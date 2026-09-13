Ce but était le 99e de Messi toutes compétitions confondues avec Miami, ce qui le porte à 19 réalisations en championnat et seul en tête de la course au Soulier d’or de la MLS. Le joueur de 39 ans avait déjà trouvé le poteau plus tôt dans la période, au terme d’une prestation offensive très remuante. Cependant, sa contribution individuelle a finalement été gâchée par une nouvelle erreur défensive tardive des hôtes.