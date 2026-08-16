S’exprimant au lendemain de la défaite, l’entraîneur de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, a refusé de céder à la panique, assurant que cette lourde défaite ne ferait qu’alimenter le développement continu de son équipe.

« Une défaite comme celle-ci ne nous arrêtera pas, nous continuons de grandir, a-t-il déclaré. Nous allons nous reposer aujourd’hui et recommencer à travailler vers nos objectifs dès demain. On ne perd pas ses objectifs à cause d’une seule défaite, bien au contraire, nous allons viser plus haut, continuer de grandir et poursuivre le développement de l’effectif.

« Je suis reconnaissant pour tout ce qu’ont fait les joueurs. Les gens retiendront peut-être la défaite 4-1, mais l’équipe a subi une énorme charge émotionnelle ; il faut être sur le terrain pour le comprendre. Donc, au-delà du résultat défavorable, il y a eu des choses très précieuses montrées, et c’est cela qui compte vraiment pour moi. »

L’équipe de Hoyos doit désormais rapidement rebondir, alors que l’entraîneur prépare son groupe pour un déplacement difficile face au Philadelphia Union mercredi. L’Inter Miami aura désespérément besoin d’une victoire pour retrouver un peu d’élan et réduire l’écart sur Nashville au classement de la Conférence Est. Cependant, alors que des questions persistent sur la longévité de Messi et la fragilité défensive de l’équipe, le chemin vers le redressement s’annonce ardu.