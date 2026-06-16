Sous la pression immense et les attentes planétaires qui pèsent sur son effectif étoilé, Scaloni a appelé au calme, tout en saluant l’influence durable de son capitaine emblématique et en livrant des nouvelles rassurantes sur la disponibilité de ses joueurs.

Il a déclaré : « Gardez votre calme, car il s’agit seulement d’un match de football. Nous avons l’expérience de la dernière Coupe du monde : la rencontre d’ouverture n’est pas décisive. Elle est importante, mais tout ne se joue pas dès l’entame.

Nous sommes sereins, nous sommes prêts. Nous affrontons une bonne équipe, avec de bons joueurs, mais nous restons calmes : nous arrivons à un moment propice. Tout le monde veut voir Leo Messi sur le terrain, en train de jouer ; il enthousiasme tout le monde, pas seulement les Argentins.

De mon côté, ça sera toujours pareil : je ne vois rien de négatif. Il a connu différentes situations et a toujours été là. Il a toujours été monumental pour nous, et il le sera encore plus maintenant. Je le vois en forme.

« Emiliano (Martínez) est en forme et disponible pour demain ; s’il répète la même préparation qu’hier et avant-hier, il sera aligné. Julian (Álvarez) avait une petite entorse de la cheville, mais sa récupération s’est bien passée : il est également opérationnel et entre dans nos options. »