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Lionel Messi jouera-t-il contre la Zambie ? Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni fait le point avant de quitter la conférence de presse, au bord des larmes
Messi fait son retour alors que les nouvelles concernant les blessures sont inquiétantes
Scaloni a officiellement confirmé que Messi serait le capitaine de l'Argentine lors du prochain match amical contre la Zambie. Après être entré en jeu en deuxième mi-temps lors de la victoire serrée 2-1 contre la Mauritanie, le capitaine s'apprête à faire sa première apparition dans le onze de départ lors de cette trêve internationale de mars. Alors que l'attention footballistique reste focalisée sur Messi, le camp a été secoué par la blessure dévastatrice de l'attaquant de 23 ans, Joaquin Panichelli. La star de Strasbourg, qui a inscrit 16 buts en Ligue 1 cette saison, s'est déchiré les ligaments croisés lors d'un entraînement jeudi. C'est un coup dur pour l'Albiceleste, car Panichelli s'était imposé comme le principal numéro 9 de remplacement de Julian Alvarez et Lautaro Martinez pour la Coupe du monde.
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L'avertissement de Scaloni concernant la sélection
Le sélectionneur argentin s'est montré franc quant aux exigences professionnelles liées à la constitution d'un effectif prêt pour le championnat, soulignant qu'aucune place n'était garantie à un joueur sur la seule base de sa réputation. Scaloni s'est servi de la performance décevante face à la Mauritanie comme référence pour évaluer le niveau d'excellence qu'il attend avant de finaliser la liste des 26 joueurs retenus.
Au sujet de l'équipe et de Messi, Scaloni a déclaré : « Oui, je pense qu'il sera titulaire demain [contre la Zambie]. Pour la liste des 26 joueurs, je pense que nous avons dépassé le pourcentage. Nous devons commencer dès maintenant à écarter des options en fonction des performances. Il n’y a pas d’autre option. Le match de l’autre soir aurait pu servir de signal d’alarme ; ce sont des éléments qu’en tant qu’entraîneur principal, on commence à prendre en compte, et plus tard, nous déciderons. Nous penserons au bien de l’équipe et c’est sur cette base que nous prendrons nos décisions. Je dirais que j’ai une idée assez claire de la liste, mais si les performances ne sont pas à la hauteur, nous prendrons des mesures et nous serons alors convaincus que les joueurs que nous sélectionnerons feront le meilleur travail possible. »
Scaloni a ajouté, au sujet des doutes concernant la participation de Messi à la Coupe du monde : « L’important, c’est qu’il vienne et qu’il s’amuse. Qu’il apprécie d’être à la Coupe du monde, qui serait en théorie la dernière, mais je n’oserais rien affirmer, l’essentiel est qu’il s’y amuse. Je pense que ce ne sont pas seulement les Argentins qui veulent le voir, tout le monde veut le voir. Ils veulent le voir s'entraîner, le voir jouer, et c'est ce que nous souhaitons tous. »
Une fin émouvante pour la conférence de presse
La conférence de presse a pris une tournure sombre lorsque Scaloni a été interrogé sur le revers subi par Panichelli. Le sélectionneur a révélé que l'attaquant s'était rendu au centre d'entraînement immédiatement après avoir reçu son diagnostic, un geste qui a ému l'ensemble du staff technique. Scaloni, submergé par l'émotion, n'a finalement pas pu poursuivre et a brusquement mis fin à la séance alors qu'il évoquait la personnalité du jeune attaquant et la cruauté de le voir manquer la Coupe du monde.
Évoquant l’état d’esprit de l’attaquant, Scaloni a déclaré : « C’est très difficile… Nous lui avons parlé. Il a même pris la peine de venir au centre d’entraînement après avoir reçu les résultats. Il aurait pu rester tranquillement à l’hôtel, mais il est venu ici et a demandé à nous parler. C’était très émouvant, et tout ce qu’il a dit était tout à fait juste : il ne méritait pas ça.
Je le répète : il ne méritait pas ça – personne ne le mérite, mais lui en particulier. C'est un travailleur acharné ; il l'avait mérité. C'est ce que je lui ai dit : il aura une autre chance. C'est comme ça ; il en a déjà eu une. Et honnêtement, c'est un gars qui inspire les autres ; il s'entraînait vraiment bien et ça craint... Bon, j'ai fini de parler. »
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En route vers Kansas City
Après le match contre la Zambie, Scaloni va passer les prochaines semaines à réfléchir aux solutions possibles pour combler le vide laissé par Panichelli avant le match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'Algérie, le 16 juin. Avec les rencontres contre l'Autriche et la Jordanie qui se profilent également dans le groupe J, le staff technique doit désormais donner la priorité à la préparation physique de ses joueurs chevronnés afin de s'assurer que les champions en titre arrivent en Amérique du Nord au sommet de leur forme.