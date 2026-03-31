Lionel Messi jouera-t-il contre la Zambie ? Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni fait le point avant de quitter la conférence de presse, au bord des larmes

Le sélectionneur argentin s'est montré franc quant aux exigences professionnelles liées à la constitution d'un effectif prêt pour le championnat, soulignant qu'aucune place n'était garantie à un joueur sur la seule base de sa réputation. Scaloni s'est servi de la performance décevante face à la Mauritanie comme référence pour évaluer le niveau d'excellence qu'il attend avant de finaliser la liste des 26 joueurs retenus.

Au sujet de l'équipe et de Messi, Scaloni a déclaré : « Oui, je pense qu'il sera titulaire demain [contre la Zambie]. Pour la liste des 26 joueurs, je pense que nous avons dépassé le pourcentage. Nous devons commencer dès maintenant à écarter des options en fonction des performances. Il n’y a pas d’autre option. Le match de l’autre soir aurait pu servir de signal d’alarme ; ce sont des éléments qu’en tant qu’entraîneur principal, on commence à prendre en compte, et plus tard, nous déciderons. Nous penserons au bien de l’équipe et c’est sur cette base que nous prendrons nos décisions. Je dirais que j’ai une idée assez claire de la liste, mais si les performances ne sont pas à la hauteur, nous prendrons des mesures et nous serons alors convaincus que les joueurs que nous sélectionnerons feront le meilleur travail possible. »

Scaloni a ajouté, au sujet des doutes concernant la participation de Messi à la Coupe du monde : « L’important, c’est qu’il vienne et qu’il s’amuse. Qu’il apprécie d’être à la Coupe du monde, qui serait en théorie la dernière, mais je n’oserais rien affirmer, l’essentiel est qu’il s’y amuse. Je pense que ce ne sont pas seulement les Argentins qui veulent le voir, tout le monde veut le voir. Ils veulent le voir s'entraîner, le voir jouer, et c'est ce que nous souhaitons tous. »



