réservé.

Évoquant l’humeur morose du groupe, il a déclaré : « Face à la déception de ne pas avoir gagné, ils ont décidé de ne pas faire la fête, mais il fallait bien que quelqu’un organise quelque chose à la hauteur de cette merveilleuse équipe, la plus grande de l’histoire. Au cours des trois dernières Coupes du monde, ils ont atteint quatre finales et en ont remporté une. Compte tenu de leurs performances et des valeurs dont ils ont fait preuve sur le terrain, il fallait le faire. »

Interrogé sur l’absence de Messi lors du retour triomphal à Buenos Aires, Milei – qui a confirmé le projet d’instaurer un jour férié national dont la date serait fixée par l’équipe – a appelé le public à soutenir son capitaine, ajoutant : « Il est parfois très difficile de saisir la portée historique de ce qu’ils ont accompli. Nous sommes des êtres humains et nous prenons des décisions en fonction de ce que nous ressentons.

« Ce n’est pas un moment agréable à vivre. Il n’y a pas de mots pour le décrire. C’est un maître du jeu ; il a accompli des exploits inimaginables. Les fans de football lui doivent une dette de gratitude. Respectons sa décision ; c’est dur de savoir qu’ils n’étaient qu’à un pas de la victoire. »