AFP
Traduit par
Lionel Messi, « monumental », est prêt pour le premier match de l'Argentine à la Coupe du monde, a confirmé Lionel Scaloni, qui a également donné des nouvelles d'Emi Martínez et de Julián Álvarez
Les tenants du titre bénéficient d’un coup de pouce décisif.
L'Albiceleste aborde son premier match du groupe J avec une dynamique impressionnante, auréolée de sept victoires consécutives en phase de préparation. Les dernières inquiétudes concernant la légère élongation aux ischio-jambiers de Messi, le problème à la cheville d'Alvarez et la fracture du majeur du gardien Martinez sont désormais dissipées. Scaloni a confirmé que ses 26 joueurs sont aptes, seul le défenseur expérimenté Nicolas Tagliafico devant encore passer un dernier examen médical avant que la composition définitive ne soit dévoilée.
- Getty Images Sport
Scaloni appelle au « calme » avant d’affronter l’Algérie
Sous la pression immense et les attentes planétaires qui pèsent sur son effectif étoilé, Scaloni a appelé au calme, tout en saluant l’influence durable de son capitaine emblématique et en livrant des nouvelles rassurantes sur la disponibilité de ses joueurs.
Il a déclaré : « Gardez votre calme, car il s’agit seulement d’un match de football. Nous avons l’expérience de la dernière Coupe du monde : la rencontre d’ouverture n’est pas décisive. Elle est importante, mais tout ne se joue pas dès l’entame.
Nous sommes sereins, nous sommes prêts. Nous affrontons une bonne équipe, avec de bons joueurs, mais nous restons calmes : nous arrivons à un moment propice. Tout le monde veut voir Leo Messi sur le terrain, en train de jouer ; il enthousiasme tout le monde, pas seulement les Argentins.
De mon côté, ça sera toujours pareil : je ne vois rien de négatif. Il a connu différentes situations et a toujours été là. Il a toujours été monumental pour nous, et il le sera encore plus maintenant. Je le vois en forme.
« Emiliano (Martínez) est en forme et disponible pour demain ; s’il répète la même préparation qu’hier et avant-hier, il sera aligné. Julian (Álvarez) avait une petite entorse de la cheville, mais sa récupération s’est bien passée : il est également opérationnel et entre dans nos options. »
La profondeur de l’effectif crée un casse-tête pour le sélectionneur
Disposant de l’intégralité de ses cadres, le sélectionneur argentin reconnaît que bâtir un onze de départ équilibré demeure un casse-tête, tant la profondeur de son effectif est remarquable. Scaloni développe : « J’ai toujours peiné à composer ce onze, en raison de la qualité exceptionnelle de nos internationaux, qu’il y ait un blessé ou non, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
« Nous n’avons aucun blessé ; nous suivrons simplement l’état de Nico Tagliafico pour savoir s’il se joindra à l’entraînement, mais, en principe, tout le monde est disponible. Je n’ai jamais eu de problème pour composer l’équipe. Le seul dilemme, c’est de devoir écarter des joueurs de grande qualité. Mais l’équilibre de l’équipe est un principe non négociable : on joue à 11, on cherche l’harmonie, et même si cela implique de laisser quelqu’un sur le banc, c’est le collectif qui prime. »
- Getty Images Sport
Un test défensif de taille attend les tenants du titre.
L'Argentine doit d'abord battre une sélection algérienne extrêmement tenace, qui arrive dans ce premier match du groupe J avec une série impressionnante de 393 minutes sans encaisser de but. Ce premier test permettra de mesurer immédiatement la fluidité offensive des champions du monde en titre avant leurs rencontres face à l'Autriche et à la Jordanie ; une victoire d'entrée est donc primordiale pour imposer leur domination sur le tournoi.