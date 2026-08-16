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Lionel Messi manque son TROISIÈME penalty de suite alors que l’Inter Miami est écrasé par Nashville lors d’une déroute à quatre buts
Les déboires de Messi sur penalty continuent
La magie semble s’être momentanément dissipée pour Messi, qui a vécu une soirée à oublier dans le Tennessee. Alors qu’Inter Miami était mené 1-0 à la 23e minute, le vétéran a eu une occasion en or d’égaliser sur penalty. Cependant, sa tentative à ras de terre a été brillamment repoussée par le gardien de Nashville, Brian Schwake.
Les statistiques soulignent l’ampleur des difficultés actuelles de l’Argentin à 11 mètres. Ce nouvel échec marque la première fois depuis 2014 que Messi manque trois penalties consécutifs, selon ESPN. Cette série dont il se serait bien passé a commencé lors de la campagne de Coupe du monde de cet été, après des échecs face à l’Autriche et à l’Égypte.
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Nashville se déchaîne au Geodis Park
Malgré l’égalisation de Telasco Segovia juste avant la pause, Nashville SC a pris totalement le contrôle de la rencontre en seconde période. Hany Mukhtar a rappelé à la ligue toute l’étendue de sa qualité avec un doublé clinique, tandis que Sam Surridge a inscrit un troisième but d’une subtile talonnade. La défense de Miami s’est effondrée sous la pression, et la frustration était évidente puisque Messi a reçu un carton jaune pour ses protestations lors de l’action ayant amené le troisième but de Nashville.
Le coup de grâce est arrivé dans le temps additionnel à la suite d’une erreur grotesque du gardien de Miami, Rocco Ríos Novo. Le portier a glissé alors qu’il se trouvait loin de sa surface, permettant à un long ballon de Schwake d’arriver jusqu’à Mukhtar, qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but vide.
Une tragédie personnelle plane sur Messi
Ce match représentait la première titularisation de Messi depuis le décès tragique de son père et représentant de longue date, Jorge Messi. Le joueur de 39 ans fait face à un poids émotionnel immense et a récemment admis qu’il ne savait pas comment continuer dans ce sport sans les conseils de son père.
Les difficultés de Messi ont été aggravées par une malchance incroyable dans les derniers instants du match. Lors d’une attaque effrénée en seconde période, l’attaquant a vu sa frappe toucher les deux poteaux sans franchir la ligne, avant qu’une autre tentative ne soit annulée pour hors-jeu.
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Hoyos adopte un ton de défi face au poids « émotionnel »
S’exprimant au lendemain de la défaite, l’entraîneur de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, a refusé de céder à la panique, assurant que cette lourde défaite ne ferait qu’alimenter le développement continu de son équipe.
« Une défaite comme celle-ci ne nous arrêtera pas, nous continuons de grandir, a-t-il déclaré. Nous allons nous reposer aujourd’hui et recommencer à travailler vers nos objectifs dès demain. On ne perd pas ses objectifs à cause d’une seule défaite, bien au contraire, nous allons viser plus haut, continuer de grandir et poursuivre le développement de l’effectif.
« Je suis reconnaissant pour tout ce qu’ont fait les joueurs. Les gens retiendront peut-être la défaite 4-1, mais l’équipe a subi une énorme charge émotionnelle ; il faut être sur le terrain pour le comprendre. Donc, au-delà du résultat défavorable, il y a eu des choses très précieuses montrées, et c’est cela qui compte vraiment pour moi. »
L’équipe de Hoyos doit désormais rapidement rebondir, alors que l’entraîneur prépare son groupe pour un déplacement difficile face au Philadelphia Union mercredi. L’Inter Miami aura désespérément besoin d’une victoire pour retrouver un peu d’élan et réduire l’écart sur Nashville au classement de la Conférence Est. Cependant, alors que des questions persistent sur la longévité de Messi et la fragilité défensive de l’équipe, le chemin vers le redressement s’annonce ardu.
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