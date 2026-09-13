AFP
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Lionel Messi inscrit un but splendide, mais l’Inter Miami privé de victoire alors que Nashville SC arrache un nul tardif dans un choc de la Conférence Est
L’égalisation dans le temps additionnel stupéfie
Surridge a percé la ligne arrière de Miami pour reprendre la passe d’Andy Najar dès la quatrième minute, avant qu’un corner dangereux de Messi ne soit dévié par Reed Baker-Whiting jusque dans le but. L’Argentin a ensuite trouvé le petit filet d’une frappe de 20 mètres après avoir combiné avec Rodrigo De Paul peu après l’heure de jeu. Cependant, Surridge a frappé de nouveau à bout portant dans les dernières secondes du temps additionnel pour punir un mauvais marquage et arracher un match nul 2-2.
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Messi se rapproche de la barre des 100 buts
Ce but était le 99e de Messi toutes compétitions confondues avec Miami, ce qui le porte à 19 réalisations en championnat et seul en tête de la course au Soulier d’or de la MLS. Le joueur de 39 ans avait déjà trouvé le poteau plus tôt dans la période, au terme d’une prestation offensive très remuante. Cependant, sa contribution individuelle a finalement été gâchée par une nouvelle erreur défensive tardive des hôtes.
L’écart en tête reste important
Ce résultat laisse Miami avec une seule victoire lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues. L’équipe de Guillermo Hoyos reste deuxième de la Conférence Est avec 45 points en 25 matches, mais elle a laissé passer une occasion en or de revenir sur le leader. Nashville rentre chez lui avec son confortable matelas de neuf points en tête totalement préservé.
- Getty Images Sport
La finale de la Coupe en perspective
Miami doit immédiatement se remobiliser alors qu’il affronte le club mexicain de Cruz Azul lors de la finale de la Campeones Cup mercredi. Cette rencontre offre une chance immédiate de remporter un trophée avant que le nouvel entraîneur principal Kily Gonzalez ne prenne les rênes une fois son permis de travail validé. Nashville retrouvera le championnat samedi prochain avec la réception du Chicago Fire.
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